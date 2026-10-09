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Пентагонът подготвя тридневни удари по Иран, твърди NYT
  Тема: Иранската криза

Пентагонът подготвя тридневни удари по Иран, твърди NYT

9 Октомври, 2026 03:43 571 0

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Плановете включват атаки срещу ракети, дронове, енергийни обекти и командни пунктове. Тръмп заяви, че няма да има нападение преди изборите на 3 ноември

Пентагонът подготвя тридневни удари по Иран, твърди NYT - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът е подготвил варианти за около тридневна интензивна операция срещу Иран, съобщава „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на американски представители. Плановете включват удари по ирански ракети, безпилотни летателни апарати, енергийни обекти, командни пунктове и щабове на Корпуса на стражите на ислямската революция.

Вариантите са били обсъдени на среща в Кемп Дейвид под ръководството на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. Според публикацията през последните месеци екипът на президента Доналд Тръмп по националната сигурност и Пентагонът са му представили пет предложения за мащабни операции срещу Иран или подкрепяните от Техеран хуси в Йемен. Всички те са били отхвърлени.

Военната подготовка продължава, но решение няма

Новият план се подготвя на фона на разпореждане към американското военно командване да приключи подготовката за евентуално възобновяване на бойните действия срещу Иран. По данни на „Ню Йорк таймс“ това не означава, че е определена дата за атака или че президентът е взел окончателно решение.

В същото време Тръмп заяви, че Вашингтон няма да предприема нападение преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. „Няма да атакуваме Иран преди междинните избори“, написа президентът в социалната мрежа Truth Social. Той допълни, че САЩ и Иран водят „продуктивни дискусии“.

Американският президент обвърза обещанието си и с продължаващото движение на петрол през Ормузкия проток. Според Ройтерс Тръмп заяви, че блокадата на иранските пристанища остава в сила, докато през протока продължават да преминават големи количества петрол.

Военно присъствие в региона

До края на октомври в Близкия изток може едновременно да се намират три американски ударни групи с самолетоносачи. По данни, цитирани от „Ню Йорк таймс“, те ще включват повече от 20 000 моряци и морски пехотинци, както и стотици самолети.

Допълнителното военно присъствие увеличава възможностите на САЩ за бърза операция, но само по себе си не доказва, че е взето решение за нови удари. Асошиейтед прес също съобщи, че Тръмп разглежда варианти за продължаване на военните действия, въпреки публичното си уверение, че атака няма да има преди изборите.

Паралелно с военната подготовка Вашингтон и Техеран обсъждат възможно споразумение, свързано с иранската ядрена програма и отварянето на Ормузкия проток. Вицепрезидентът Ванс заяви, че САЩ очакват от Иран значително да намали капацитета си за обогатяване на уран като условие за прекратяване на конфликта.

Източници: apnews.com, axios.com


Иран (Ислямска Република)
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