ЦИК започна кампания за машинното гласуване

Централната избирателна комисия започна информационна кампания за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври. Гражданите ще могат да се запознаят на място с начина на гласуване и да изпробват устройствата.

Демонстрационна машина е разположена на метростанция „НДК“ в София. Представители на ЦИК дават разяснения, оказват съдействие и отговарят на въпроси на желаещите да преминат през процедурата.

Демонстрации в цялата страна

Общо 200 устройства са предвидени за информационната кампания в страната. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще бъдат организирани демонстрации.

Според ЦИК целта е гражданите да получат по-голяма увереност при упражняването на правото си на глас с машина на 25 октомври. Информацията за конкретните места и часове ще бъде включена в графиците на районните избирателни комисии.

Има и онлайн симулатор

Желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване могат да използват симулатор в мобилното приложение „Избори 360°“. Той е достъпен в секцията „За избиратели“.

Кампанията дава възможност на избирателите да преминат през основните стъпки преди изборния ден, както на демонстрационните пунктове, така и чрез приложението.

Източници: bnrnews.bg