Марта Кос: България е врата към Европа, а Западните Балкани имат ключова свързваща роля

„Днес сме тук, за да работим за по-добри връзки за хората на утрешния ден“, заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос при пристигането си за Международната министерска конференция за Коридор 8 в София, предава БТА.
Кос подчерта значението на България за свързаността на региона и заяви, че страната е „врата към Европа за Черноморския регион, както и за Турция“. По думите ѝ Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора - също имат „много важна свързваща роля“.
Еврокомисарят посочи, че в региона в момента се изпълняват над 130 проекта. Те включват изграждането на нови пътища и железопътни линии, както и подобряване на граничните пунктове.
Кос обаче заяви, че визията ѝ като комисар по разширяването надхвърля настоящите инфраструктурни проекти.
„Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа“, каза тя.
Според нея, ако тази визия бъде реализирана, граничните пунктове и транспортните връзки, които днес са във фокуса на разговорите, ще придобият различно значение.
„Защото ще бъдем една Европа“, обясни Кос и допълни: „Една Европа, която работи заедно - това е визията, за която работим в Брюксел, тук, в София, на Западните Балкани и, разбира се, в държавите членки“.
Коридор 8 свързва Адриатическо с Черно море, преминавайки през Албания, Република Северна Македония и България. Той включва автомобилни и железопътни връзки.
Сред основните незавършени участъци остава железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември 2025 г. София и Скопие подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел.
На българска територия предстои изграждането на около 2,4 километра железопътна линия от Гюешево до границата.
Коридор 8 има значение не само за транспортната свързаност на региона, но и за сигурността и военната мобилност между Черно и Адриатическо море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
руски троянски кон
Коментиран от #2, #4, #6
11:15 08.10.2026
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3 Буздуган
11:18 08.10.2026
4 14/99
До коментар #1 от "14/88":Колко умни изводи правиш. Уникален си.
Коментиран от #5, #8, #13, #17, #18, #20, #22
11:18 08.10.2026
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10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:26 08.10.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"МОЯТА визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от НАШАТА Европа“😡
11:29 08.10.2026
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19 Хаха
12:07 08.10.2026
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