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ЦИК започна кампания за машинното гласуване
  Тема: Избори

ЦИК започна кампания за машинното гласуване

9 Октомври, 2026 05:37 464 2

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  • избори-
  • избори 360°

Демонстрационна машина е достъпна на метростанция „НДК“. В страната ще бъдат разположени общо 200 устройства

ЦИК започна кампания за машинното гласуване - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия започна информационна кампания за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври. Гражданите ще могат да се запознаят на място с начина на гласуване и да изпробват устройствата.

Демонстрационна машина е разположена на метростанция „НДК“ в София. Представители на ЦИК дават разяснения, оказват съдействие и отговарят на въпроси на желаещите да преминат през процедурата.

Демонстрации в цялата страна

Общо 200 устройства са предвидени за информационната кампания в страната. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще бъдат организирани демонстрации.

Според ЦИК целта е гражданите да получат по-голяма увереност при упражняването на правото си на глас с машина на 25 октомври. Информацията за конкретните места и часове ще бъде включена в графиците на районните избирателни комисии.

Има и онлайн симулатор

Желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване могат да използват симулатор в мобилното приложение „Избори 360°“. Той е достъпен в секцията „За избиратели“.

Кампанията дава възможност на избирателите да преминат през основните стъпки преди изборния ден, както на демонстрационните пунктове, така и чрез приложението.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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  • 1 Прогресивен гълъП

    1 0 Отговор
    От рубриката "Виц на деня"

    - Къде си тръгнала ма, тъпа утко ?
    - Аз не съм тъпа утка, аз съм ПРОГРЕСИВНА ГУГУТКА !
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    06:29 09.10.2026

  • 2 Препатил

    0 0 Отговор
    Приключих с гласуването !

    06:42 09.10.2026

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