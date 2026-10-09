Делси Родригес отхвърли доларизацията на Венецуела

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес отхвърли идеята щатският долар да бъде въведен като официална валута на страната. Тя заяви, че решението на икономическите проблеми е в укрепването на националната валута — боливара.

„Доларизацията няма да реши проблемите на Венецуела. Решението е в укрепването на националната валута, която да обезпечава не само търговските, но и финансовите процеси, както и да гарантира финансиране за Венецуела“, каза Родригес.

Изказването ѝ беше направено на 82-рата годишна асамблея на Федерацията на търговско-промишлените камари и асоциации на Венецуела, известна като Федекамарас. Форумът се провежда на 8 и 9 октомври в Каракас, а речта беше излъчена от държавната телевизия Венесолана де телевисион.

Боливарът остава в центъра на политиката

Родригес подчерта, че позицията ѝ не е нова и я защитава от години. По думите ѝ националната валута трябва да има водеща роля както в разплащанията, така и във финансовата система и кредитирането на икономиката.

Щатският долар се използва широко във Венецуела и често служи като ориентир при определянето на цени и извършването на сделки. Това обаче не означава автоматично официална доларизация, при която доларът би заменил националната валута като основно законно платежно средство.

Темата отново влезе в центъра на обществения и икономическия дебат през 2026 г. след предложения за по-широко или формално използване на американската валута. Идеята срещна съпротива сред представители на управляващите, включително от Родригес.

Дискусии с бизнеса в Каракас

Асамблеята на Федекамарас събира представители на държавния и частния сектор. Сред обсъжданите теми са данъчната политика, възстановяването на електроенергийната система, както и развитието на петролната и финансовата индустрия.

В речта си Родригес свърза защитата на боливара с необходимостта от достъп до финансиране за местния бизнес. Тя не обяви конкретен график за промяна на валутния режим, а потвърди курса към запазване и укрепване на националната валута.

Източници: jornada.com.mx, finanzasdigital.com, elpais.com