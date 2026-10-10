Масова пропалестинска демонстрация се провежда в Берлин

Голяма пропалестинска демонстрация се провежда в Берлин под мотото „United4Palestine – No Peace on Stolen Land“. Участниците настояват Германия да прекрати политическата, дипломатическата, финансовата и военната си подкрепа за Израел, включително доставките на оръжие.

Събитието започва в района на Бранденбургската врата и преминава през правителствения квартал, „Фридрихщрасе“, „Лайпцигския площад“ и „Потсдамер плац“. Демонстрацията е включена в официалния регистър на берлинската полиция като събрание, планирано да продължи до края на деня.

Организаторите определят акцията като национална демонстрация за солидарност с Палестина. Те искат прекратяване на германската подкрепа за Израел, спиране на оръжейните доставки, спазване на международното право и осигуряване на безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ до Газа. Сред исканията им са още защита на пропалестинските гласове и символи в Германия, както и равни права и самоопределение за палестинците.

„Излизаме на улицата за мир и свобода – за всички потискани хора по света и конкретно за нашия народ“, заявява организаторът Амин Ржуб пред „Итидал“.

Организаторите са палестинци, живеещи в Германия, и представители на солидарни групи. Според Ржуб демонстрацията трябва да привлече широка част от германското общество, а не само активисти от палестинското движение. Организаторът Абед Хасан заявява, че протестът е насочен и срещу германското участие в конфликта чрез политическа и военна подкрепа за Израел.

До публикуваните данни не е обявена официална оценка от берлинската полиция за броя на участниците. Ройтерс разпространи снимка от протеста, на която се виждат демонстранти с палестински знамена и транспарант „Свобода за Палестина“.

Акцията се провежда на фона на заявената от германското правителство позиция, че Германия стои твърдо на страната на Израел след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. Канцлерът Фридрих Мерц посочва, че наред с подкрепата за Израел трябва да се създадат условия израелци, палестинци и съседните им народи да живеят в мир и сигурност.

Източници: reutersconnect.com, itidal.de, berliner-zeitung.de