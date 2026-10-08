Муцунски: Властта да не се намесва в казуса с Ива Михайлова

Изпълнителната власт не трябва да се намесва в съдебните решения по казуса с Ива Михайлова, заяви външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски. По думите му случаят е наказателноправен и е от компетентността на независимата съдебна система.

„Как функционира независимата съдебна система е изцяло в нейната юрисдикция и аз не бих могъл да коментирам“, каза Муцунски по повод отказите Михайлова да напусне страната, за да получи лечение в България. Той посочи, че достъпът до здравната система трябва да бъде осигурен независимо от това дали даден човек е обвиняем по наказателно производство.

Позицията му е свързана с делото срещу Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство. Тя е обвиняема за участие в тежка катастрофа, станала на 7 октомври 2025 г. по пътя между Кочани и Щип. При произшествието е загинал един човек, а няколко души, сред които и Михайлова, са пострадали. Според обвинението тя е навлязла в насрещната лента, но защитата оспорва тази версия.

След катастрофата на Михайлова са наложени ограничения да напуска Северна Македония. Съдът в страната осем пъти е отказал разрешение тя да се лекува извън нея. На 20 август Апелативният съд в Щип е потвърдил решението на Основния съд в Кочани, с което е отказано лечение в България, въпреки представени медицински документи за необходимостта от специализирана помощ.

Разрешен е преглед от български специалисти

Междувременно властите в Северна Македония са дали съгласие Ива Михайлова да бъде прегледана от български медицински специалисти на територията на страната. Депутатът Иван Голомеев съобщи, че официалното съгласие е дадено на 5 октомври, а българското посолство е било уведомено на следващия ден. Предстои да бъдат определени лекарите и да се организира съвместен преглед с македонски медици.

По думите му това е жест на добра воля, а не задължение на Република Северна Македония. Той отбеляза, че предвид липсата на доверие между двете правителства е необходимо да се започне изграждането на доверие.

Муцунски допълни, че не може да коментира съдебните процедури, но няма нищо против български медицински представители да се запознаят с условията и да се уверят, че на Михайлова е оказана необходимата медицинска помощ.

Българският външен министър Велислава Петрова заяви преди срещата си с Муцунски в София, че ще постави случая и ще търси съдействие от Скопие. „Ще поставя въпроса за Ива Михайлова и се надявам да има готовност за съдействие от тяхна страна“, каза Петрова.

Делото срещу Михайлова продължава в Основния съд в Кочани. Следващото заседание е насрочено за 9 ноември 2026 г. До произнасянето на окончателно съдебно решение тя се ползва с презумпцията за невиновност.

Източници: nova.bg, 24chasa.bg, bta.bg