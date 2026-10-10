МВнР предупреди българите за опасно време в три щата

МВнР предупреди българските граждани в части от Калифорния, Аризона и Невада за влошена метеорологична обстановка. Причината е преминаването на тропическата буря „Рейчъл“ – организирана буря с продължителни ветрове между 63 и 118 км/ч. Очакват се проливни валежи, силни ветрове и локални наводнения.

„МВнР препоръчва на българските граждани (...) да се въздържат от пътувания в засегнатите райони“, се посочва в предупреждението на ведомството. Препоръката важи както за хората, които живеят постоянно в трите щата, така и за временно пребиваващите там.

Кои райони са засегнати

В Калифорния са посочени окръзите Лос Анджелис, Ориндж и Сан Диего, както и Лонг Бийч. В Аризона предупреждението обхваща районите около Финикс, Флагстаф и Кингман, а в Невада – Лас Вегас, Хендерсън и други населени места.

Националната метеорологична служба на САЩ съобщава за повишен риск от внезапни наводнения при преминаването на няколко вълни от бури през южна Невада, югоизточна Калифорния и северозападна Аризона. Внезапното наводнение се развива бързо, често за минути или часове, и може да залее пътища, подлези и ниско разположени райони.

Центърът за прогнозиране на времето на САЩ е посочил умерен риск от прекомерни валежи за части от Южна Калифорния, северозападна Аризона и южна Невада. В планинските райони на Южна Калифорния са възможни валежи от 1 до 3 инча, или приблизително 25 до 76 милиметра.

Какво означава това за българските граждани

На практика предупреждението означава да не се предприемат ненужни пътувания към засегнатите райони, а при придвижване да се проверяват последните местни предупреждения за затворени пътища, наводнения и силен вятър. МВнР призовава гражданите да следят актуалните прогнози на Националната метеорологична служба и да изпълняват указанията на местните власти.

В части от окръг Сан Диего остава в сила наблюдение за тропическа буря. Това означава, че са възможни опасни метеорологични условия и че хората трябва да следят дали предупреждението няма да бъде променено или разширено.

При нужда от консулско съдействие българите могат да се свържат с Генералното консулство в Лос Анджелис на телефон +1 310 478 6700 или на дежурния телефон извън работно време +1 310 437 3606. При бедствени ситуации МВнР посочва и денонощни телефони в България: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616.

Източници: mfa.government.bg, weather.gov, wpc.ncep.noaa.gov