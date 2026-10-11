Арестуваха 40 опозиционни кметове в Турция

40 кметове от основната опозиционна Народнорепубликанска партия в Турция са били арестувани след местните избори през март 2024 г. Броят включва и представители, които впоследствие са били освободени. Разследванията доведоха до отстраняване на избрани кметове и до назначаване на държавни попечители в някои общини. Информацията е съобщена от „Илке ТВ“ и цитирана от БНТ.
Случаите засягат общини в Истанбул, Анкара, Измир, Анталия, Адана, Мерсин и Бурса. Посочваните обвинения включват корупция, подкупи, манипулиране на обществени поръчки и връзки с терористични организации. Не по всички дела има постановени присъди, а задържането под стража не доказва вина.
Четирима кметове са задържани на 6 октомври
На 6 октомври съдилищата са разпоредили задържането под стража на четирима кметове от НРП по подозрения за нарушения при обществени поръчки. Сред тях са кметът на столичната община Мерсин Вахап Сечер и кметът на Йенишехир Абдуллах Йозийит.
Същия ден е задържан и кметът на истанбулския район Еюпсултан Митхат Бюлент Йозмен. Срещу него са повдигнати подозрения за манипулиране на търгове, подкупи и членство в престъпна организация. Четиримата са отстранени от длъжност.
Поредицата започва с ареста на кмета на Есенюрт
Разследванията започват през октомври 2024 г. с ареста на кмета на истанбулския район Есенюрт Ахмет Йозер по подозрение за членство в забранената Кюрдска работническа партия. На негово място е назначен държавен попечител.
Йозер е освободен през юли 2025 г. след около осем месеца в предварителния арест. През януари 2026 г. той е осъден на повече от шест години затвор.
През март 2025 г. е арестуван и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, един от най-изявените политически съперници на президента Реджеп Тайип Ердоган. Разследванията обхващат и други общини, включително в Анталия, Адана, Измир и Анкара.
Спор за съдебната система и местното представителство
На местните избори през март 2024 г. НРП изпреварва управляващата Партия на справедливостта и развитието в национален мащаб и печели 14 от 30-те столични общини в Турция. В част от тях правителството назначава държавни попечители, а в други местните съвети избират заместници.
НРП обвинява правителството, че използва съдебната система за отслабване на опозицията и обезсилване на изборните резултати. Управляващите отхвърлят обвиненията в политическа намеса и заявяват: „Съдебната система действа независимо“.
Случаите поставят въпроса за местното демократично представителство, тъй като избрани кметове могат да бъдат отстранявани преди приключването на съдебните производства, а управлението на общините да бъде поето от заместници или държавни попечители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Много правилно ги унищожава ердоган, за това народа го подкрепя!
Коментиран от #4, #6, #7, #10
09:12 11.10.2026
2 Боруна Лом
09:13 11.10.2026
3 Как ще ги прежалим
09:13 11.10.2026
4 Сорос
До коментар #1 от "Българин":Какво ще правите без нас?
09:14 11.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Елфата от Крушари
До коментар #1 от "Българин":Ама кво да права като деди Шорош плаща добре за да дрънкам празни приказки, искаш да работя ли?
09:17 11.10.2026
8 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #11
09:18 11.10.2026
9 Умнокрасив
09:19 11.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Умнокрасив
До коментар #8 от "К.О.Т..А.К 🐱":Кажи им и за доставчиците на пици !
Коментиран от #12
09:22 11.10.2026
12 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #11 от "Умнокрасив":аз съм на ранчото в момента и ям пържоли//в едно китно селце Добруджа-самодостатъчни сме си , не виждам смисъл да хрантутя президенти , премиери и други въшки!!! имам кладенец..ти си яж пиците
09:30 11.10.2026
13 Някой
Справка - Крумовите закони.
09:40 11.10.2026
14 Гюро Михайлов
09:45 11.10.2026
15 БАТЕ ЕРДО
НОМЕРАТА НА ПУТИН.
ЗАЩО ЛИ ?
09:48 11.10.2026