Рубио: САЩ вярват, че Европа може да се събуди от дългия си сън

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио тази седмица е на дипломатическа обиколка в Европа, която започна в понеделник от Исландия и продължи в Гърция, като ще завърши днес в Португалия. Европейската обиколка на американския първи дипломат е сред основните теми в печата в САЩ и Великобритания, предаде БТА.

Великобритания

Марко Рубио призова западните държави да отстояват традиционните ценности, извежда в заглавие британският в. "Файненшъл таймс". В речта си в Атина държавният секретар на САЩ предупреди, че алтернативата е "атрофия, робство и упадък" през остатъка от столетието.

"Намираме се на кръстопът, защото следващото десетилетие и решенията, които ще вземем, ще напишат историята на следващия един век", заяви Рубио и добави: "Или ще изберем да действаме сега, или ще загубим възможността да действаме изобщо", е друг негов цитат във "Файненшъл таймс".

По думите му САЩ вярват, че Европа може да "се събуди от дългия си сън", отбелязва британското издание. Рубио посочи нарастващите разходи за отбрана и новите партньорства като признаци за "промяна на поколенията". "Днес стана модерно да се вярва, че просветената външна политика означава да се даде приоритет на "глобалната общност" пред собствения народ. И тук имаме много какво да научим от мъжете от Древна Гърция, защото те знаеха, че няма нищо егоистично или погрешно в лоялността към собствената нация, нито в борбата за защита на нейните интереси преди всичко друго", заяви държавният секретар.

Коментарите на Рубио идват в момент, когато правителството на Доналд Тръмп остро критикува съюзниците в Европа, като ги обвинява, че предават традиционните ценности и общото цивилизационно наследство, датиращо от Древна Гърция и Рим, посочва "Файненшъл таймс".

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отправяше подобни упреци към европейските правителства през целия си мандат като втори човек в администрацията на Тръмп, включително и по време на речта си на Мюнхенската конференция по сигурността миналата година, отбелязва британският вестник.

И Ванс, и Рубио са смятани за възможни приемници на Тръмп в Белия дом след изборите през 2028 г., което означава, че конфронтационният подход на САЩ към Европа вероятно ще продължи, ако Републиканската партия запази президентския пост.

Стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана в края на миналата година, предупреждава, че континентът е изправен пред риска от "цивилизационно заличаване" поради миграционната си политика и усилията за регулиране на големите технологични компании, което американското правителство разглежда като атака срещу свободата на словото, припомня "Файненшъл таймс". Изданието допълва, че официални представители от Държавния департамент са заделили милиони долари под формата на безвъзмездни средства за организации в Европа, подкрепящи движението на Тръмп МАГА, (MAGA/Make America Great Again - "Да направим Америка отново велика, бел. ред.), които се стремят да се борят срещу "цензурата" и да развиват "цивилизационни връзки" между САЩ и континента.

Антипатията на администрацията на Тръмп към Европа в много отношения е продължение на собствените вътрешни културни войни в Америка, като Брюксел се разглежда като бастион на либералните елити, акцентира "Файненшъл таймс".

Рубио изказа тези пространни коментари в реч на скалистия хълм Пникс в Атина, където още от V век пр.н.е. атиняните се са събирали, за да обсъждат и гласуват по въпросите на града, и който се счита за родното място на пряката демокрация, обръща внимание британският вестник.

Посещението му в Атина е втората спирка от четиридневната му дипломатическа обиколка в Европа, която започна в понеделник в Исландия, където той обсъди икономическото сътрудничество и сигурността в Арктика. След Гърция спирката на Рубио е португалската столица Лисабон, където ще обсъди двустранното сътрудничеството в областта на отбраната, икономиката и технологиите.

САЩ

Речта на Рубио в Гърция подсказва по-големи амбиции - държавният секретар изнесе реч, подобаваща на политик, който се опитва да наследи лидерската роля в движението МАГА от президента Доналд Тръмп, гласи заглавие в американският в. "Вашингтон пост".

В обширна реч вчера, посветена на достойнствата на западната цивилизация, Рубио се опита да впише програмата "Америка на първо място" на президента Доналд Тръмп в по-широката западната традиция на национални амбиции и преоткриване, отбелязва вестникът.

Рубио призова американците да се присъединят към интелектуалната традиция на Николай Коперник, Галилео Галилей, Йохан Кеплер и Исак Нютон и да се противопоставят на "съвременния" импулс да се издига в култ "осредненото, обикновеното, посредственото", посочва "Вашингтон пост". Речта беше мащабна продукция, като служители управляваха четири видеокамери на Държавния департамент, включително една, монтирана на кран, за да се заснемат кадри с държавния секретар на историческия хълм Пникс в Атина, е мнението на изданието.

Това се случва в момент, когато вицепрезидентът Джей Ди Ванс започва да очертава как би изглеждала очакваната му кандидатура за президентския пост през 2028 г., а Рубио отбягва всякакви въпроси относно бъдещите си политически амбиции, отбелязва "Вашингтон пост". Според вестника изказването му обаче е забележително, тъй като той не само защитава външната политика на правителството на Тръмп, но и се опитва да определи какво трябва да стане Америка, лутаща се между модерността и традицията.

Рубио похвали гръцкия социален живот, организиран, по думите му, "около съревнование, амбиция и конкуренция". Той разкритикува либералните крайности за понижаването на стандартите, "с цел да се гарантира, че никой няма да загуби". Освен това той осъди политическия ислям и "радикалните молли в Иран, чийто култ към смъртта възхвалява децата-самоубийци като национални герои и представя мъченичеството като цел сама по себе си", пише американското издание.

"Нашите герои може и да са готови да умрат за каузата си, но нашите герои не се прекланят пред смъртта", каза той, цитиран от "Вашингтон пост". С поглед към бъдещето Рубио призова САЩ да доминират в областите на войната с използване на дронове, стратегическите суровини, киберсигурността и "суперинтелекта" – новото название на Тръмп за изкуствения интелект, посочва "Вашингтон пост".

На пресконференция по-рано вчера Рубио беше попитан дали правителството на САЩ ще играе роля в ограничаването на заплахата, която изкуственият интелект представлява за човечеството, акцентира изданието. Той изрази увереност в работната група, създадена от Тръмп, която дава правомощия на директора на националното разузнаване Джей Клейтън да "смекчи потенциалните отрицателни страни на суперинтелекта, но и да се възползва от положителните му страни".

Пред Рубио седеше посланичката на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, която беше подложена на критики от страна на демократите в Сената заради неотдавнашна статия във в. "Уолстрийт джърнъл“, според която тя е заплашвала да използва властта, дадена ѝ от американското правителство, за да дестабилизира гръцкото правителство.

На въпроса дали поведението ѝ е в противоречие с етичните правила на Държавния департамент, Рубио отговори, че не желае да обсъжда този въпрос на пресконференцията. "Достатъчно е да кажа, че посолството ни тук върши отлична работа. Нашият посланик тук наистина се справя отлично", заяви той, цитиран от "Вашингтон пост".