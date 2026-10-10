Украйна атакува с десетки дронове Ростовска област

Над 50 безпилотни летателни апарата са свалени над Ростовска област при атака, започнала предишната вечер, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. В Ростов на Дон е възникнал пожар, а на място са изпратени екстрени и аварийни служби.

„Начиная от вчерашната вечер вече са отблъснати повече от 50 безпилотни летателни апарата. Ростов беше подложен на въздушна атака. Възникна пожар“, заяви Слюсар.

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По думите му няма пострадали хора. Данните за щетите и причината за пожара все още се уточняват, а безпилотната опасност в региона продължава. Информацията за произхода на дроновете не е потвърдена независимо.

Източници: newsrostov.ru