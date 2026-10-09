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Виетнам призова за пълно премахване на оръжията за масово унищожение и засилване на международното разоръжаване

Виетнам призова за пълно премахване на оръжията за масово унищожение и засилване на международното разоръжаване

9 Октомври, 2026 12:50 428 1

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  • разоръжаване

В ООН Ханой настоя за намаляване на ядрените рискове, по-ефективен контрол над въоръженията и равнопоставен достъп до новите технологии

Виетнам призова за пълно премахване на оръжията за масово унищожение и засилване на международното разоръжаване - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Виетнам потвърди ангажимента си да подкрепя всички усилия за пълното премахване на оръжията за масово унищожение. Страната същевременно настоява да бъде гарантирано законното право на държавите да използват науката и технологиите за мирни цели при спазване на международното право, Устава на ООН и основните многостранни договори за разоръжаване. Това съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА), предава БТА.

Позицията беше представена от постоянния представител на Виетнам в ООН До Хунг Виет по време на общите разисквания в Първия комитет на Общото събрание на организацията, който разглежда въпросите на разоръжаването и международната сигурност. Заседанието се проведе в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Виетнамският дипломат отбеляза, че през последната година международната среда за сигурност се е влошила, доверието между държавите е отслабнало, а възможностите за диалог са намалели. Според него все повече страни прибягват до военни средства за разрешаване на проблемите, свързани със сигурността, което поставя многостранната система за международно сътрудничество под сериозен натиск.

Призив за по-голям напредък в ядреното разоръжаване

Във връзка с резултатите от 11-ата конференция за преглед на изпълнението на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) До Хунг Виет призова държавите да подобрят механизмите за оценка на прилагането на договора и да изпълняват поетите ангажименти.

Той подчерта, че държавите, притежаващи ядрени оръжия, трябва да засилят диалога помежду си с цел намаляване на ядрените рискове. По думите му е необходимо също да спазват задълженията си по член 6 от ДНЯО и да постигнат конкретен напредък в контрола върху ядрените въоръжения и ядреното разоръжаване.

Виетнам акцентира и върху значението на международното сътрудничество за ограничаване на разпространението на малки оръжия и леки въоръжения. Сред приоритетите на страната са също справянето с последиците от противопехотните мини и невзривените боеприпаси, останали след въоръжени конфликти.

Изкуственият интелект, киберсигурността и мирното използване на Космоса

Сред останалите приоритети, посочени от виетнамския представител, са разширяването на многостранния диалог по въпросите на изкуствения интелект, киберсигурността и регулирането на новите технологии.

Ханой подчертава и необходимостта космическото пространство да бъде запазено за мирни цели. Според До Хунг Виет всички държави, особено развиващите се, трябва да разполагат с равнопоставен и устойчив достъп до космически технологии и услуги.

На фона на задълбочаващите се международни противоречия дипломатът призова държавите да продължат да търсят диалог, да се вслушват в позициите си и да спазват общоприетите международни принципи.

Той подчерта, че глобалните механизми за разоръжаване трябва да станат по-ефективни, прозрачни и приобщаващи, за да се създадат повече възможности за постигане на съгласие между държавите.


Виетнам
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  • 1 Поздравления

    0 1 Отговор
    Браво!!! Да започнем с Русия и СК, едиснтвените страни, които го развяват за щяло и нещяло

    12:54 09.10.2026