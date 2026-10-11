Япония и САЩ обсъждат случая с убитата жена на Окинава

Япония и САЩ ще проведат консултации за предотвратяване на подобни инциденти след случая с американски морски пехотинец, задържан по подозрение за убийство и грабеж на местна жена на остров Окинава.

Японският външен министър Тосимицу Мотеги е обсъдил случая с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на телефонен разговор на 10 октомври, съобщи японското външно министерство. Разговорът е продължил около 15 минути.

„Министър Мотеги повтори позицията на японското правителство, включително изрази съжаление във връзка с този инцидент“, се посочва в съобщението на японското външно министерство. Според институцията двамата министри са потвърдили, че Токио и Вашингтон ще работят за ефективни мерки срещу повторение на подобни случаи.

Задържан е 20-годишен морски пехотинец

Случаят е станал на 3 октомври в хотел в град Наха. Полицията на префектура Окинава е задържала 20-годишния Девин Джейкъб Балард, който е служил във военновъздушната база „Футенма“. Той е заподозрян, че е удушил 39-годишна жена и е взел портфейла и раницата ѝ. Балард отрича обвиненията.

Според японската полиция записи от охранителни камери показват мъж, който е влязъл в хотела с жената и по-късно е излязъл сам. Заподозреният е бил задържан, след като полицейски служител го е забелязал в развлекателен район в град Окинава.

Разследването се води от японските власти, тъй като предполагаемото престъпление е извършено извън американска база и заподозреният не е бил на служба. Японските прокурори разглеждат случая, за да решат дали да повдигнат официални обвинения.

САЩ обещаха съдействие

Рубио е изразил съболезнования за смъртта на японската гражданка и е заявил, че САЩ ще поддържат комуникация и ще окажат пълно съдействие на японското правителство и местните власти по време на разследването, съобщи Държавният департамент на САЩ.

След инцидента американските военнослужещи на Окинава са поставени под едномесечен вечерен час и им е забранена употребата на алкохол, докато преминават обучение по дисциплина и стандарти на поведение.

На 4 октомври Мотеги извика американския посланик в Япония Джордж Глас и отправи протест. Японският министър настоя за пълно съдействие на американската страна, засилване на дисциплината сред военнослужещите и мерки, които да предотвратят повторение на трагедията.

Източници: apnews.com, investing.com