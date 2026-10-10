Дмитриев: Думите на Тръмп за смяна на Зеленски са исторически

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, определи като „знакови и исторически“ думите на Доналд Тръмп, че на Украйна ѝ е време да има нов президент.
„Президентът Тръмп се присъединява към мнението на мнозина, които смятат, че на Украйна е необходимо ръководство, действително насочено към мира, а не към разпалването на войната, както е при Зеленски. Знаково и исторически“, написа Дмитриев в X.
По-рано Тръмп заяви, че Украйна трябва да получи лидер, който може да постигне сделка за прекратяване на войната с Русия. „Предлагам да си изберат нов лидер, който може да сключи сделка“, каза американският президент пред журналисти. Той добави, че според него е време Украйна да има нов президент.
Тръмп свърза критиките си към Володимир Зеленски с ударите на Украйна по руски петролни рафинерии и съоръжения за производство на горива. Според него тези действия създават проблеми за света и повишават разходите на американските фермери, животновъди и превозвачи.
Сделката за руски дизел предизвика нов спор
Изявлението на Тръмп дойде ден след като той обяви договорка с Владимир Путин за доставка на руски дизел за САЩ и световния пазар. Според Associated Press Русия трябва незабавно да достави над 300 000 тона, още 500 000 тона през ноември, а след това и допълнителни количества. Вашингтон представи договорката като опит за намаляване на високите цени на горивата.
Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува решението. В интервю за Axios той го определи като „нечестно“ и „неправилно“, а по-късно заяви, че сделката е знак за слабост. Зеленски каза, че би подкрепил облекчаване на санкциите срещу руския енергиен сектор, ако то е част от споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Украйна и Русия.
Украинският президент заяви още, че украинските представители са били използвани като „димна завеса“, докато американски представители са подготвяли отделната договорка с Москва. Разговорите в Маями между украинската делегация и пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се проведоха паралелно с обявяването на сделката.
Дмитриев определи реакцията на Тръмп и сделката за горивото като доказателство, че „дизеловата дипломация“ е разобличила Зеленски. „Президентът Тръмп признава, че Зеленски иска да създава проблеми за мира. Дизеловата дипломация разобличи Зеленски“, написа руският представител в X.
Към момента няма съобщение за започнала процедура за смяна на украинския президент. Думите на Тръмп и оценките на Дмитриев представляват политически позиции, докато Володимир Зеленски продължава да изпълнява функциите си като президент на Украйна.
Източници: apnews.com, axios.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахахааа
21:02 10.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кина
Коментиран от #12
21:03 10.10.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #26, #42
21:03 10.10.2026
5 факт
21:03 10.10.2026
6 Няма край руският позор
21:04 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
21:05 10.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 КОГАТО ИДЕ РЕЧ
21:05 10.10.2026
12 Какво ново ще има
До коментар #3 от "Кина":По кината...? А по театрите...?
21:06 10.10.2026
13 Блатото
21:06 10.10.2026
14 прАфесор Вацев
21:06 10.10.2026
15 Онзи
21:06 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 матю хари
Украинските дълбоки удари продължават.
21:07 10.10.2026
19 не може да бъде
Коментиран от #44
21:07 10.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Жирафа ,
21:09 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хех
21:11 10.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сатанизирания ,
До коментар #4 от "Сатана Z":Глупости .. Горивата се измерват в литри .. Танкерите са - цел ..
21:13 10.10.2026
27 нено
Коментиран от #43
21:14 10.10.2026
28 .....
21:15 10.10.2026
29 ИСТОРИЧЕСКИ я,..
НИ ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ!!
Ааааахахаха
Коментиран от #31
21:16 10.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 не може да бъде
Коментиран от #36, #46, #48
21:21 10.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Иван
Коментиран от #40
21:22 10.10.2026
35 Хахахаха
21:22 10.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гибелта на империите
21:29 10.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 .....
21:32 10.10.2026
42 Лалугер
До коментар #4 от "Сатана Z":Кирил Димитриев е един от най-умните хора в Русия.Той изцяло е учил в Америка,и Путин разчита на него за много неща.
Коментиран от #45
21:33 10.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Интересно
До коментар #32 от "не може да бъде":Украйна може да има нов президент, САЩ ще има нов президент. Кой няма да има такъв???
21:43 10.10.2026
47 Васил
21:43 10.10.2026
48 Защо
До коментар #32 от "не може да бъде":Тръмпи да не иска и Украйна да стане като Русия.
Да си променя конституцията заради президента.
21:47 10.10.2026