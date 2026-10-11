12 загинали при обстрела на летището в Рияд

Най-малко 12 души са убити, а 309 са ранени при обстрел на летището в Рияд, съобщи саудитската служба за гражданска авиация, цитирана от Ройтерс. Част от пострадалите са в критично състояние, а по летището са нанесени материални щети.

Сред загиналите са четирима саудитци, двама граждани на Бангладеш и по един гражданин на САЩ, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последната жертва е палестинец. Според оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция сред убитите и ранените има пътници и служители на летището.

Коалицията обеща „твърд отговор“

Военният говорител на коалицията Турки ал Малики обвини хусите за нападението и го определи като „терористично нападение“ и „военно престъпление“. По думите му мишена на обстрела е бил един от пътническите терминали на летището в саудитската столица.

„Ще има твърд отговор“, заяви коалицията в изявление, цитирано от Франс прес. Хусите поеха отговорност за атаката. В кралството не е била издадена въздушна тревога.

Летището в Рияд е затворено и не обслужва полети. Атаката е най-смъртоносната от поредицата удари на хусите срещу Саудитска Арабия, откакто водената от Рияд коалиция се намеси във войната в Йемен през 2015 г.

Удари и по други цели

При две предишни нападения срещу летището в Рияд през същата седмица са загинали четирима души, а паркирани самолети са били сериозно повредени. След поредицата атаки летището в Дамам се е превърнало във важна алтернатива на аерогарата в саудитската столица.

Междувременно коалицията съобщи, че снаряд е паднал близо до летището в Дамам. Тя обяви също, че е прехванала и унищожила югоизточно от Рияд балистична ракета, изстреляна от хусите.

Хусите контролират части от Йемен, включително столицата Сана и района около стратегическия проток Баб ел Мандеб. Войната в страната започва през 2014 г., а Саудитска Арабия подкрепя правителствените сили във военната кампания срещу подкрепяната от Иран групировка.

САЩ обмислят участие в ударите

На фона на ескалацията президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон „много скоро“ ще реши дали да се включи в кампанията от въздушни удари срещу обекти на хусите.

Последната атака увеличава натиска върху Саудитска Арабия да засили защитата на гражданската авиация, докато летището в Рияд остава извън експлоатация. Засега коалицията не е посочила кога ще бъде възстановено обслужването на полетите.

Източници: bta.bg