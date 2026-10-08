Ким Йо-чен определи медицинската помощ от Южна Корея като „политическа провокация“

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, разкритикува плановете на Южна Корея да предостави медицинска помощ на Пхенян, като ги определи като „политическа провокация“ и нарушение на суверенитета на Северна Корея, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тя отправи критики към Сеул и за публичното му обявяване на усилията да получи изключение от страна на ООН по отношение на санкциите срещу Северна Корея, наложени заради ядрената и ракетната програма на страната, с цел да бъде предоставена медицинска помощ на Пхенян.

Изявлението на Ким Йо-чен беше разпространено от севернокорейската държавна агенция КЦТА. По думите ѝ Южна Корея е „обидила“ Северна Корея с твърденията си за недостиг на лекарства и медицинско оборудване, както и за влошаващото се здравословно състояние на населението на КНДР.

„Враждебният характер на отношенията между двете Кореи и същността на Южна Корея никога няма да се променят“, заяви сестрата на севернокорейския лидер. Тя добави, че позицията на Пхенян е, че „няма какво да дава или да получава“ от Южна Корея.

Ким Йо-чен, която е висш ръководен кадър на управляващата Корейска трудова партия, заяви, че предложението на Сеул е насочено към демонстриране на неговата „добра воля“, като същевременно показно контрастира отказа на Пхенян да приеме помощта. Тя определи инициативата като политически мотивирана схема.

Планът предвижда изпращането на медицинско оборудване на стойност около 6,8 милиона долара в болница в Пхенян. През май за Сеул вече беше направено изключение от ООН по отношение на санкциите срещу Северна Корея, за да бъде реализирана доставката, съобщиха южнокорейски медии.

Предвижда се до края на ноември да бъдат изпратени над 1400 медицински артикула, сред които диагностично и хирургическо оборудване.

Според съобщенията обаче южнокорейското Министерство на обединението е уточнило, че предложението все още подлежи на консултации със Северна Корея.

Южнокорейският президент И Дже-мьон се стреми да възобнови диалога с Пхенян и да разшири хуманитарното сътрудничество между двете Кореи, въпреки многократните откази на Северна Корея.

Ким Йо-чен свърза въпроса за медицинската помощ и с неотдавнашния спор около взрив на мина. Тя обвини Сеул, че едновременно предлага хуманитарна помощ и изостря напрежението заради инцидента, при който миналия месец бяха ранени южнокорейски военнослужещи близо до демилитаризираната зона.

„Ако наистина има желание за възстановяване на отношенията между двете Кореи, Южна Корея трябва първо да покаже уважение, съобразителност и искреност във всяка своя дума и действие“, заяви тя.

Сеул твърди, че взривът е бил причинен от севернокорейски мини, и предупреди за дипломатически и военни ответни мерки. Пхенян отрича да е поставял мините и определи твърденията като измислица.

Южнокорейското министерство на обединението заяви, че Сеул няма да се „влияе от всяко развитие“ в реакцията на Северна Корея и ще продължи усилията си за намаляване на недоверието между двете Кореи.