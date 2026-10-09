44 европейски организации искат мерки срещу Китай

Четиридесет и четири европейски промишлени асоциации призоваха държавите от Европейския съюз да предприемат незабавни мерки спрямо търговските практики на Китай. Според организациите те застрашават европейското производство и създават риск от нови загуби на работни места.
В инициативата участват представители на металургията, химическата промишленост и производството на автомобилни части. Призивът идва седмица преди лидерите на ЕС да се съберат в Брюксел, за да обсъдят отношенията с Китай и нарастващия търговски дефицит, който надхвърля 1 милиард евро дневно.
Асоциациите искат по-бърза търговска защита
Промишлените организации настояват Европейският съюз да използва по-ефективно всички налични инструменти за търговска защита и да разшири обхвата на мерките върху целите вериги на стойността.
Асоциациите предупреждават, че прилагането на нови мерки не трябва да води до негативни последици за близки европейски партньори като Великобритания, Норвегия и Швейцария. Те също така заявяват, че Европейската комисия се нуждае от повече персонал, за да обработва по-бързо постъпващите жалби.
Сред предложенията е и създаването на нови инструменти срещу изкривяванията на пазара, породени от държавна намеса. Организациите определят това като необходимо допълнение към съществуващите процедури за защита на европейската индустрия.
Френско-германски предложения и разговори с Пекин
На предстоящата среща на върха лидерите на ЕС ще обсъдят френско-германски предложения за разширяване на мерките за търговска защита. Документът е публикуван в понеделник, преди срещата в Брюксел.
Паралелно с това европейският комисар по търговията Марош Шефчович е на двудневно посещение в Пекин, което приключва в петък. Той се опитва да убеди Китай да ограничи износа към Европейския съюз в конкретен сектор, като в материала е посочено, че най-вероятно става дума за хибридните автомобили.
Следващата среща на европейските лидери ще покаже дали призивът на промишлените организации ще доведе до ускоряване на процедурите за търговска защита и до нови общи мерки спрямо китайския внос.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТЕМУ…
Коментиран от #6
06:08 09.10.2026
2 Сандо
Коментиран от #5
06:20 09.10.2026
3 Гориил
06:23 09.10.2026
4 Някой
Ама каквото и да правите, сте загубени. Цените ви са високи, нямате достатъчно квалифицирани и мотивирани работници, а от към суровини сте безкрайно зле.
Свиквайте!
06:41 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Търновец
До коментар #1 от "ТЕМУ…":А Русите какво са компетентни да произведат - 20 милиона Китайци в Сибир - според Руска медия в селското стопанство, строителството, дърводобива, нефтодобива Руските фирми наемат Китайски фирми за изпълнители и те водят много евтини Китайци. А РФ остават някои ракети, някои самолети стар дизайн водка и квас и много Руси мигранти.
07:43 09.10.2026
7 Госあ
07:49 09.10.2026