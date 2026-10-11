Арестуваха 40 опозиционни кметове в Турция

40 кметове от основната опозиционна Народнорепубликанска партия в Турция са били арестувани след местните избори през март 2024 г. Броят включва и представители, които впоследствие са били освободени. Разследванията доведоха до отстраняване на избрани кметове и до назначаване на държавни попечители в някои общини. Информацията е съобщена от „Илке ТВ“ и цитирана от БНТ.

Случаите засягат общини в Истанбул, Анкара, Измир, Анталия, Адана, Мерсин и Бурса. Посочваните обвинения включват корупция, подкупи, манипулиране на обществени поръчки и връзки с терористични организации. Не по всички дела има постановени присъди, а задържането под стража не доказва вина.

Четирима кметове са задържани на 6 октомври

На 6 октомври съдилищата са разпоредили задържането под стража на четирима кметове от НРП по подозрения за нарушения при обществени поръчки. Сред тях са кметът на столичната община Мерсин Вахап Сечер и кметът на Йенишехир Абдуллах Йозийит.

Същия ден е задържан и кметът на истанбулския район Еюпсултан Митхат Бюлент Йозмен. Срещу него са повдигнати подозрения за манипулиране на търгове, подкупи и членство в престъпна организация. Четиримата са отстранени от длъжност.

Поредицата започва с ареста на кмета на Есенюрт

Разследванията започват през октомври 2024 г. с ареста на кмета на истанбулския район Есенюрт Ахмет Йозер по подозрение за членство в забранената Кюрдска работническа партия. На негово място е назначен държавен попечител.

Йозер е освободен през юли 2025 г. след около осем месеца в предварителния арест. През януари 2026 г. той е осъден на повече от шест години затвор.

През март 2025 г. е арестуван и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, един от най-изявените политически съперници на президента Реджеп Тайип Ердоган. Разследванията обхващат и други общини, включително в Анталия, Адана, Измир и Анкара.

Спор за съдебната система и местното представителство

На местните избори през март 2024 г. НРП изпреварва управляващата Партия на справедливостта и развитието в национален мащаб и печели 14 от 30-те столични общини в Турция. В част от тях правителството назначава държавни попечители, а в други местните съвети избират заместници.

НРП обвинява правителството, че използва съдебната система за отслабване на опозицията и обезсилване на изборните резултати. Управляващите отхвърлят обвиненията в политическа намеса и заявяват: „Съдебната система действа независимо“.

Случаите поставят въпроса за местното демократично представителство, тъй като избрани кметове могат да бъдат отстранявани преди приключването на съдебните производства, а управлението на общините да бъде поето от заместници или държавни попечители.