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Украйна атакува с десетки дронове Ростовска област
  Тема: Украйна

Украйна атакува с десетки дронове Ростовска област

10 Октомври, 2026 04:40 438 3

  • ростов на дон-
  • ростовска област-
  • безпилотни летателни апарати-
  • юрий слюсарь-
  • въздушна атака

В града е избухнал пожар след въздушна атака. По данни на губернатора Юрий Слюсар няма пострадали

Украйна атакува с десетки дронове Ростовска област - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 50 безпилотни летателни апарата са свалени над Ростовска област при атака, започнала предишната вечер, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. В Ростов на Дон е възникнал пожар, а на място са изпратени екстрени и аварийни служби.

„Начиная от вчерашната вечер вече са отблъснати повече от 50 безпилотни летателни апарата. Ростов беше подложен на въздушна атака. Възникна пожар“, заяви Слюсар.

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По думите му няма пострадали хора. Данните за щетите и причината за пожара все още се уточняват, а безпилотната опасност в региона продължава. Информацията за произхода на дроновете не е потвърдена независимо.

Източници: newsrostov.ru


Русия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гориил

    5 0 Отговор
    Безполезно прахосване на европейски ресурси и колосални суми пари. Европейците са се хванали в капан в глобалната периферия (губейки конкуренцията от Китай и Русия) и дипломатическата си деградация (неспособност да спечелят симпатии и да се защитят в световната политика).

    04:53 10.10.2026

  • 3 Европеец

    4 0 Отговор
    По заглавието да кажа, чул съм че змията хапе когато умира, но накрая все пак умира... А колко хубаво щеше да бъде за Украйна ако бяха изпълнили мишките споразумения едно и две.... Щяха да бъдат без разрушена икономиката, без милион и половина убити и ранени войници и още много други работи...

    05:00 10.10.2026

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