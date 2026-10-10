Удари по летището в Рияд: Испанският посланик и съпругата му оцеляха по чудо

Ракетни удари по международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица Рияд предизвикаха сериозни опасения за сигурността в региона. Според разпространена информация атаките са засегнали летищни съоръжения, включително терминал 4, като се появиха и непотвърдени данни за възможни поражения по терминал 3.

Междувременно беше съобщено, че испанският посланик в Саудитска Арабия и съпругата му са се намирали на летището по време на нападението и са останали невредими.

Към момента обаче няма независимо потвърждение на подробностите около присъствието им и обстоятелствата, при които са се разминали с трагедията.

Има загинали и ранени при нападенията

По информация на международни медии при атаките срещу летищни съоръжения и самолет на саудитската авиокомпания Saudia са загинали трима души, а няколко други са били ранени.

Съобщава се и за щети по пътнически самолет, след като отломки от прехваната ракета са предизвикали пожар. Нападенията са довели до нарушения в разписанието на полетите и засилени мерки за сигурност.

Дипломати в Рияд са потърсили укритие

Атаките предизвикаха тревога сред дипломатическите представители в саудитската столица. На фона на опасността от нови удари се съобщава за предприети предпазни мерки с цел защита на чуждестранните дипломати.

Информацията за испанския посланик и съпругата му привлече допълнително внимание, но засега липсват достатъчно потвърдени подробности, за да се твърди категорично, че двамата са били непосредствено до поразен терминал.

Хусите поеха отговорност за нападенията

Йеменските хуси заявиха, че са извършили ракетни атаки срещу летището в Рияд. Нападенията са част от ескалацията на напрежението в Близкия изток, която създава нарастващи рискове за гражданската инфраструктура и международното въздухоплаване.