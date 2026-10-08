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Марта Кос: България е врата към Европа, а Западните Балкани имат ключова свързваща роля

Марта Кос: България е врата към Европа, а Западните Балкани имат ключова свързваща роля

8 Октомври, 2026 11:14, обновена 8 Октомври, 2026 11:14 653 22

  • марта кос-
  • европа-
  • западни балкани

Еврокомисарят по разширяването заяви в София, че визията на Брюксел е един ден целите Западни Балкани да станат част от Европа

Марта Кос: България е врата към Европа, а Западните Балкани имат ключова свързваща роля - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Днес сме тук, за да работим за по-добри връзки за хората на утрешния ден“, заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос при пристигането си за Международната министерска конференция за Коридор 8 в София, предава БТА.

Кос подчерта значението на България за свързаността на региона и заяви, че страната е „врата към Европа за Черноморския регион, както и за Турция“. По думите ѝ Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора - също имат „много важна свързваща роля“.

Еврокомисарят посочи, че в региона в момента се изпълняват над 130 проекта. Те включват изграждането на нови пътища и железопътни линии, както и подобряване на граничните пунктове.

Кос обаче заяви, че визията ѝ като комисар по разширяването надхвърля настоящите инфраструктурни проекти.

„Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа“, каза тя.

Според нея, ако тази визия бъде реализирана, граничните пунктове и транспортните връзки, които днес са във фокуса на разговорите, ще придобият различно значение.

„Защото ще бъдем една Европа“, обясни Кос и допълни: „Една Европа, която работи заедно - това е визията, за която работим в Брюксел, тук, в София, на Западните Балкани и, разбира се, в държавите членки“.

Коридор 8 свързва Адриатическо с Черно море, преминавайки през Албания, Република Северна Македония и България. Той включва автомобилни и железопътни връзки.

Сред основните незавършени участъци остава железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември 2025 г. София и Скопие подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел.

На българска територия предстои изграждането на около 2,4 километра железопътна линия от Гюешево до границата.

Коридор 8 има значение не само за транспортната свързаност на региона, но и за сигурността и военната мобилност между Черно и Адриатическо море.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    2 7 Отговор
    България е врата към Русия
    руски троянски кон

    Коментиран от #2, #4, #6

    11:15 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Буздуган

    1 1 Отговор
    Зимата ще е тежка в цялата Европа но зарята от протестите ще принудят европейските вампири да променят някой закони..! Огнищата на омраза към власта в момента са в Италия, Франция и Испания..!

    11:18 08.10.2026

  • 4 14/99

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Колко умни изводи правиш. Уникален си.

    Коментиран от #5, #8, #13, #17, #18, #20, #22

    11:18 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    и таА умнаПАТКА не знае, че Балканите СА в Европа от хиляди години❗😀😀😀❗

    11:26 08.10.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Намерете скрития смисъл в нейните думи❗

    "МОЯТА визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от НАШАТА Европа“😡

    11:29 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 19 Хаха

    1 1 Отговор
    Европатката освен да кряка шумно заучени фрази и лозунги,друго не умее.

    12:07 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.