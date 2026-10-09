ЦИК започна кампания за машинното гласуване

Централната избирателна комисия започна информационна кампания за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври. Гражданите ще могат да се запознаят на място с начина на гласуване и да изпробват устройствата.
Демонстрационна машина е разположена на метростанция „НДК“ в София. Представители на ЦИК дават разяснения, оказват съдействие и отговарят на въпроси на желаещите да преминат през процедурата.
Демонстрации в цялата страна
Общо 200 устройства са предвидени за информационната кампания в страната. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще бъдат организирани демонстрации.
Според ЦИК целта е гражданите да получат по-голяма увереност при упражняването на правото си на глас с машина на 25 октомври. Информацията за конкретните места и часове ще бъде включена в графиците на районните избирателни комисии.
Има и онлайн симулатор
Желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване могат да използват симулатор в мобилното приложение „Избори 360°“. Той е достъпен в секцията „За избиратели“.
Кампанията дава възможност на избирателите да преминат през основните стъпки преди изборния ден, както на демонстрационните пунктове, така и чрез приложението.
Източници: bnrnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивен гълъП
- Къде си тръгнала ма, тъпа утко ?
- Аз не съм тъпа утка, аз съм ПРОГРЕСИВНА ГУГУТКА !
- Кат си прогресивна гугутка, къде ти е прогреса ?
- Ох...ами...ама че съм тъпа утка значи...
06:29 09.10.2026
2 Препатил
06:42 09.10.2026