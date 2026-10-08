Франция спира шоковите гранати след тежко ранен ученик

Френското правителство временно преустановява използването на шокови гранати при протестите на гимназисти. Решението идва след като 15-годишно момче загуби ръката си по време на демонстрация. Мярката е обявена на фона на продължаващи ученически и студентски протести в страната.

За днес е насрочен нов общонационален митинг на гимназистите. Към демонстрациите се присъединяват и други ключови сектори. Един от синдикатите е обявил 24-часова стачка в рафинериите и в една от най-големите вериги бензиностанции.

Льокорню: Полицията не е получила заповед за конфликт

Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че правоохранителните органи не са получили указания да влизат в конфликт с протестиращите ученици. По думите му тяхната задача е да защитават имуществото, но преди всичко хората, да прилагат закона и да осигуряват достъп до образователните институции.

„Правоохранителните органи не са получавали указания да влизат в конфликт с гимназисти. Тяхната мисия е да защитават имуществото, но преди всичко хората, да прилагат закона и да осигуряват достъп до образователните институции“, заяви Льокорню.

Премиерът подчерта, че действията на полицията трябва да бъдат съразмерни, особено в труден контекст. Той потвърди подкрепата си към служителите на реда и заяви, че правителството трябва да изслуша опасенията на учениците.

Протестите се разширяват

Демонстрациите във Франция продължават да се разрастват, като към ученическото и студентското движение се включват представители на други сектори. Стачката в рафинериите и бензиностанциите създава допълнителен натиск върху правителството.

Льокорню заяви, че през осемте месеца до президентските избори кабинетът ще действа прагматично, за да отговори на очакванията на гимназистите. Той не посочи конкретни нови мерки, но увери, че тревогите на младите хора ще бъдат разгледани.

Източници: nova.bg, investing.com