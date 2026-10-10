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Масова пропалестинска демонстрация се провежда в Берлин
  Тема: Бъдещето на Газа

Масова пропалестинска демонстрация се провежда в Берлин

10 Октомври, 2026 18:42, обновена 10 Октомври, 2026 18:44 604 4

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  • германия-
  • оръжие

Активистите настояват Германия да прекрати финансовата, дипломатическата и военната подкрепа за Израел, включително доставките на оръжие

Масова пропалестинска демонстрация се провежда в Берлин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Голяма пропалестинска демонстрация се провежда в Берлин под мотото „United4Palestine – No Peace on Stolen Land“. Участниците настояват Германия да прекрати политическата, дипломатическата, финансовата и военната си подкрепа за Израел, включително доставките на оръжие.

Събитието започва в района на Бранденбургската врата и преминава през правителствения квартал, „Фридрихщрасе“, „Лайпцигския площад“ и „Потсдамер плац“. Демонстрацията е включена в официалния регистър на берлинската полиция като събрание, планирано да продължи до края на деня.

Организаторите определят акцията като национална демонстрация за солидарност с Палестина. Те искат прекратяване на германската подкрепа за Израел, спиране на оръжейните доставки, спазване на международното право и осигуряване на безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ до Газа. Сред исканията им са още защита на пропалестинските гласове и символи в Германия, както и равни права и самоопределение за палестинците.

„Излизаме на улицата за мир и свобода – за всички потискани хора по света и конкретно за нашия народ“, заявява организаторът Амин Ржуб пред „Итидал“.

Организаторите са палестинци, живеещи в Германия, и представители на солидарни групи. Според Ржуб демонстрацията трябва да привлече широка част от германското общество, а не само активисти от палестинското движение. Организаторът Абед Хасан заявява, че протестът е насочен и срещу германското участие в конфликта чрез политическа и военна подкрепа за Израел.

До публикуваните данни не е обявена официална оценка от берлинската полиция за броя на участниците. Ройтерс разпространи снимка от протеста, на която се виждат демонстранти с палестински знамена и транспарант „Свобода за Палестина“.

Акцията се провежда на фона на заявената от германското правителство позиция, че Германия стои твърдо на страната на Израел след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. Канцлерът Фридрих Мерц посочва, че наред с подкрепата за Израел трябва да се създадат условия израелци, палестинци и съседните им народи да живеят в мир и сигурност.

Източници: reutersconnect.com, itidal.de, berliner-zeitung.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Ционистите провеждат геноцид над палестинците и българите.

    18:46 10.10.2026

  • 2 А ТУКА ВАРИМ РЪКИЯ

    2 0 Отговор
    И СИ РАЗХОЖДАМЕ ПУДЕЛЧЕТАТА.......

    Коментиран от #3

    18:48 10.10.2026

  • 3 историята се повтаря

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "А ТУКА ВАРИМ РЪКИЯ":

    Ако някой дин това което се случва в Палестина се случи и в България и на хората от другите страни няма да им пука за Ганя!

    Коментиран от #4

    19:38 10.10.2026

  • 4 Констатация

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "историята се повтаря":

    Нашие западни "партньори" дори няма да забележат липсата ни ако например утре изчезнем от геграфската карта!!! -)))

    20:04 10.10.2026

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