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12 загинали при обстрела на летището в Рияд

12 загинали при обстрела на летището в Рияд

11 Октомври, 2026 03:50, обновена 11 Октомври, 2026 03:54 492 1

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Над 300 души са ранени, а оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обеща „твърд отговор“ на хусите

12 загинали при обстрела на летището в Рияд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 12 души са убити, а 309 са ранени при обстрел на летището в Рияд, съобщи саудитската служба за гражданска авиация, цитирана от Ройтерс. Част от пострадалите са в критично състояние, а по летището са нанесени материални щети.

Сред загиналите са четирима саудитци, двама граждани на Бангладеш и по един гражданин на САЩ, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последната жертва е палестинец. Според оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция сред убитите и ранените има пътници и служители на летището.

Коалицията обеща „твърд отговор“

Военният говорител на коалицията Турки ал Малики обвини хусите за нападението и го определи като „терористично нападение“ и „военно престъпление“. По думите му мишена на обстрела е бил един от пътническите терминали на летището в саудитската столица.

„Ще има твърд отговор“, заяви коалицията в изявление, цитирано от Франс прес. Хусите поеха отговорност за атаката. В кралството не е била издадена въздушна тревога.

Летището в Рияд е затворено и не обслужва полети. Атаката е най-смъртоносната от поредицата удари на хусите срещу Саудитска Арабия, откакто водената от Рияд коалиция се намеси във войната в Йемен през 2015 г.

Удари и по други цели

При две предишни нападения срещу летището в Рияд през същата седмица са загинали четирима души, а паркирани самолети са били сериозно повредени. След поредицата атаки летището в Дамам се е превърнало във важна алтернатива на аерогарата в саудитската столица.

Междувременно коалицията съобщи, че снаряд е паднал близо до летището в Дамам. Тя обяви също, че е прехванала и унищожила югоизточно от Рияд балистична ракета, изстреляна от хусите.

Хусите контролират части от Йемен, включително столицата Сана и района около стратегическия проток Баб ел Мандеб. Войната в страната започва през 2014 г., а Саудитска Арабия подкрепя правителствените сили във военната кампания срещу подкрепяната от Иран групировка.

САЩ обмислят участие в ударите

На фона на ескалацията президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон „много скоро“ ще реши дали да се включи в кампанията от въздушни удари срещу обекти на хусите.

Последната атака увеличава натиска върху Саудитска Арабия да засили защитата на гражданската авиация, докато летището в Рияд остава извън експлоатация. Засега коалицията не е посочила кога ще бъде възстановено обслужването на полетите.

Източници: bta.bg


Саудитска Арабия
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  • 1 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    😁😁😁Не можете да се оправите с ония с джапанките,нали?

    03:59 11.10.2026