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Полша задържа 76 души след нападения в училища

Полша задържа 76 души след нападения в училища

10 Октомври, 2026 18:05 716 1

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Полицията провери близо 50 000 учебни заведения след серия нападения с хладни оръжия, при които загина един човек, а десетки бяха заплашени

Полша задържа 76 души след нападения в училища - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Полската полиция задържа 76 души и извърши проверки в близо 50 000 училища след поредица от нападения с хладни оръжия и разпространявани онлайн заплахи за нови атаки. Мерките бяха предприети след два тежки инцидента в рамките на два дни, при които един човек загина, а няколко бяха ранени, съобщава CNN.

Първото нападение е извършено на 7 октомври в професионално училище в Остроленка, където 19-годишен ученик ранил няколко души. Ден по-късно 15-годишен младеж нападнал с нож служители в училище в Лешчидул Новини, североизточно от Варшава. Един човек загинал, а други двама били ранени.

След атаките в социалните мрежи започнали да се разпространяват предупреждения за предполагаеми нови нападения под наименованието „Кървав петък“. Полските власти подчертаха, че не са открили доказателства за организирана кампания и не е установена връзка между първите две нападения.

Заради опасенията за сигурността десетки училища временно прекратиха занятия, а около учебните заведения беше засилено полицейското присъствие. Сред задържаните има непълнолетни, заподозрени в отправяне на заплахи или притежание на ножове.

В събота беше съобщено и за нов инцидент във висше учебно заведение във Варшава, при който 21-годишна жена е ранила трима души. Засега властите не разполагат с данни трите нападения да са свързани.

Поредицата от случаи предизвика дебат за сигурността в полските училища и за влиянието на разпространяваните в интернет заплахи. Правителството обяви, че разглежда допълнителни мерки за противодействие на опасното онлайн съдържание и за по-бърза реакция при заплахи срещу учебни заведения.


Полша
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  • 1 Някъде

    0 0 Отговор
    Толкова полякини съм задържал и аз!
    Също за наръгване!

    18:07 10.10.2026

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