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ОАЕ спаси 22 моряци от пожар на танкер в Персийския залив
  Тема: Иранската криза

ОАЕ спаси 22 моряци от пожар на танкер в Персийския залив

10 Октомври, 2026 20:44 491 1

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  • ормузки проток-
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  • спасителна операция

Националната гвардия съобщи, че всички членове на екипажа са в стабилно състояние. Иран отделно обяви за танкер, взривен от мина в Ормузкия проток

ОАЕ спаси 22 моряци от пожар на танкер в Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националната гвардия на Обединените арабски емирства спаси 22 азиатски членове на екипаж, след като на борда на петролен танкер във водите на Персийския залив избухна пожар. Всички спасени са в стабилно състояние, се посочва в съобщението на емирствата.

Сигналът за бедствие е подаден от самия екипаж. След получаването му бреговата охрана е изпратила специализирани екипи, които са открили плавателния съд и са извели хората от него.

До момента не са съобщени името на танкера и държавата, под чийто флаг е плавал. Няма и данни за причината, поради която е избухнал пожарът, както и за евентуални щети по плавателния съд.

Иран съобщи за отделен инцидент в Ормузкия проток

Междувременно иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи за друг танкер, който се е взривил в Ормузкия проток. Според иранската версия плавателният съд се е ударил в мина, след което се е подпалил.

И в този случай не са посочени името на танкера и флагът, под който е плавал. Не е съобщено и дали има загинали, ранени или евакуирани членове на екипажа.

Двата инцидента са съобщени като отделни събития, а към момента няма потвърждение, че са свързани. Допълнителни подробности за състоянието на танкера в Ормузкия проток и за причините за пожара в Персийския залив не са обявени.

Източници: bta.bg, gulfnews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Спецназ

    1 0 Отговор
    Нали Трампи каза че Ормузкия проток,
    вече е освободен и ще се нарича "Протока Тръмп".

    КО стаа бе нема ли морски тюлени там да го държат отворен.
    Самолетоносачи АЛА- БАЛА и бонби по чаршафите.

    Толкова филми изгледахме а сега КО СТАНА?!

    20:55 10.10.2026