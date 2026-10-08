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Муцунски: Властта да не се намесва в казуса с Ива Михайлова

Муцунски: Властта да не се намесва в казуса с Ива Михайлова

8 Октомври, 2026 15:42 696 7

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  • северна македония-
  • съдебно дело-
  • лечение в чужбина

Външният министър на Северна Македония определя случая като въпрос от компетентността на независимия съд. Междувременно Скопие разреши преглед на Михайлова от български лекари

Муцунски: Властта да не се намесва в казуса с Ива Михайлова - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Изпълнителната власт не трябва да се намесва в съдебните решения по казуса с Ива Михайлова, заяви външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски. По думите му случаят е наказателноправен и е от компетентността на независимата съдебна система.

„Как функционира независимата съдебна система е изцяло в нейната юрисдикция и аз не бих могъл да коментирам“, каза Муцунски по повод отказите Михайлова да напусне страната, за да получи лечение в България. Той посочи, че достъпът до здравната система трябва да бъде осигурен независимо от това дали даден човек е обвиняем по наказателно производство.

Позицията му е свързана с делото срещу Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство. Тя е обвиняема за участие в тежка катастрофа, станала на 7 октомври 2025 г. по пътя между Кочани и Щип. При произшествието е загинал един човек, а няколко души, сред които и Михайлова, са пострадали. Според обвинението тя е навлязла в насрещната лента, но защитата оспорва тази версия.

След катастрофата на Михайлова са наложени ограничения да напуска Северна Македония. Съдът в страната осем пъти е отказал разрешение тя да се лекува извън нея. На 20 август Апелативният съд в Щип е потвърдил решението на Основния съд в Кочани, с което е отказано лечение в България, въпреки представени медицински документи за необходимостта от специализирана помощ.

Разрешен е преглед от български специалисти

Междувременно властите в Северна Македония са дали съгласие Ива Михайлова да бъде прегледана от български медицински специалисти на територията на страната. Депутатът Иван Голомеев съобщи, че официалното съгласие е дадено на 5 октомври, а българското посолство е било уведомено на следващия ден. Предстои да бъдат определени лекарите и да се организира съвместен преглед с македонски медици.

По думите му това е жест на добра воля, а не задължение на Република Северна Македония. Той отбеляза, че предвид липсата на доверие между двете правителства е необходимо да се започне изграждането на доверие.

Муцунски допълни, че не може да коментира съдебните процедури, но няма нищо против български медицински представители да се запознаят с условията и да се уверят, че на Михайлова е оказана необходимата медицинска помощ.

Българският външен министър Велислава Петрова заяви преди срещата си с Муцунски в София, че ще постави случая и ще търси съдействие от Скопие. „Ще поставя въпроса за Ива Михайлова и се надявам да има готовност за съдействие от тяхна страна“, каза Петрова.

Делото срещу Михайлова продължава в Основния съд в Кочани. Следващото заседание е насрочено за 9 ноември 2026 г. До произнасянето на окончателно съдебно решение тя се ползва с презумпцията за невиновност.

Източници: nova.bg, 24chasa.bg, bta.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голия

    8 2 Отговор
    ако бяхме американци до сега да са те издокарали безроднико

    15:45 08.10.2026

  • 2 ккк

    11 2 Отговор
    Тоя па смешен парашутист, спуснат от баща му, на 26 г, вече зам, министър, айде у лево бе

    15:45 08.10.2026

  • 3 1914-1918

    7 1 Отговор
    Поредното говорителче😂🤣🤣

    15:49 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Не знам , кво я защитавате тази Ива. Утрепала е хора, щото толкова и акъла. Тръгнала да изпреварва при полицейска проверка. Всеки един от Вас можеше да е на мястото на жертвите. Изкара политическата карта за едно, по нейна,вина ПТП

    16:09 08.10.2026

  • 6 Тимчо

    1 0 Отговор
    Вие сте велика нация но само когато сте в рамките на държава а вече 34 години сте територия и не живеете по добре.

    16:17 08.10.2026

  • 7 Муцун

    0 0 Отговор
    Е па смени си фамилията, смешник! На Ибрикчиев, примерно!

    16:21 08.10.2026

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