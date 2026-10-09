Аугусто Кури подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа

Писателят и психиатър Аугусто Кури подкрепи сенатора Флавио Болсонаро за балотажа на президентските избори в Бразилия срещу президента Луис Инасио Лула да Силва. Вотът между двамата ще се проведе на 25 октомври.

Флавио Болсонаро обяви подкрепата на Кури във видео, публикувано в социалните мрежи. Местни медии вече бяха съобщили за решението на кандидата, който завърши трети на първия тур.

Кури получи 2,89% от действителните гласове

Кури, кандидат на партия „Напред“, получи 2,89% от действителните гласове. По време на кампанията той избягваше да се определя като представител на лявото или дясното политическо пространство и използваше мотото „Концентриране върху важното“.

Подкрепата му идва в момент, когато Флавио Болсонаро се опитва да разшири преднината си преди втория тур. На първия тур сенаторът получи 47,03% от гласовете, а Лула остана втори с 45,16%.

Още двама кандидати заеха позиция

Сред първите петима кандидати Роналдо Каядо също подкрепи Флавио Болсонаро по-рано през седмицата. Ренан Сантос заяви, че няма да застане зад нито един от двамата участници в балотажа.

Флавио Болсонаро е син на бившия президент Жаир Болсонаро. Предстоящият втори тур ще определи дали президентският пост ще премине към представител на семейство Болсонаро, или Лула ще получи възможност да продължи управлението си.

Източници: bta.bg, noticias.uol.com.br