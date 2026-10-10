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Дмитриев: Думите на Тръмп за смяна на Зеленски са исторически
  Тема: Украйна

Дмитриев: Думите на Тръмп за смяна на Зеленски са исторически

10 Октомври, 2026 20:59 1 395 48

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • кирил дмитриев-
  • руски дизел

Руският представител определи като „дизелова дипломация“ сделката между Тръмп и Путин за доставки на гориво

Дмитриев: Думите на Тръмп за смяна на Зеленски са исторически - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, определи като „знакови и исторически“ думите на Доналд Тръмп, че на Украйна ѝ е време да има нов президент.

„Президентът Тръмп се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че на Украйна е необходимо ръководство, действително насочено към мира, а не към разпалването на войната, както е при Зеленски. Знаково и исторически“, написа Дмитриев в X.

По-рано Тръмп заяви, че Украйна трябва да получи лидер, който може да постигне сделка за прекратяване на войната с Русия. „Предлагам да си изберат нов лидер, който може да сключи сделка“, каза американският президент пред журналисти. Той добави, че според него е време Украйна да има нов президент.

Тръмп свърза критиките си към Володимир Зеленски с ударите на Украйна по руски петролни рафинерии и съоръжения за производство на горива. Според него тези действия създават проблеми за света и повишават разходите на американските фермери, животновъди и превозвачи.

Сделката за руски дизел предизвика нов спор

Изявлението на Тръмп дойде ден след като той обяви договорка с Владимир Путин за доставка на руски дизел за САЩ и световния пазар. Според Associated Press Русия трябва незабавно да достави над 300 000 тона, още 500 000 тона през ноември, а след това и допълнителни количества. Вашингтон представи договорката като опит за намаляване на високите цени на горивата.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува решението. В интервю за Axios той го определи като „нечестно“ и „неправилно“, а по-късно заяви, че сделката е знак за слабост. Зеленски каза, че би подкрепил облекчаване на санкциите срещу руския енергиен сектор, ако то е част от споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна и Русия.

Украинският президент заяви още, че украинските представители са били използвани като „димна завеса“, докато американски представители са подготвяли отделната договорка с Москва. Разговорите в Маями между украинската делегация и пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се проведоха паралелно с обявяването на сделката.

Дмитриев определи реакцията на Тръмп и сделката за горивото като доказателство, че „дизеловата дипломация“ е разобличила Зеленски. „Президентът Тръмп признава, че Зеленски иска да създава проблеми за мира. Дизеловата дипломация разобличи Зеленски“, написа руският представител в X.

Към момента няма съобщение за започнала процедура за смяна на украинския президент. Думите на Тръмп и оценките на Дмитриев представляват политически позиции, докато Володимир Зеленски продължава да изпълнява функциите си като президент на Украйна.

Източници: apnews.com, axios.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахахааа

    11 12 Отговор
    Соросите: Тръмп е предател, агент Краснов бла бла

    21:02 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кина

    24 8 Отговор
    Когато кораба започва да потъва на него остават само мишките и плъховете като зеления гарван и ЕС..!

    Коментиран от #12

    21:03 10.10.2026

  • 4 Сатана Z

    23 6 Отговор
    Димитриев постигна немислимото като накара бай Дончо да "скине" Зеления за 300 000 тона нафта.

    Коментиран от #26, #42

    21:03 10.10.2026

  • 5 факт

    19 6 Отговор
    мача е свирен....

    21:03 10.10.2026

  • 6 Няма край руският позор

    9 23 Отговор
    Няма.

    21:04 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    21 5 Отговор
    Абе,днес що няма новини от ЕС,освен късане на ризи ,клетви и заканата да спрат да купуват нефт и газ от Русия сякаш ще ги купят от Кауфланд

    21:05 10.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 КОГАТО ИДЕ РЕЧ

    20 4 Отговор
    ЗА ГОЛЕМИ СДЕЛКИ И ПАРИ КЪВ ТИ ЗЕЛЕНСКИ КВИ 5 ЛВ.

    21:05 10.10.2026

  • 12 Какво ново ще има

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    По кината...? А по театрите...?

    21:06 10.10.2026

  • 13 Блатото

    8 10 Отговор
    Се размечта

    21:06 10.10.2026

  • 14 прАфесор Вацев

    9 7 Отговор
    Духът на Анкоридж е жив.

    21:06 10.10.2026

  • 15 Онзи

    8 16 Отговор
    Чудя се ако сменят Зеленски с някой генерал къде ще се крият кремълските плъхове.

    21:06 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 матю хари

    7 11 Отговор
    Идиотът Тръмп не може да спаси Русийката.
    Украинските дълбоки удари продължават.

    21:07 10.10.2026

  • 19 не може да бъде

    11 4 Отговор
    Ако аз бях на мястото на Путин щях да изпратя на г-жа Урсула Кая Макрон Мерц и т.н. специален подарък - успокоителни лекарства -почерпка от Путин за рождения му ден + снимка -портрет на Путин ..може би заедно с Тръмп -в голям формат -да им стои на бюрата !?

    Коментиран от #44

    21:07 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Жирафа ,

    2 1 Отговор
    Четки , Четки , Четки , а ?

    21:09 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хех

    6 12 Отговор
    На Зеленски ако му пукаше от думите на разни идиоти и заплахите на някакви диктаторчета, щеше отдавна да е офейкал, а Украйна нямаше да съществува. За ваше съжаление обаче, наркоманчето излезе жилка, а украинският народ - велик и непреклонен.

    21:11 10.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сатанизирания ,

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Глупости .. Горивата се измерват в литри .. Танкерите са - цел ..

    21:13 10.10.2026

  • 27 нено

    8 6 Отговор
    Този е същия малоумник като останалите путиняци. Явно в русията не са останали нормални хора.

    Коментиран от #43

    21:14 10.10.2026

  • 28 .....

    6 0 Отговор
    Зелената сделка я продадоха за 300 нещо си нафта🤣😂😂 Да живее нафтата

    21:15 10.10.2026

  • 29 ИСТОРИЧЕСКИ я,..

    8 2 Отговор
    За 13 год...3 дневна Движуха,...НИ ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
    НИ ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ!!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #31

    21:16 10.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 не може да бъде

    4 6 Отговор
    Думите на Тръмп че е време Украйна да има нов президент могат да се тълкуват по различни начини но е безспорно -според мен - че те означават -Зеленски е недоговороспособен той е пречка!?

    Коментиран от #36, #46, #48

    21:21 10.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Иван

    6 5 Отговор
    Хи, хи, хи - 2 малоумника искат да свалят Зеленски

    Коментиран от #40

    21:22 10.10.2026

  • 35 Хахахаха

    5 5 Отговор
    Така е. Дойде времето, когато свободно Америка е на страната на фашизма и нацизма. На страната на диктаторите. Наистина са исторически. Грешката тръмп, ще бъде поправена.

    21:22 10.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гибелта на империите

    3 4 Отговор
    Империите загиват и доказателства са неуспешните войни на САЩ и Русия. Никога повече няма да им се позволи да си поделят света и държавите както им се прииска. Източна Европа не е баница, която може да бъде раздавана на империите, било Русия или САЩ. Ще се водят умопомрачителни и тежки световни войни, но Русия и САЩ никога повече няма да разпределят държавите.

    21:29 10.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 .....

    2 0 Отговор
    Другари да живее нафтата. Урааааа!

    21:32 10.10.2026

  • 42 Лалугер

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Кирил Димитриев е един от най-умните хора в Русия.Той изцяло е учил в Америка,и Путин разчита на него за много неща.

    Коментиран от #45

    21:33 10.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "не може да бъде":

    Украйна може да има нов президент, САЩ ще има нов президент. Кой няма да има такъв???

    21:43 10.10.2026

  • 47 Васил

    2 1 Отговор
    И друг да дойде Украйна пак ще се бие с рашистите това няма нищо да промени като у нас политиците се сменят а си оставаме на същото положение.

    21:43 10.10.2026

  • 48 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "не може да бъде":

    Тръмпи да не иска и Украйна да стане като Русия.
    Да си променя конституцията заради президента.

    21:47 10.10.2026

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