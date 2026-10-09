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Парламентът обсъжда ценни книжа и връщането на 15,1 млн. евро

Парламентът обсъжда ценни книжа и връщането на 15,1 млн. евро

9 Октомври, 2026 05:36 527 2

  • парламент-
  • парламентарен контрол-
  • ценни книжа-
  • бомбени заплахи-
  • баба алино

Депутатите ще разгледат и споразумение с Международната банка за икономическо сътрудничество. Седем министри ще отговарят на въпроси в парламентарния контрол

Парламентът обсъжда ценни книжа и връщането на 15,1 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентът ще обсъди промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификация на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. БНР съобщава, че в дневния ред са включени и въпроси към седем министри.

Предлаганите промени ще дадат възможност на компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. Предвиждат се акции с право на повече гласове, както и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери.

Народното събрание ще разгледа и споразумение, по силата на което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество. Срокът за възстановяване на средствата е 20 години.

Въпроси към вътрешния и правосъдния министър

Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на групировката „КУБ“ във Варна. Въпросите са свързани с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино.

Демерджиев ще отговаря и за серията бомбени заплахи в обществени сгради.

Правосъдният министър Крум Зарков ще бъде питан за съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужещи, задържани близо до военен обект. Сред темите са още влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вот.

Здравеопазване и инфраструктура

Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян.

Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел „Дупница“, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел–Панагюрище.

В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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