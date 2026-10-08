София поиска от Скопие срок за изпълнение на условията за членство в ЕС

България поиска от Северна Македония конкретна времева рамка за изпълнение на ангажиментите, необходими за напредъка на страната към членство в Европейския съюз. Въпросът е поставен от външния министър Велислава Петрова на среща с колегата ѝ Тимчо Муцунски в София.

Разговорът се проведе в рамките на Международната министерска конференция по Коридор VIII. Петрова потвърди подкрепата на България за европейската перспектива на Северна Македония, но подчерта, че тя трябва да се основава на принципа на собствените заслуги.

„Очакваме да бъдат изпълнени както конституционните промени, така и всички останали елементи, договорени през 2022 година. Поисках от Муцунски да разбера как си представя времевата рамка“, заяви Велислава Петрова.

По информация на Министерството на външните работи българската страна е поискала яснота кога Скопие планира да изпълни ангажиментите, залегнали в европейския консенсус от 2022 г. Те са свързани с началото на същинските преговори за присъединяване към ЕС.

Конституционните промени остават ключовото условие

Сред основните ангажименти е промяна на Конституцията на Северна Македония, така че сред признатите общности да бъдат включени и българите. Това е условието, посочено в заключенията на Съвета на ЕС и в преговорната рамка, одобрена през 2022 г.

Европейските документи предвиждат след влизането в сила на конституционната промяна да бъде проведена следващата междуправителствена конференция, с която да приключи началният етап на преговорите. Съветът на ЕС очаква и добросъвестно изпълнение на двустранните споразумения, включително Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония.

„Условията на България остават непроменени от 2022 г.“, каза Петрова. Тя изрази надежда да бъдат предприети положителни стъпки за възстановяване на доверието между двете страни.

В публикуваното съобщение за срещата не е посочен конкретен срок, поет от Скопие за извършването на конституционните промени. Двете страни са се договорили да продължат откритата комуникация по темите от взаимен интерес.

Обсъден е и случаят с Ива Михаилова

По време на разговора е обсъден и случаят с българската гражданка Ива Михаилова. Петрова е оценила положително съгласието на Северна Македония български медици да участват в лекарски консилиум за оценка на здравословното ѝ състояние.

Българският външен министър е изразила очакване на Михаилова да бъде позволено да получи необходимото лечение. По този въпрос също е договорено да продължи комуникацията между двете страни.

Източници: dariknews.bg, bgnes.bg, bnrnews.bg