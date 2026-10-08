Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Йо-чен определи медицинската помощ от Южна Корея като „политическа провокация“

Ким Йо-чен определи медицинската помощ от Южна Корея като „политическа провокация“

8 Октомври, 2026 08:55 1 438 8

  • северна корея-
  • южна корея-
  • провокация-
  • медицинска помощ-
  • ким йо-чен

Сестрата на Ким Чен-ун обвини Сеул, че нарушава суверенитета на Северна Корея, докато южнокорейското правителство заяви, че ще продължи усилията за намаляване на недоверието между двете страни

Ким Йо-чен определи медицинската помощ от Южна Корея като „политическа провокация“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, разкритикува плановете на Южна Корея да предостави медицинска помощ на Пхенян, като ги определи като „политическа провокация“ и нарушение на суверенитета на Северна Корея, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тя отправи критики към Сеул и за публичното му обявяване на усилията да получи изключение от страна на ООН по отношение на санкциите срещу Северна Корея, наложени заради ядрената и ракетната програма на страната, с цел да бъде предоставена медицинска помощ на Пхенян.

Изявлението на Ким Йо-чен беше разпространено от севернокорейската държавна агенция КЦТА. По думите ѝ Южна Корея е „обидила“ Северна Корея с твърденията си за недостиг на лекарства и медицинско оборудване, както и за влошаващото се здравословно състояние на населението на КНДР.

„Враждебният характер на отношенията между двете Кореи и същността на Южна Корея никога няма да се променят“, заяви сестрата на севернокорейския лидер. Тя добави, че позицията на Пхенян е, че „няма какво да дава или да получава“ от Южна Корея.

Ким Йо-чен, която е висш ръководен кадър на управляващата Корейска трудова партия, заяви, че предложението на Сеул е насочено към демонстриране на неговата „добра воля“, като същевременно показно контрастира отказа на Пхенян да приеме помощта. Тя определи инициативата като политически мотивирана схема.

Планът предвижда изпращането на медицинско оборудване на стойност около 6,8 милиона долара в болница в Пхенян. През май за Сеул вече беше направено изключение от ООН по отношение на санкциите срещу Северна Корея, за да бъде реализирана доставката, съобщиха южнокорейски медии.

Предвижда се до края на ноември да бъдат изпратени над 1400 медицински артикула, сред които диагностично и хирургическо оборудване.

Според съобщенията обаче южнокорейското Министерство на обединението е уточнило, че предложението все още подлежи на консултации със Северна Корея.

Южнокорейският президент И Дже-мьон се стреми да възобнови диалога с Пхенян и да разшири хуманитарното сътрудничество между двете Кореи, въпреки многократните откази на Северна Корея.

Ким Йо-чен свърза въпроса за медицинската помощ и с неотдавнашния спор около взрив на мина. Тя обвини Сеул, че едновременно предлага хуманитарна помощ и изостря напрежението заради инцидента, при който миналия месец бяха ранени южнокорейски военнослужещи близо до демилитаризираната зона.

„Ако наистина има желание за възстановяване на отношенията между двете Кореи, Южна Корея трябва първо да покаже уважение, съобразителност и искреност във всяка своя дума и действие“, заяви тя.

Сеул твърди, че взривът е бил причинен от севернокорейски мини, и предупреди за дипломатически и военни ответни мерки. Пхенян отрича да е поставял мините и определи твърденията като измислица.

Южнокорейското министерство на обединението заяви, че Сеул няма да се „влияе от всяко развитие“ в реакцията на Северна Корея и ще продължи усилията си за намаляване на недоверието между двете Кореи.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Всякакъв вид Опит за помощ

    12 4 Отговор
    Всякакъв вид опит за сближаване е провукация в очите на Северна Корея и Путин

    Само пращането на фронта във друга комунистическа страна се приема за добро

    Коментиран от #4

    08:59 08.10.2026

  • 3 Ха Ха

    6 12 Отговор
    Едва ли здравеопазвнето в Южна Корея е по-добро и ефективно от това в Куба поне от преди 10-ина години, но с сигурност е по-добро от това в БГ. Дано да не се окаже, че и СК-то е по-добро.

    08:59 08.10.2026

  • 4 Путин

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Всякакъв вид Опит за помощ":

    20 хиляди ми пратиха
    Върнах м ги във чували

    В замяна им пратих един кораб със жито

    Изгодно!!

    09:01 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Колибар

    4 0 Отговор
    В комунистическа Корея има канибалство. Хляб не са виждали от 50 години!

    09:52 08.10.2026

  • 7 Голям зор

    1 0 Отговор
    Не и помагайте,то на простия човек само близките страдат.

    10:49 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания