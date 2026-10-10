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Удари по летището в Рияд: Испанският посланик и съпругата му оцеляха по чудо

Удари по летището в Рияд: Испанският посланик и съпругата му оцеляха по чудо

10 Октомври, 2026 16:16, обновена 10 Октомври, 2026 16:27 895 8

  • летище рияд-
  • саудитска арабия-
  • йеменски хуси-
  • испанско външно министерство

Нападенията срещу международното летище „Крал Халид“ предизвикаха тревога за сигурността на гражданското въздухоплаване. Съобщава се за загинали и ранени, както и за щети по пътнически самолет.

Удари по летището в Рияд: Испанският посланик и съпругата му оцеляха по чудо - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ракетни удари по международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица Рияд предизвикаха сериозни опасения за сигурността в региона. Според разпространена информация атаките са засегнали летищни съоръжения, включително терминал 4, като се появиха и непотвърдени данни за възможни поражения по терминал 3.

Междувременно беше съобщено, че испанският посланик в Саудитска Арабия и съпругата му са се намирали на летището по време на нападението и са останали невредими.

Към момента обаче няма независимо потвърждение на подробностите около присъствието им и обстоятелствата, при които са се разминали с трагедията.

Има загинали и ранени при нападенията

По информация на международни медии при атаките срещу летищни съоръжения и самолет на саудитската авиокомпания Saudia са загинали трима души, а няколко други са били ранени.

Съобщава се и за щети по пътнически самолет, след като отломки от прехваната ракета са предизвикали пожар. Нападенията са довели до нарушения в разписанието на полетите и засилени мерки за сигурност.

Дипломати в Рияд са потърсили укритие

Атаките предизвикаха тревога сред дипломатическите представители в саудитската столица. На фона на опасността от нови удари се съобщава за предприети предпазни мерки с цел защита на чуждестранните дипломати.

Информацията за испанския посланик и съпругата му привлече допълнително внимание, но засега липсват достатъчно потвърдени подробности, за да се твърди категорично, че двамата са били непосредствено до поразен терминал.

Хусите поеха отговорност за нападенията

Йеменските хуси заявиха, че са извършили ракетни атаки срещу летището в Рияд. Нападенията са част от ескалацията на напрежението в Близкия изток, която създава нарастващи рискове за гражданската инфраструктура и международното въздухоплаване.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    В Саудитска Арабия осъдиха мъж на смърт заради коментар във фейсбук.Много свободна и демократична страна.

    Коментиран от #7

    16:33 10.10.2026

  • 3 Адолф

    1 5 Отговор
    Асвабадителите напредват
    Децата се правят Руски еничари

    Родителите се изтребват

    А Руснаците се пращат на заколение

    Дано колегата да управлява Русия още 5 години

    Ще я засере тотално

    16:34 10.10.2026

  • 4 Пешо Кючека

    0 0 Отговор
    Много ме кеги Русия много ме Кефи Путин
    Много ме кефи лоренцо ламас

    Коментиран от #5

    16:35 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаха

    1 4 Отговор
    Радев Русофила не може да каже кой е виновен за атентата, той иска чака да намери табелка на дрона “Сделано в России”

    16:36 10.10.2026

  • 7 Гошо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще влезе Демокрацията и в СА макар и отзад ама ще влезе

    16:41 10.10.2026

  • 8 Напълно оправдани удари

    0 0 Отговор
    По това летище

    16:51 10.10.2026