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Китай и САЩ засилват военното сътрудничество

Китай и САЩ засилват военното сътрудничество

10 Октомври, 2026 15:07 736 8

  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
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  • сащ-
  • военно сътрудничество

Пекин обяви готовност за разширяване на военния диалог с Вашингтон и създаване на по-ефективни механизми за предотвратяване на кризи

Китай и САЩ засилват военното сътрудничество - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай е готов да разшири военното сътрудничество със Съединените щати, да засили комуникацията между въоръжените сили на двете държави и да усъвършенства механизмите за предотвратяване на военни кризи. Това заяви на 10 октомври говорителят на китайското Министерство на отбраната Чън Си, цитиран от агенция „Синхуа“ и руски медии.

Изявлението идва след държавното посещение на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон в края на септември, когато той и американският президент Доналд Тръмп постигнаха договорености за стабилизиране на двустранните отношения.

„Китайските въоръжени сили са готови да работят с американската страна за изпълнение на важните договорености, постигнати между лидерите на двете държави, за укрепване на комуникацията и диалога, разширяване на обмена и сътрудничеството и за правилно управление на разногласията“, заяви Чън Си.

Според говорителя на китайското военно ведомство целта е да се осигури стабилно, здравословно и устойчиво развитие на отношенията между въоръжените сили на Китай и САЩ. Пекин разглежда този процес като част от усилията за изграждане на отношения на стратегическа стабилност, основани на взаимно уважение, справедливост и равнопоставеност.

Чън Си подчерта, че дипломацията на най-високо държавно равнище играе водеща роля при определянето на посоката на военното сътрудничество между двете страни. По думите му договореностите между Си Дзинпин и Доналд Тръмп създават основа за подобряване на контактите между военните ведомства.

По време на посещението на Си Дзинпин в САЩ от 23 до 25 септември двамата президенти обсъдиха двустранните отношения и редица международни въпроси. Сред постигнатите договорености беше намерението китайските и американските въоръжени сили възможно най-скоро да сключат меморандум за подобряване на комуникацията и предотвратяването на кризи.

Документът трябва да създаде допълнителни възможности за взаимодействие между военните структури на двете държави при възникване на опасни ситуации. Китайската страна обаче не уточнява дали ще бъдат създадени нови канали за спешна комуникация, или ще бъдат усъвършенствани вече съществуващите механизми.

Военният диалог между Пекин и Вашингтон има особено значение на фона на продължаващото стратегическо съперничество между двете най-големи икономики в света. Сред основните източници на напрежение остават Тайван, военното присъствие в Южнокитайско море и конкуренцията за влияние в Индо-тихоокеанския регион.

През последните години отношенията между въоръжените сили на Китай и САЩ преминаха през периоди на сериозно напрежение, включително прекъсване на отделни формати за комуникация. Липсата на постоянен диалог между военните командвания увеличава риска от погрешна преценка при инциденти с военни кораби и самолети.

Още преди септемврийската среща на върха представители на двете държави обсъждаха възможности за възстановяване и разширяване на каналите за военно взаимодействие. През август се състояха разговори между висши командващи от китайските и американските въоръжени сили, което беше възприето като положителен сигнал за постепенното възстановяване на контактите.

Договореностите между Си Дзинпин и Доналд Тръмп не се ограничават до военната сфера. Двете страни постигнаха съгласие и за създаване на механизъм за диалог относно изкуствения интелект, включително специален канал за комуникация при инциденти, свързани с използването на новите технологии.

В икономическата област беше договорено взаимно намаляване на митата върху определени стоки в размер на приблизително 30 млрд. долара, както и продължаване на търговските консултации.

Въпреки тези стъпки към стабилизиране на отношенията между Вашингтон и Пекин остават съществени разногласия по въпросите на сигурността, технологиите и международната търговия.

Новото изявление на китайското Министерство на отбраната показва готовността на Пекин да изпълни постигнатите на президентско равнище договорености. Засега обаче не са обявени конкретни срокове за подписване на военния меморандум или подробности за бъдещите механизми за сътрудничество.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    След като на бай Дончо му свърши нафтата и помоли Русия да му достави гориво преди изборите изглежда,че има и други проблеми,които Китай трябва да реши с технологии във военната област на Обора

    15:14 10.10.2026

  • 2 Без майтап

    4 0 Отговор
    Една снимка, двама лидери. Единият мисли държавата да стане номер едно в света, другият мисли са стане милиардер номер едно в света .

    15:21 10.10.2026

  • 3 Българин

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    15:23 10.10.2026

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    Коментиран от #6

    15:27 10.10.2026

  • 5 Мишел

    5 0 Отговор
    САЩ и Северна Корея много по силно засилват военното си сътрудничество😃😃😃

    Ролята на глобалния съюз Китай, Русия и Северна Корея е да не позволи на САЩ да подпалят голяма война.

    15:28 10.10.2026

  • 6 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Кафявото по самолетоносача не е ръжда.

    15:30 10.10.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Всичко е от лакомия Лакомията води до войни болести мизерия Харесвах един вид вафли За една година съсипаха качеството удвоиха цената и намалиха грамажа Все едно че не ги правят в Победа а в Гочо Иванов Вече не ги купувам Други също И къде е файдата

    15:50 10.10.2026

  • 8 Синя София

    1 0 Отговор
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    15:55 10.10.2026

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