Решаващ избор за Бразилия! Флавио Болсонаро води на Лула с 51,1% преди балотажа

Флавио Болсонаро излиза начело пред президента Луиз Инасио Лула да Силва в ново проучване за втория тур на президентските избори в Бразилия. Сенаторът получава 51,1% от заявената подкрепа срещу 45,7% за Лула да Силва. Разликата между двамата е 5,4 процентни пункта.

Балотажът е насрочен за 25 октомври. Проучването е изготвено от AtlasIntel по поръчка на Bloomberg, като са анкетирани 5026 души между 3 и 8 октомври. Статистическата грешка е един процентен пункт.

Болсонаро увеличава преднината си

Резултатът показва промяна спрямо предходното допитване, в което Флавио Болсонаро е имал 47,4% подкрепа, а Лула да Силва - 47,6%. Делът на хората, които не са решили за кого ще гласуват или възнамеряват да пуснат празна или невалидна бюлетина, е 3,2%.

Флавио Болсонаро е сенатор и най-големият син на бившия президент Жаир Болсонаро. Той завърши първия тур начело с 47,03% от действителните гласове, докато Лула да Силва получи 45,16%. Така двамата се класираха за пряк сблъсък на втория тур.

Изходът остава в ръцете на избирателите

Новото проучване показва преднина за Болсонаро, но разликата е в рамките на пет процентни пункта над посочената статистическа грешка от един пункт. Данните отразяват заявени нагласи, а не окончателен изборен резултат.

До гласуването ще трябва да бъдат привлечени както избирателите, подкрепили отпадналите кандидати, така и част от колебаещите се. Крайният победител ще бъде определен на 25 октомври.

Източници: bta.bg, noticias.uol.com.br