BMW отказа лизинг за служебния автомобил на германски лидер

BMW няма да продължи лизинговия договор за служебния автомобил на новия председател на парламента в германската провинция Саксония-Анхалт Тобиас Рауш от „Алтернатива за Германия“. Решението идва непосредствено след избирането му на поста.
От автомобилната компания не са посочили конкретен мотив. BMW е потвърдила отказа да продължи лизинга, но е заявила, че по правило не коментира публично отделни клиентски и търговски отношения.
До изтичането на договора Рауш ще използва BMW Серия 7, което е било служебният автомобил на неговия предшественик от Християндемократическия съюз. Лимузината е в експлоатация от около девет месеца и е изминала над 50 000 километра. Лизингът изтича през ноември, а председателят на парламента има право на представителен автомобил и личен шофьор.
Решението идва след избора на Рауш
Тобиас Рауш е първият политик от „Алтернатива за Германия“, който оглавява регионален парламент в историята на Федералната република. Партията спечели регионалните избори в Саксония-Анхалт, но не получи абсолютно мнозинство.
Отказът на BMW съвпада с публични изказвания на директора на компанията Милан Неделкович. В интервю за „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ той определи десния популизъм и крайния национализъм като „отрова“ за германската икономика, която е силно зависима от международната търговия.„Всеки, който настоява за изолация и затваряне на границите, не действа в интерес на Германия като икономически център“, заяви Милан Неделкович.
Регионалният лидер на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд критикува решението на автомобилния производител. По думите му поведението на BMW „няма нищо общо с демократичните принципи“.
Мотопед „Симсон“ вместо служебна лимузина
Зигмунд обяви демонстративно, че за гласуването на министър-председател на провинцията през декември ще пристигне с ретро мотопед „Симсон“. Той използваше превозното средство и по време на предизборната си кампания.
Около избора на мотопеда вече има отделен спор. Еврейските наследници на основателите на марката „Симсон“ са забранили на „Алтернатива за Германия“ да използва името на бранда за политически цели.
Ако до края на ноември не бъде намерен нов автомобил, Тобиас Рауш може временно да остане без служебен транспорт. В материала не се посочва дали друга автомобилна компания е предложила заместващ лизинг.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БназиВ
На негово място бих си взел китайски автомобил и бих пратил послание до всички гласоподаватели. Честита смърт на Германското автомобилостроене! Жалко но факт
Коментиран от #7
10:13 10.10.2026
2 Ами
Коментиран от #6
10:14 10.10.2026
3 Пич
Малко им е, че превръщат един бивш красив автомобил във все по грозно и безлично нещо, но и вземат отношение по политически въпроси, което всеки умен бизнес трябва да избягва!!! Защото се очертава, че АзГ ще управлява Германия, и ще им разплете шушоните!!!
10:15 10.10.2026
4 ДНЕС ОТКАЗВАТ
10:16 10.10.2026
5 БКП оцеля с 3.7% избиратели
-;-
А ние даже и не лустрирахме пропадналите ни комунисти!
Коментиран от #21
10:16 10.10.2026
6 АзГ ще покаже некадърността на хонекерци
До коментар #2 от "Ами":Тобиас Рауш от АзГ ще карал Лада Гранта
Коментиран от #12, #25
10:17 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Фен
10:26 10.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Усещам…
10:36 10.10.2026
12 Ти виждал…
До коментар #6 от "АзГ ще покаже некадърността на хонекерци":….ли си новата Волга -> разкошна е!!!
10:38 10.10.2026
13 Някой
10:38 10.10.2026
14 12345
10:38 10.10.2026
15 Гост
10:41 10.10.2026
16 Перо
10:45 10.10.2026
17 стоян георгиев
10:45 10.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 СССс
10:53 10.10.2026
20 Ами
Коментиран от #23
11:00 10.10.2026
21 Хехехе
До коментар #5 от "БКП оцеля с 3.7% избиратели":Как да лустрираме след като много от тях и децата им се писаха "демакрати"....
Да ну изброявам ,че са много...
11:06 10.10.2026
22 Точен
11:09 10.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Собствениците - фашисти
11:19 10.10.2026
25 Само питам
До коментар #6 от "АзГ ще покаже некадърността на хонекерци":"Трабант" лошо ли е?Ние НАТО превзехме с тази машина .
11:23 10.10.2026
26 Хихи
Отдадени нацисти. Как няма да подкрепят ЕС.
11:23 10.10.2026
27 германеца
11:29 10.10.2026
28 Баце
П.П. То и без това БМВ вече не е това, което беше.
11:30 10.10.2026