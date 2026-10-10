ОАЕ спаси 22 моряци от пожар на танкер в Персийския залив

Националната гвардия на Обединените арабски емирства спаси 22 азиатски членове на екипаж, след като на борда на петролен танкер във водите на Персийския залив избухна пожар. Всички спасени са в стабилно състояние, се посочва в съобщението на емирствата.

Сигналът за бедствие е подаден от самия екипаж. След получаването му бреговата охрана е изпратила специализирани екипи, които са открили плавателния съд и са извели хората от него.

До момента не са съобщени името на танкера и държавата, под чийто флаг е плавал. Няма и данни за причината, поради която е избухнал пожарът, както и за евентуални щети по плавателния съд.

Иран съобщи за отделен инцидент в Ормузкия проток

Междувременно иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи за друг танкер, който се е взривил в Ормузкия проток. Според иранската версия плавателният съд се е ударил в мина, след което се е подпалил.

И в този случай не са посочени името на танкера и флагът, под който е плавал. Не е съобщено и дали има загинали, ранени или евакуирани членове на екипажа.

Двата инцидента са съобщени като отделни събития, а към момента няма потвърждение, че са свързани. Допълнителни подробности за състоянието на танкера в Ормузкия проток и за причините за пожара в Персийския залив не са обявени.

Източници: bta.bg, gulfnews.com