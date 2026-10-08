„Телеграф“: Би Би Си плаща на служителите от етнически малцинства повече в почти всички категории

Би Би Си плаща на белите си служители средно по-ниски възнаграждения от тези на колегите им от етнически малцинства във всички категории на заплащане с изключение на една, пише в. „Телеграф“, предава News.bg.

Служителите от чернокожи, азиатски, смесени и други етнически малцинствени групи са получавали средно с 13,2% по-високо възнаграждение от белите служители в най-ниската категория на заплащане в корпорацията. В най-високата категория разликата е 5,3% в полза на служителите от етническите малцинства.

Средното възнаграждение на белите служители е било по-високо само в една от седемте скали на заплащане – с 0,6%. Това се случва на фона на ангажимента на Би Би Си към „справедливо, ясно и конкурентно“ заплащане.

Годишният отчет на корпорацията показва още, че жените на висши ръководни позиции са получавали средно с 1,4% повече от мъжете на същото ниво. Ръководителите с увреждания са получавали със 7,5% повече от служителите без увреждания, а най-високоплатените ЛГБТК+ служители са получавали средно с 8,8% повече от колегите си, които не се определят като ЛГБТК+.

В доклада на телевизионния оператор за „разликите в заплащането“ се посочва, че мъжете, хората без увреждания, хетеросексуалните и белите служители все още получават по-високи средни възнаграждения, когато данните се разглеждат като цяло. Общата разлика в заплащането според етническия произход е 0,7% в полза на белите служители, а разликата по пол е 7,6% в полза на мъжете.

От Би Би Си обясняват, че това се дължи на факта, че по-голям дял от служителите от тези групи заемат по-високоплатени длъжности, което повишава общата средна стойност на възнагражденията.

Въпреки това корпорацията посочва, че през миналата година е нараснал делът на служителите от етнически малцинства на по-високоплатени позиции. Според Би Би Си това е довело до „най-голямото годишно изменение“ в показателите.

Данните вероятно ще засилят опасенията около вътрешните цели за разнообразие и програмите за развитие на служителите, които критиците определят като несъобразени с принципа на заслугите.

Сър Джон Уитингдейл, бивш министър на културата, който изготви последната харта на Би Би Си през 2016 г., заяви, че корпорацията „би трябвало да плаща на служителите изцяло въз основа на стойността и заслугите, които те допринасят за работата, която вършат“.

По време на мандата си в правителството той ръководи кампания за прозрачност на възнагражденията в корпорацията, която разкри значителна разлика в заплащането между половете на най-високите нива в организацията.

„Би Би Си съвсем основателно отстрани това несъответствие, но бих очаквал същият принцип на справедливо заплащане да се прилага към всички характеристики – независимо дали става дума за раса, сексуалност или, разбира се, пол“, добави сър Джон.

Би Би Си управлява редица менторски и развиващи програми, насочени към професионалното развитие на служители от различни групи. Сред тях са и програми, предназначени да „развиват таланти от чернокожи, азиатски и други малцинствени етнически групи“.

Корпорацията се е ангажирала със своята т.нар. Стратегия за разнообразие, приобщаване и принадлежност 50:20:14:25. Тя предвижда 50% съотношение между половете в цялата организация, 20% служители от етнически малцинства, 14% глухи, хора с увреждания и/или невродивергентни хора и 25% служители от работническата класа.

Би Би Си подчертава, че това са цели, а не квоти, и че те нямат връзка със заплащането.

Миналата година корпорацията за първи път приложи целите за представителство както към своя персонал, така и към творческата си продукция. Промяната беше направена на фона на критичен преглед на представителството в продукциите на корпорацията.

Разнообразието е „натрапено“ в програмите

Докладът, публикуван в началото на тази година, установи, че Би Би Си е постигнала „значителен напредък“ в представянето на страната на екрана. В същото време обаче кастингът без оглед на расата и инициативите за разнообразие са оставили у аудиторията впечатлението, че представителството е било „натрапено“ в програмите.

В документа се посочва, че усилията за представяне на разнообразна Великобритания понякога са създавали „усещането, че във всяка програма трябва да има щипка разнообразие, което може да доведе до неавтентично представяне“.

По-специално докладът установява, че Би Би Си е прекалено „ориентирана към средната класа“ и „центрична към Лондон“ както по отношение на висшето ръководство, така и при възлагането на продукции. В него се посочва, че корпорацията трябва по-добре да отразява работническата класа.

От Би Би Си заявиха, че са взели предвид констатациите от прегледа и са поели ангажимент да наемат повече служители за позиции извън Лондон, както и да преразгледат съдържанието си, за да гарантират, че представителството е „по-автентично“.

Телевизионният оператор настоява, че разликите в заплащането не са резултат от неравно заплащане. От корпорацията заявиха също, че извършените одити са установили, че в Би Би Си няма системна дискриминация по полов признак по отношение на възнагражденията.

Говорител на Би Би Си заяви: „Би Би Си е ангажирана със справедливо и равно заплащане за всички. Продължаваме внимателно да следим разликите в заплащането и очакваме да има малки колебания от година на година“.