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София поиска от Скопие срок за изпълнение на условията за членство в ЕС

София поиска от Скопие срок за изпълнение на условията за членство в ЕС

8 Октомври, 2026 19:36 757 7

  • северна македония-
  • европейски съюз-
  • велислава петрова-
  • тимчо муцунски-
  • конституционни промени

Велислава Петрова настоя Северна Македония да изпълни конституционните промени и останалите ангажименти, договорени през 2022 г

София поиска от Скопие срок за изпълнение на условията за членство в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България поиска от Северна Македония конкретна времева рамка за изпълнение на ангажиментите, необходими за напредъка на страната към членство в Европейския съюз. Въпросът е поставен от външния министър Велислава Петрова на среща с колегата ѝ Тимчо Муцунски в София.

Разговорът се проведе в рамките на Международната министерска конференция по Коридор VIII. Петрова потвърди подкрепата на България за европейската перспектива на Северна Македония, но подчерта, че тя трябва да се основава на принципа на собствените заслуги.

„Очакваме да бъдат изпълнени както конституционните промени, така и всички останали елементи, договорени през 2022 година. Поисках от Муцунски да разбера как си представя времевата рамка“, заяви Велислава Петрова.

По информация на Министерството на външните работи българската страна е поискала яснота кога Скопие планира да изпълни ангажиментите, залегнали в европейския консенсус от 2022 г. Те са свързани с началото на същинските преговори за присъединяване към ЕС.

Конституционните промени остават ключовото условие

Сред основните ангажименти е промяна на Конституцията на Северна Македония, така че сред признатите общности да бъдат включени и българите. Това е условието, посочено в заключенията на Съвета на ЕС и в преговорната рамка, одобрена през 2022 г.

Европейските документи предвиждат след влизането в сила на конституционната промяна да бъде проведена следващата междуправителствена конференция, с която да приключи началният етап на преговорите. Съветът на ЕС очаква и добросъвестно изпълнение на двустранните споразумения, включително Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония.

„Условията на България остават непроменени от 2022 г.“, каза Петрова. Тя изрази надежда да бъдат предприети положителни стъпки за възстановяване на доверието между двете страни.

В публикуваното съобщение за срещата не е посочен конкретен срок, поет от Скопие за извършването на конституционните промени. Двете страни са се договорили да продължат откритата комуникация по темите от взаимен интерес.

Обсъден е и случаят с Ива Михаилова

По време на разговора е обсъден и случаят с българската гражданка Ива Михаилова. Петрова е оценила положително съгласието на Северна Македония български медици да участват в лекарски консилиум за оценка на здравословното ѝ състояние.

Българският външен министър е изразила очакване на Михаилова да бъде позволено да получи необходимото лечение. По този въпрос също е договорено да продължи комуникацията между двете страни.

Източници: dariknews.bg, bgnes.bg, bnrnews.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гробар

    0 2 Отговор
    Мдааа. Муцунковски на снимката едвам се сдържа да не прихне да се смее. Наште външни министри ни направиха за смях.

    19:48 08.10.2026

  • 3 тез пък

    0 1 Отговор
    Вече няма условия! Щом мислят да присъстват Украйна значи им трябва някой, който да им избива заемите или да разпродаде земята. И тези ще ги вземат с фалшиви 3% срещу 110-150% в Западна Европа!

    19:53 08.10.2026

  • 4 Хаха

    0 0 Отговор
    Не само не трябва да ги спираме,а трябва да ги поканим.Нека влязат в клуба на богатите и те.От това по-добро отмъщение няма.Хахаха

    19:56 08.10.2026

  • 5 Мимч

    1 1 Отговор
    Ама от де накъде. БЪЛГАРИЯ според тази ф ца,се притеснява кога макетата ще влязат в Европа. АБЕ,да,се смее ли човек или да плаче.Ах макетата100% ни се смеят..

    20:09 08.10.2026

  • 6 Някой

    0 0 Отговор
    Май се канят отново да предадат нашите интереси

    20:15 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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