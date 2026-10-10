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Иран предложи нов формат на сътрудничество
  Тема: Иранската криза

Иран предложи нов формат на сътрудничество

10 Октомври, 2026 10:05 1 232 9

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Масуд Пезешкиан поиска нов формат за сътрудничество между Иран и страните от ОНД

Иран предложи нов формат на сътрудничество - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан предложи създаването на нов формат за сътрудничество между Техеран и страните от Общността на независимите държави. Идеята, наречена „СНГ+1“, беше представена на среща на държавите от организацията на фона на продължаващото напрежение между Иран и САЩ.

„Иран предлага да създадем гъвкав и ефективен механизъм за диалог и сътрудничество във формат „страните от СНГ плюс Иран“, или „СНГ+1“, заяви Пезешкиан. По думите му Техеран се възприема като естествена част от взаимосвързания регион заради географските, историческите и културните връзки със страните от общността.

Предложеният формат трябва да обхваща енергетиката, търговията, инвестициите, транзита, добива на полезни изкопаеми и технологиите. Сред останалите възможни направления са водните ресурси, опазването на околната среда, туризмът, науката и културата. Пезешкиан посочи и общи проблеми като климатичните промени, недостига на вода, екологичните рискове за Каспийско море и Аралския регион, организираната престъпност и наркотрафика.

Инициативата беше отправена в момент, когато пазарите реагират чувствително на всяко развитие около конфликта между Вашингтон и Техеран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската страна няма да атакува Иран преди междинните избори на 3 ноември и съобщи за положителни разговори с Техеран. Това понижи опасенията от непосредствено разрастване на военните действия.

В сутрешната търговия на 9 октомври Nasdaq Composite се повиши с 0,3%, Dow Jones Industrial Average нарасна със 126 пункта, или също с 0,3%, а S&P 500 добави 0,3%. Ден по-рано S&P 500 беше загубил 0,5%, докато технологичният Nasdaq спадна с 1,3%.

На енергийния пазар фючърсите на Brent поевтиняха с 0,3% до 103,93 долара за барел, а WTI спадна с 0,5% до 91,43 долара. Според пазарния материал на Vietnam.vn цените са реагирали на сигналите за ограничаване на американската военна активност срещу Иран, но Brent остана над 100 долара за барел. Преди това атаките срещу търговски кораби в близост до Ормузкия проток засилиха опасенията за прекъсване на доставките.

Вниманието на инвеститорите остана насочено и към технологичния сектор. Очакваният годишен темп на приходите на OpenAI беше оценен на около 50 млрд. долара, което е под по-рано обсъжданите 68 млрд. долара и породи въпроси около растежа на компаниите, свързани с изкуствения интелект.

SpaceX също привлече интерес с придобиването на лицензи за нискочестотен радиочестотен спектър в САЩ. Възможността за директна сателитна връзка със смартфони засилва конкуренцията за традиционните оператори AT&T, Verizon и T-Mobile.

„Последните колебания могат да създадат възможности за покупки на някои акции“, коментира Боб Едуардс, инвестиционен директор на Edwards Asset Management. Той предупреди, че посоката на пазарите ще зависи от корпоративните резултати и политическото развитие в седмиците преди изборите.

Източници: prufy.ru, vietnam.vn, baocaovien.vn


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 4 Отговор
    Умни хора са иранците! Знаят къде е бъдещето и силата!

    Коментиран от #7

    10:08 10.10.2026

  • 2 С ДИПЛОМАЦИЯТА СИ

    7 4 Отговор
    И ДОСТОЙНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ, ИРАН СПЕЧЕЛИ СИМПАТИИТЕ И УВАЖЕНИЕТО НА ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО.

    Коментиран от #5, #6

    10:11 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т..А.К 🐱

    3 5 Отговор
    ся от БРИКС ,ОНД ли станахме?загубеняци

    10:25 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 маркс-ленинизъм ще помогнел ама друг път

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    1 Пич
    10ОТГОВОР
    Умни хора са иранците! Знаят къде е бъдещето и силата!
    -;-
    Блата са надеждата на пролетариите!
    Даже и маоистите не могат да спасят аятоласите

    Коментиран от #8

    10:30 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Павел Пенев

    0 4 Отговор
    Предложението на Иран е правилно и навременно за солидарността в региона и в борбата против терористите от Израел и САЩ.

    10:43 10.10.2026

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