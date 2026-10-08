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Франция спира шоковите гранати след тежко ранен ученик

Франция спира шоковите гранати след тежко ранен ученик

8 Октомври, 2026 06:50 666 10

  • франция-
  • ученически протести-
  • себастиен льокорню-
  • шокови гранати-
  • стачка

Мярката е предприета, след като 15-годишно момче загуби ръката си по време на протест. Демонстрациите на гимназисти и студенти продължават, а към тях се присъединяват и нови сектори.

Франция спира шоковите гранати след тежко ранен ученик - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френското правителство временно преустановява използването на шокови гранати при протестите на гимназисти. Решението идва след като 15-годишно момче загуби ръката си по време на демонстрация. Мярката е обявена на фона на продължаващи ученически и студентски протести в страната.

За днес е насрочен нов общонационален митинг на гимназистите. Към демонстрациите се присъединяват и други ключови сектори. Един от синдикатите е обявил 24-часова стачка в рафинериите и в една от най-големите вериги бензиностанции.

Льокорню: Полицията не е получила заповед за конфликт

Премиерът Себастиен Льокорню заяви, че правоохранителните органи не са получили указания да влизат в конфликт с протестиращите ученици. По думите му тяхната задача е да защитават имуществото, но преди всичко хората, да прилагат закона и да осигуряват достъп до образователните институции.

„Правоохранителните органи не са получавали указания да влизат в конфликт с гимназисти. Тяхната мисия е да защитават имуществото, но преди всичко хората, да прилагат закона и да осигуряват достъп до образователните институции“, заяви Льокорню.

Премиерът подчерта, че действията на полицията трябва да бъдат съразмерни, особено в труден контекст. Той потвърди подкрепата си към служителите на реда и заяви, че правителството трябва да изслуша опасенията на учениците.

Протестите се разширяват

Демонстрациите във Франция продължават да се разрастват, като към ученическото и студентското движение се включват представители на други сектори. Стачката в рафинериите и бензиностанциите създава допълнителен натиск върху правителството.

Льокорню заяви, че през осемте месеца до президентските избори кабинетът ще действа прагматично, за да отговори на очакванията на гимназистите. Той не посочи конкретни нови мерки, но увери, че тревогите на младите хора ще бъдат разгледани.

Източници: nova.bg, investing.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дамммм

    17 0 Отговор
    Демокрация сър...демокрация-на която учат целият свят тия лицемери.

    06:53 08.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Полицаи изнасилват арестувани ученички.

    06:56 08.10.2026

  • 3 Франция беше

    12 0 Отговор
    Нема я вече. Кой последно е бил в Париж? Е там вече нема изобщо европейци. А кво правят тия там, които се мислят за французи, вси ми е таа..
    Това вече не е никаква Франция!

    06:59 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 СЪС ГРАНАТИ СРЕЩУ УЧЕНИЦИ

    10 0 Отговор
    Слава на Макрон, Слава на Урсула.

    Коментиран от #7

    07:08 08.10.2026

  • 7 Абе дедо му

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "СЪС ГРАНАТИ СРЕЩУ УЧЕНИЦИ":

    Още не е чул за гранатата и детето. А ще му фърли един кютек на тоа нехранимайко. Как така полицията с граната ще откъсне на дете ръката? Ква е таа демокрация бе Микроне? Да не си видял тия ценности у Палестина бе? И ги пренесъл у Европа! Срам и позор за бабушка Урсула. И за союзо!

    07:15 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Адам Смит

    2 0 Отговор
    Баба Ванга ще излезе права. Разпад и гравдански войни за тази европа

    08:02 08.10.2026

  • 10 Механик

    0 0 Отговор
    ШОКОВАТА ГРАНАТА си е вид граната. В нея има бързо горящо взривно вещество, което при своето изгаряне създава огромно налягане, което пък пръска обвивката на граната. При това си действие, газовете които се разширяват със скорост по-висока от тази на звука, забират със себе си камъчета, и предмети от земята и им придават собствената си скорост. Тези предмети действат като шрапнели и могат да убият или осакатят човек.
    И това в демократична Франция се използва срещу деца?!?!
    Айде срещу "жълтите жилетки" как да е. Там с тава въпрос за възрастни, ама тука са деца...
    Нямам думи просто.

    08:07 08.10.2026

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