Решаващ избор за Бразилия! Флавио Болсонаро води на Лула с 51,1% преди балотажа

Флавио Болсонаро излиза начело пред президента Луиз Инасио Лула да Силва в ново проучване за втория тур на президентските избори в Бразилия. Сенаторът получава 51,1% от заявената подкрепа срещу 45,7% за Лула да Силва. Разликата между двамата е 5,4 процентни пункта.
Балотажът е насрочен за 25 октомври. Проучването е изготвено от AtlasIntel по поръчка на Bloomberg, като са анкетирани 5026 души между 3 и 8 октомври. Статистическата грешка е един процентен пункт.
Болсонаро увеличава преднината си
Резултатът показва промяна спрямо предходното допитване, в което Флавио Болсонаро е имал 47,4% подкрепа, а Лула да Силва - 47,6%. Делът на хората, които не са решили за кого ще гласуват или възнамеряват да пуснат празна или невалидна бюлетина, е 3,2%.
Флавио Болсонаро е сенатор и най-големият син на бившия президент Жаир Болсонаро. Той завърши първия тур начело с 47,03% от действителните гласове, докато Лула да Силва получи 45,16%. Така двамата се класираха за пряк сблъсък на втория тур.
Изходът остава в ръцете на избирателите
Новото проучване показва преднина за Болсонаро, но разликата е в рамките на пет процентни пункта над посочената статистическа грешка от един пункт. Данните отразяват заявени нагласи, а не окончателен изборен резултат.
До гласуването ще трябва да бъдат привлечени както избирателите, подкрепили отпадналите кандидати, така и част от колебаещите се. Крайният победител ще бъде определен на 25 октомври.
Източници: bta.bg, noticias.uol.com.br
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АКО СПЕЧЕЛИ БОЛСОНАРО
Коментиран от #3
16:37 09.10.2026
2 СПРАВЕДЛИВ
Подкрепям жените - в тях е бъдещето. Те са по-наблюдателни и милостиви.
16:43 09.10.2026
3 Ще спечели
До коментар #1 от "АКО СПЕЧЕЛИ БОЛСОНАРО":На куково лято. Бразилците не се поддават на шантаж.
Коментиран от #6
16:44 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Десислава Симеонова
16:49 09.10.2026
6 Ескобар Петрички
До коментар #3 от "Ще спечели":Бразилците са по-смачкани и от нас, никой не ги пита.
16:58 09.10.2026
7 Ще отпадне Б-то от БРИКС!
17:03 09.10.2026