Тръмп призова Минесота да „даде отпор“ на сомалийските имигранти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Минесота е „завладявана“ от сомалийски имигранти, и призова жителите на щата да „дадат отпор“. Той отправи посланието си в Truth Social, като обвини местните власти, че са „ограбили и изоставили“ населението.

„Дайте отпор, Минесота, дайте отпор! Ако имате нужда, федералното правителство ще ви се притече на помощ“, написа Тръмп, цитиран от РБК.

Президентът твърди, че в щата има „насилие, убийства и хаос“. Той нарече губернатора Тим Уолз „некомпетентен крадец“ и заяви, че не желае да се намеси. Тръмп отправи критики и към кмета на Минеаполис Джейкъб Фрей.

Призив за федерална намеса

Тръмп поиска Уолз и Фрей „незабавно“ да поискат федерална помощ, като добави, че след това местните власти трябва да оставят останалото на федералното правителство. В публикацията му не се посочват конкретни мерки, които администрацията планира да предприеме след този призив.

Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение около имиграционната политика на Вашингтон и сомалийската общност в Минесота. По данни на американски медии представители на около 40 полицейски служби в района на Минеаполис и Сейнт Пол обсъждат създаването на регионална група за реакция срещу въоръжено насилие. Представители на сомалийската общност предупреждават, че използването на обобщения като „сомалийски банди“ може да засили враждебността към хора, които не са свързани с престъпления.

Предишни действия на администрацията

В края на декември 2025 г. имиграционната и митническа служба започна в Минесота операцията Metro Surge за установяване, задържане и депортиране на хора, които пребивават незаконно в САЩ. През януари Тръмп заплаши да приложи Закона за въстанието, който позволява използването на армейски подразделения при сериозни безредици.

През февруари президентът обвини членове на сомалийската общност в присвояване на около 19 млрд. долара от американските данъкоплатци. Тези твърдения са част от политическата реторика на администрацията по темата за измамите със социални програми, но не означават, че цялата сомалийска общност е свързана с разследваните случаи.

Местните власти и представители на общността не са обявили конкретен план за изпълнение на призива на Тръмп. Не е съобщено и за решение на федералното правителство за ново разполагане на сили в Минесота.

Източници: axios.com, apnews.com