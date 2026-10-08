Марта Кос: България е врата към Европа, а Западните Балкани имат ключова свързваща роля

„Днес сме тук, за да работим за по-добри връзки за хората на утрешния ден“, заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос при пристигането си за Международната министерска конференция за Коридор 8 в София, предава БТА.

Кос подчерта значението на България за свързаността на региона и заяви, че страната е „врата към Европа за Черноморския регион, както и за Турция“. По думите ѝ Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора - също имат „много важна свързваща роля“.

Еврокомисарят посочи, че в региона в момента се изпълняват над 130 проекта. Те включват изграждането на нови пътища и железопътни линии, както и подобряване на граничните пунктове.

Кос обаче заяви, че визията ѝ като комисар по разширяването надхвърля настоящите инфраструктурни проекти.

„Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа“, каза тя.

Според нея, ако тази визия бъде реализирана, граничните пунктове и транспортните връзки, които днес са във фокуса на разговорите, ще придобият различно значение.

„Защото ще бъдем една Европа“, обясни Кос и допълни: „Една Европа, която работи заедно - това е визията, за която работим в Брюксел, тук, в София, на Западните Балкани и, разбира се, в държавите членки“.

Коридор 8 свързва Адриатическо с Черно море, преминавайки през Албания, Република Северна Македония и България. Той включва автомобилни и железопътни връзки.

Сред основните незавършени участъци остава железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември 2025 г. София и Скопие подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел.

На българска територия предстои изграждането на около 2,4 километра железопътна линия от Гюешево до границата.

Коридор 8 има значение не само за транспортната свързаност на региона, но и за сигурността и военната мобилност между Черно и Адриатическо море.