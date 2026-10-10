Газовите запаси на Великобритания са сред най-ниските в Европа

Газовите хранилища във Великобритания са били запълнени на 48% към 1 октомври, което поставя страната сред държавите с най-ниски резерви преди зимния сезон. При продължително застудяване и ограничени доставки на втечнен природен газ запасите могат да се свият рязко, а натискът върху цените на енергията да се увеличи.

Данните са част от зимната оценка на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG), която обхваща периода от 1 октомври 2026 г. до 31 март 2027 г. Документът разглежда различни сценарии за потреблението, времето и наличността на газ, включително вариант със студена зима и ограничени доставки на втечнен природен газ.

Великобритания изостава от Полша и Португалия

Средното ниво на запълване на газохранилищата в Европейския съюз е 72% към 1 октомври. За сравнение, хранилищата в Полша са били запълнени на 99%, а тези в Португалия – на 94%. Във Великобритания са налични 8582 гигаватчаса газ при общ работен обем от 17 765 гигаватчаса, или 48%.

ENTSOG посочва, че при ограничена наличност на втечнен природен газ запасите в ЕС могат да паднат значително под 30% до края на зимата. При студено време по-високото потребление би ускорило изтеглянето на газ от хранилищата и би увеличило нуждата от допълнителни доставки.

По-голяма зависимост от внос

„Всяка допълнителна молекула, налична днес – в хранилища или чрез втечнен природен газ – укрепва позицията на Европа не само за идните месеци, но и за следващия сезон на запълване“, заяви генералният директор на ENTSOG Пьотър Куш.

При недостиг Великобритания може да се наложи да разчита повече на внос на втечнен природен газ, включително от Съединените щати. Това би засилило конкуренцията за ограничените доставки на световния пазар и може да повиши разходите за снабдяване, което създава риск от по-високи сметки за домакинствата.

Европейската инфраструктура за внос и регазификация разполага с капацитет от около 1600 тераватчаса за зимния сезон, но ENTSOG предупреждава, че наличието на инфраструктура не гарантира действителни доставки. Те зависят от пазарните решения, цените, времето и достъпа до втечнен газ.

На този фон премиерът Анди Бърнам е подложен на натиск да одобри разработването на газовото находище „Джакдоу“ в Северно море. Според информацията на БНР проектът би могъл да увеличи вътрешните доставки, но решението за него предстои.

ENTSOG изрично уточнява, че публикуваната оценка не е прогноза за действителното развитие на пазара, а анализ на възможни рискове и сценарии. Мрежата ще следи нивата на газохранилищата и условията в системата през целия зимен сезон.

Източници: bnrnews.bg