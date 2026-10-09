44 европейски организации искат мерки срещу Китай

Четиридесет и четири европейски промишлени асоциации призоваха държавите от Европейския съюз да предприемат незабавни мерки спрямо търговските практики на Китай. Според организациите те застрашават европейското производство и създават риск от нови загуби на работни места.

В инициативата участват представители на металургията, химическата промишленост и производството на автомобилни части. Призивът идва седмица преди лидерите на ЕС да се съберат в Брюксел, за да обсъдят отношенията с Китай и нарастващия търговски дефицит, който надхвърля 1 милиард евро дневно.

Асоциациите искат по-бърза търговска защита

Промишлените организации настояват Европейският съюз да използва по-ефективно всички налични инструменти за търговска защита и да разшири обхвата на мерките върху целите вериги на стойността.

„Европейският съюз трябва по-ефективно да използва всички налични инструменти за налагане на мерки за търговска защита.“

Асоциациите предупреждават, че прилагането на нови мерки не трябва да води до негативни последици за близки европейски партньори като Великобритания, Норвегия и Швейцария. Те също така заявяват, че Европейската комисия се нуждае от повече персонал, за да обработва по-бързо постъпващите жалби.

Сред предложенията е и създаването на нови инструменти срещу изкривяванията на пазара, породени от държавна намеса. Организациите определят това като необходимо допълнение към съществуващите процедури за защита на европейската индустрия.

Френско-германски предложения и разговори с Пекин

На предстоящата среща на върха лидерите на ЕС ще обсъдят френско-германски предложения за разширяване на мерките за търговска защита. Документът е публикуван в понеделник, преди срещата в Брюксел.

Паралелно с това европейският комисар по търговията Марош Шефчович е на двудневно посещение в Пекин, което приключва в петък. Той се опитва да убеди Китай да ограничи износа към Европейския съюз в конкретен сектор, като в материала е посочено, че най-вероятно става дума за хибридните автомобили.

Следващата среща на европейските лидери ще покаже дали призивът на промишлените организации ще доведе до ускоряване на процедурите за търговска защита и до нови общи мерки спрямо китайския внос.

Източници: bta.bg