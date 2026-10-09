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Решаващ избор за Бразилия! Флавио Болсонаро води на Лула с 51,1% преди балотажа

Решаващ избор за Бразилия! Флавио Болсонаро води на Лула с 51,1% преди балотажа

9 Октомври, 2026 16:14 1 011 7

  • флавио болсонаро-
  • лула да силва-
  • президентски избори-
  • бразилия-
  • atlasintel

Сенаторът получава 51,1% срещу 45,7% за действащия президент в проучване на AtlasIntel и Bloomberg

Решаващ избор за Бразилия! Флавио Болсонаро води на Лула с 51,1% преди балотажа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Флавио Болсонаро излиза начело пред президента Луиз Инасио Лула да Силва в ново проучване за втория тур на президентските избори в Бразилия. Сенаторът получава 51,1% от заявената подкрепа срещу 45,7% за Лула да Силва. Разликата между двамата е 5,4 процентни пункта.

Балотажът е насрочен за 25 октомври. Проучването е изготвено от AtlasIntel по поръчка на Bloomberg, като са анкетирани 5026 души между 3 и 8 октомври. Статистическата грешка е един процентен пункт.

Болсонаро увеличава преднината си

Резултатът показва промяна спрямо предходното допитване, в което Флавио Болсонаро е имал 47,4% подкрепа, а Лула да Силва - 47,6%. Делът на хората, които не са решили за кого ще гласуват или възнамеряват да пуснат празна или невалидна бюлетина, е 3,2%.

Флавио Болсонаро е сенатор и най-големият син на бившия президент Жаир Болсонаро. Той завърши първия тур начело с 47,03% от действителните гласове, докато Лула да Силва получи 45,16%. Така двамата се класираха за пряк сблъсък на втория тур.

Изходът остава в ръцете на избирателите

Новото проучване показва преднина за Болсонаро, но разликата е в рамките на пет процентни пункта над посочената статистическа грешка от един пункт. Данните отразяват заявени нагласи, а не окончателен изборен резултат.

До гласуването ще трябва да бъдат привлечени както избирателите, подкрепили отпадналите кандидати, така и част от колебаещите се. Крайният победител ще бъде определен на 25 октомври.

Източници: bta.bg, noticias.uol.com.br


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АКО СПЕЧЕЛИ БОЛСОНАРО

    10 0 Отговор
    БРАЗИЛИЯ СТАВА КОЛОНИЯ НА САЩ.

    Коментиран от #3

    16:37 09.10.2026

  • 2 СПРАВЕДЛИВ

    1 2 Отговор
    Те като нас на същата дата и по същия начин.
    Подкрепям жените - в тях е бъдещето. Те са по-наблюдателни и милостиви.

    16:43 09.10.2026

  • 3 Ще спечели

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "АКО СПЕЧЕЛИ БОЛСОНАРО":

    На куково лято. Бразилците не се поддават на шантаж.

    Коментиран от #6

    16:44 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Десислава Симеонова

    2 0 Отговор
    Нека спрем да използваме израза " води НА ...", защото е неправилен. Коректно е да се каже: ..."води с", "има преднина от 5 точки" (примерно). Странно е, че във всички медии от години присъства "води НА..." и все още никой не поправя тази грешка.

    16:49 09.10.2026

  • 6 Ескобар Петрички

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ще спечели":

    Бразилците са по-смачкани и от нас, никой не ги пита.

    16:58 09.10.2026

  • 7 Ще отпадне Б-то от БРИКС!

    3 3 Отговор
    Догодина и И-то. А след няколко години ще остане само едно голямо К. От Камчатка до западната граница на Монголия.

    17:03 09.10.2026

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