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Двама латвийци са задържани след проникване във военна база в Англия

Двама латвийци са задържани след проникване във военна база в Англия

9 Октомври, 2026 03:47, обновена 9 Октомври, 2026 03:49 537 0

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Мъжете са открити в RAF Molesworth след пробив в оградата. Британското контратерористично подразделение проверява мотивите им

Двама латвийци са задържани след проникване във военна база в Англия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама граждани на Латвия са задържани, след като са открити вътре в периметъра на британската военна база RAF Molesworth в графство Кембриджшър. Мъжете са на 32 и 36 години и живеят във Великобритания, съобщи британската полиция.

Сигналът е подаден около 22:00 часа на 7 октомври, когато патрул на полицията към Министерството на отбраната е забелязал изоставен автомобил близо до базата. При последвалото претърсване е открит малък пробив в оградата. Около 02:00 часа на 8 октомври двамата мъже са намерени и задържани на територията на военния обект.

Първоначално те са задържани по подозрение за незаконно проникване в забранен обект и криминално увреждане. По-късно към подозренията е добавено възможно нарушение на член 4 от британския Закон за националната сигурност от 2023 г. Текстът се отнася до влизане в забранено място с цел, която може да навреди на сигурността или интересите на Великобритания. При доказване на такова престъпление законът предвижда до 14 години затвор, глоба или и двете.

Разследването е поето от контратерористичното подразделение на британската полиция. Извършват се обиски на два адреса в района на Питърбъро, а двамата заподозрени остават в полицейски арест.

Проверка за връзка с друг инцидент

Изоставеният автомобил е бил откаран за допълнителна проверка. На място са извикани специалисти по взривни устройства, след като при огледа са възникнали опасения. Не са открити опасни предмети, а временните ограничения по пътищата в района са отменени.

„Разследването е в много ранен етап. Част от него е да установим възможния мотив, поради който мъжете са се намирали на територията на базата, но подхождаме без предварителни заключения“, заяви командир Хелън Фланаган, ръководител на лондонското контратерористично подразделение.

Фланаган каза още, че засега няма данни проникването в RAF Molesworth да е свързано с отделния случай край RAF Fairford от края на септември. При него бяха задържани седем души по подозрение за подготовка на терористични действия, но впоследствие те бяха освободени под гаранция.

База за разузнавателни операции

RAF Molesworth не е действащо летище за бойни самолети. В базата се намират разузнавателни структури, използвани от САЩ и НАТО, което е сред причините случаят да бъде разследван от контратерористичните служби. Полицията не е съобщила каква е била целта на двамата мъже или дали са разполагали с техника и материали при задържането им.

Към момента няма повдигнати обвинения, а двамата остават заподозрени. Разследващите продължават да изясняват как са проникнали през оградата и защо са се намирали на територията на базата.

Източници: apnews.com, theguardian.com


Великобритания
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