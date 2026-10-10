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BMW отказа лизинг за служебния автомобил на германски лидер

BMW отказа лизинг за служебния автомобил на германски лидер

10 Октомври, 2026 10:10 1 428 28

  • bmw-
  • тобиас рауш-
  • алтернатива за германия-
  • саксония-анхалт-
  • служебен автомобил

Автомобилът на председателя на парламента в Саксония-Анхалт е BMW Серия 7, а договорът му изтича през ноември. Компанията не посочи конкретен мотив за решението

BMW отказа лизинг за служебния автомобил на германски лидер - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

BMW няма да продължи лизинговия договор за служебния автомобил на новия председател на парламента в германската провинция Саксония-Анхалт Тобиас Рауш от „Алтернатива за Германия“. Решението идва непосредствено след избирането му на поста.

От автомобилната компания не са посочили конкретен мотив. BMW е потвърдила отказа да продължи лизинга, но е заявила, че по правило не коментира публично отделни клиентски и търговски отношения.

До изтичането на договора Рауш ще използва BMW Серия 7, което е било служебният автомобил на неговия предшественик от Християндемократическия съюз. Лимузината е в експлоатация от около девет месеца и е изминала над 50 000 километра. Лизингът изтича през ноември, а председателят на парламента има право на представителен автомобил и личен шофьор.

Решението идва след избора на Рауш

Тобиас Рауш е първият политик от „Алтернатива за Германия“, който оглавява регионален парламент в историята на Федералната република. Партията спечели регионалните избори в Саксония-Анхалт, но не получи абсолютно мнозинство.

Отказът на BMW съвпада с публични изказвания на директора на компанията Милан Неделкович. В интервю за „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ той определи десния популизъм и крайния национализъм като „отрова“ за германската икономика, която е силно зависима от международната търговия.

„Всеки, който настоява за изолация и затваряне на границите, не действа в интерес на Германия като икономически център“, заяви Милан Неделкович.

Регионалният лидер на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд критикува решението на автомобилния производител. По думите му поведението на BMW „няма нищо общо с демократичните принципи“.

Мотопед „Симсон“ вместо служебна лимузина

Зигмунд обяви демонстративно, че за гласуването на министър-председател на провинцията през декември ще пристигне с ретро мотопед „Симсон“. Той използваше превозното средство и по време на предизборната си кампания.

Около избора на мотопеда вече има отделен спор. Еврейските наследници на основателите на марката „Симсон“ са забранили на „Алтернатива за Германия“ да използва името на бранда за политически цели.

Ако до края на ноември не бъде намерен нов автомобил, Тобиас Рауш може временно да остане без служебен транспорт. В материала не се посочва дали друга автомобилна компания е предложила заместващ лизинг.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БназиВ

    35 3 Отговор
    Подхлъзването към либералнистансссккиии политики води до фалити на големи компании.
    На негово място бих си взел китайски автомобил и бих пратил послание до всички гласоподаватели. Честита смърт на Германското автомобилостроене! Жалко но факт

    Коментиран от #7

    10:13 10.10.2026

  • 2 Ами

    14 0 Отговор
    Карайте пак бмв-иету си...

    Коментиран от #6

    10:14 10.10.2026

  • 3 Пич

    36 2 Отговор
    Това се казва - устойчиви глупаци!!!
    Малко им е, че превръщат един бивш красив автомобил във все по грозно и безлично нещо, но и вземат отношение по политически въпроси, което всеки умен бизнес трябва да избягва!!! Защото се очертава, че АзГ ще управлява Германия, и ще им разплете шушоните!!!

    10:15 10.10.2026

  • 4 ДНЕС ОТКАЗВАТ

    35 1 Отговор
    А СЛЕД ВРЕМЕ ЩЕ МУ ПОДАРЯВАТ.

    10:16 10.10.2026

  • 5 БКП оцеля с 3.7% избиратели

    7 19 Отговор
    BMW няма да продължи лизинговия договор за служебния автомобил на новия председател на парламента в германската провинция Саксония-Анхалт Тобиас Рауш от „Алтернатива за Германия“. Решението идва непосредствено след избирането му на поста.
    -;-
    А ние даже и не лустрирахме пропадналите ни комунисти!

    Коментиран от #21

    10:16 10.10.2026

  • 6 АзГ ще покаже некадърността на хонекерци

    4 14 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Тобиас Рауш от АзГ ще карал Лада Гранта

    Коментиран от #12, #25

    10:17 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фен

    21 2 Отговор
    Ми нямат пари, ще трябва да го продадат на някой украински корупционер. Ма няма страшно, китайците правят по-хубави, на една трета от цената.

    10:26 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Усещам…

    12 1 Отговор
    …че тази фирма рязко ще се премести при някой от другите четири все още управляващи наркомана от квартетът любители на пудрата захар, които си пътуват във влакове до 404!!!

    10:36 10.10.2026

  • 12 Ти виждал…

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "АзГ ще покаже некадърността на хонекерци":

    ….ли си новата Волга -> разкошна е!!!

    10:38 10.10.2026

  • 13 Някой

    17 2 Отговор
    БМВ съвсем се застреляха сами. Ясно демонстрираха политически фашизъм и предпочитане на мигрантски работници, а после искат хората да си купували техни коли. Нищо немско не остана в тия коли.

    10:38 10.10.2026

  • 14 12345

    20 1 Отговор
    От БМВ явно не разбират, че това ще има обратен ефект.

    10:38 10.10.2026

  • 15 Гост

    16 0 Отговор
    Аз ако съм на този пич на мястото, ще взема китаец! Така ще ги мина с 200, че ще се чудят от къде им е дошло! Германците тотално оплискаха лишена, ама тотално...

    10:41 10.10.2026

  • 16 Перо

    13 0 Отговор
    Такъв автомобилен гигант като БМВ до сърбин ли опря за изпълнителен директор? Тъпо решение! Най-много политика да премине на Мерцедес!

    10:45 10.10.2026

  • 17 стоян георгиев

    1 9 Отговор
    Ма запад искат да пробват какво беше на изток и докато не си набият само шамарите няма да спрат.ходел със симсон...хах...да готви и трабанта за зимата.

    10:45 10.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 СССс

    8 0 Отговор
    Мазохисти, Китай ги мачка лизинга спира.

    10:53 10.10.2026

  • 20 Ами

    8 0 Отговор
    БМВ поначало си подкрепят фашизма, който им осигурява евтина или направо безплатна работна ръка. Как няма да са срещу АФД, като ще им спрат това и наредените обществени поръчки.

    Коментиран от #23

    11:00 10.10.2026

  • 21 Хехехе

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "БКП оцеля с 3.7% избиратели":

    Как да лустрираме след като много от тях и децата им се писаха "демакрати"....
    Да ну изброявам ,че са много...

    11:06 10.10.2026

  • 22 Точен

    3 0 Отговор
    Първо, решението на БМВ не е законно. Договорът не е с лице, а с институция. Така Парламентът в Магдебург ще съди БМВ и дори при либерално-корумпиран съд ще осъди мюнхенските бизнесмени. А идването със симсонче на лидера на Алтернативе ще хвърли тежък камък във фалшименто екодворчето на Зелените. Оказва се, че "крайни" не са умерените източногермански патриоти, а уж лявоцентристите от ХСС...

    11:09 10.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Собствениците - фашисти

    1 0 Отговор
    Богатството на фамилията започва да се трупа още от Гюнтер Куандт (бащата на Херберт). През 2011 г. семейството официално призна и изрази съжаление за нацисткото си минало след излизането на критични документални филми и исторически изследвания. По време на Втората световна война заводите на Куандт (произвеждащи батерии AFA/VARTA, оръжия и боеприпаси) са използвали десетки хиляди принудителни работници и концлагеристи при изключително сурови условия.

    11:19 10.10.2026

  • 25 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "АзГ ще покаже некадърността на хонекерци":

    "Трабант" лошо ли е?Ние НАТО превзехме с тази машина .

    11:23 10.10.2026

  • 26 Хихи

    2 0 Отговор
    Собствениците на БМВ имат добри спомени от концентрационните лагери.
    Отдадени нацисти. Как няма да подкрепят ЕС.

    11:23 10.10.2026

  • 27 германеца

    0 1 Отговор
    Путин ще му подари Москвич .

    11:29 10.10.2026

  • 28 Баце

    1 0 Отговор
    Аз ако бях на местото на този щях да отида или с Лада или с Волга. Даже с Волгата демонстративно щях да блъсна баварския курник и след това да го дам на римляните за скрап.
    П.П. То и без това БМВ вече не е това, което беше.

    11:30 10.10.2026

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