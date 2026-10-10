BMW отказа лизинг за служебния автомобил на германски лидер

BMW няма да продължи лизинговия договор за служебния автомобил на новия председател на парламента в германската провинция Саксония-Анхалт Тобиас Рауш от „Алтернатива за Германия“. Решението идва непосредствено след избирането му на поста.

От автомобилната компания не са посочили конкретен мотив. BMW е потвърдила отказа да продължи лизинга, но е заявила, че по правило не коментира публично отделни клиентски и търговски отношения.

До изтичането на договора Рауш ще използва BMW Серия 7, което е било служебният автомобил на неговия предшественик от Християндемократическия съюз. Лимузината е в експлоатация от около девет месеца и е изминала над 50 000 километра. Лизингът изтича през ноември, а председателят на парламента има право на представителен автомобил и личен шофьор.

Решението идва след избора на Рауш

Тобиас Рауш е първият политик от „Алтернатива за Германия“, който оглавява регионален парламент в историята на Федералната република. Партията спечели регионалните избори в Саксония-Анхалт, но не получи абсолютно мнозинство.

Отказът на BMW съвпада с публични изказвания на директора на компанията Милан Неделкович. В интервю за „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ той определи десния популизъм и крайния национализъм като „отрова“ за германската икономика, която е силно зависима от международната търговия.

„Всеки, който настоява за изолация и затваряне на границите, не действа в интерес на Германия като икономически център“, заяви Милан Неделкович.

Регионалният лидер на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд критикува решението на автомобилния производител. По думите му поведението на BMW „няма нищо общо с демократичните принципи“.

Мотопед „Симсон“ вместо служебна лимузина

Зигмунд обяви демонстративно, че за гласуването на министър-председател на провинцията през декември ще пристигне с ретро мотопед „Симсон“. Той използваше превозното средство и по време на предизборната си кампания.

Около избора на мотопеда вече има отделен спор. Еврейските наследници на основателите на марката „Симсон“ са забранили на „Алтернатива за Германия“ да използва името на бранда за политически цели.

Ако до края на ноември не бъде намерен нов автомобил, Тобиас Рауш може временно да остане без служебен транспорт. В материала не се посочва дали друга автомобилна компания е предложила заместващ лизинг.