Дмитриев: Думите на Тръмп за смяна на Зеленски са исторически

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, определи като „знакови и исторически“ думите на Доналд Тръмп, че на Украйна ѝ е време да има нов президент.

„Президентът Тръмп се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че на Украйна е необходимо ръководство, действително насочено към мира, а не към разпалването на войната, както е при Зеленски. Знаково и исторически“, написа Дмитриев в X.

По-рано Тръмп заяви, че Украйна трябва да получи лидер, който може да постигне сделка за прекратяване на войната с Русия. „Предлагам да си изберат нов лидер, който може да сключи сделка“, каза американският президент пред журналисти. Той добави, че според него е време Украйна да има нов президент.

Тръмп свърза критиките си към Володимир Зеленски с ударите на Украйна по руски петролни рафинерии и съоръжения за производство на горива. Според него тези действия създават проблеми за света и повишават разходите на американските фермери, животновъди и превозвачи.

Сделката за руски дизел предизвика нов спор

Изявлението на Тръмп дойде ден след като той обяви договорка с Владимир Путин за доставка на руски дизел за САЩ и световния пазар. Според Associated Press Русия трябва незабавно да достави над 300 000 тона, още 500 000 тона през ноември, а след това и допълнителни количества. Вашингтон представи договорката като опит за намаляване на високите цени на горивата.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува решението. В интервю за Axios той го определи като „нечестно“ и „неправилно“, а по-късно заяви, че сделката е знак за слабост. Зеленски каза, че би подкрепил облекчаване на санкциите срещу руския енергиен сектор, ако то е част от споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна и Русия.

Украинският президент заяви още, че украинските представители са били използвани като „димна завеса“, докато американски представители са подготвяли отделната договорка с Москва. Разговорите в Маями между украинската делегация и пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се проведоха паралелно с обявяването на сделката.

Дмитриев определи реакцията на Тръмп и сделката за горивото като доказателство, че „дизеловата дипломация“ е разобличила Зеленски. „Президентът Тръмп признава, че Зеленски иска да създава проблеми за мира. Дизеловата дипломация разобличи Зеленски“, написа руският представител в X.

Към момента няма съобщение за започнала процедура за смяна на украинския президент. Думите на Тръмп и оценките на Дмитриев представляват политически позиции, докато Володимир Зеленски продължава да изпълнява функциите си като президент на Украйна.

Източници: apnews.com, axios.com