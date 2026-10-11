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Арестуваха 40 опозиционни кметове в Турция

Арестуваха 40 опозиционни кметове в Турция

11 Октомври, 2026 09:05 1 198 15

  • турция-
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  • кметове-
  • арести-
  • местни избори

Арестите са извършени след местните избори през март 2024 г. Четирима кметове са задържани под стража на 6 октомври

Арестуваха 40 опозиционни кметове в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

40 кметове от основната опозиционна Народнорепубликанска партия в Турция са били арестувани след местните избори през март 2024 г. Броят включва и представители, които впоследствие са били освободени. Разследванията доведоха до отстраняване на избрани кметове и до назначаване на държавни попечители в някои общини. Информацията е съобщена от „Илке ТВ“ и цитирана от БНТ.

Случаите засягат общини в Истанбул, Анкара, Измир, Анталия, Адана, Мерсин и Бурса. Посочваните обвинения включват корупция, подкупи, манипулиране на обществени поръчки и връзки с терористични организации. Не по всички дела има постановени присъди, а задържането под стража не доказва вина.

Четирима кметове са задържани на 6 октомври

На 6 октомври съдилищата са разпоредили задържането под стража на четирима кметове от НРП по подозрения за нарушения при обществени поръчки. Сред тях са кметът на столичната община Мерсин Вахап Сечер и кметът на Йенишехир Абдуллах Йозийит.

Същия ден е задържан и кметът на истанбулския район Еюпсултан Митхат Бюлент Йозмен. Срещу него са повдигнати подозрения за манипулиране на търгове, подкупи и членство в престъпна организация. Четиримата са отстранени от длъжност.

Поредицата започва с ареста на кмета на Есенюрт

Разследванията започват през октомври 2024 г. с ареста на кмета на истанбулския район Есенюрт Ахмет Йозер по подозрение за членство в забранената Кюрдска работническа партия. На негово място е назначен държавен попечител.

Йозер е освободен през юли 2025 г. след около осем месеца в предварителния арест. През януари 2026 г. той е осъден на повече от шест години затвор.

През март 2025 г. е арестуван и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, един от най-изявените политически съперници на президента Реджеп Тайип Ердоган. Разследванията обхващат и други общини, включително в Анталия, Адана, Измир и Анкара.

Спор за съдебната система и местното представителство

На местните избори през март 2024 г. НРП изпреварва управляващата Партия на справедливостта и развитието в национален мащаб и печели 14 от 30-те столични общини в Турция. В част от тях правителството назначава държавни попечители, а в други местните съвети избират заместници.

НРП обвинява правителството, че използва съдебната система за отслабване на опозицията и обезсилване на изборните резултати. Управляващите отхвърлят обвиненията в политическа намеса и заявяват: „Съдебната система действа независимо“.

Случаите поставят въпроса за местното демократично представителство, тъй като избрани кметове могат да бъдат отстранявани преди приключването на съдебните производства, а управлението на общините да бъде поето от заместници или държавни попечители.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 7 Отговор
    За да върви една държава напред, трябва да е единна! За каква "опозиция" може да се говори?!? Опозиция на Отечесвото си?!?
    Много правилно ги унищожава ердоган, за това народа го подкрепя!

    Коментиран от #4, #6, #7, #10

    09:12 11.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    А НАШИЯТ КОГА ЩЕ Е? ИЛИ ВЕЧЕ Е ВЕРЕН НА ДРУГАТА ПАРТИЯ?

    09:13 11.10.2026

  • 3 Как ще ги прежалим

    4 1 Отговор
    40 сороса

    09:13 11.10.2026

  • 4 Сорос

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Какво ще правите без нас?

    09:14 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Елфата от Крушари

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ама кво да права като деди Шорош плаща добре за да дрънкам празни приказки, искаш да работя ли?

    09:17 11.10.2026

  • 8 К.О.Т..А.К 🐱

    2 1 Отговор
    когато човек приеме НАТРАПЕНО общество и порядки-да се гаврят с него политици , инкасаторки дори-си заслужава съдбата

    Коментиран от #11

    09:18 11.10.2026

  • 9 Умнокрасив

    1 1 Отговор
    Атлантическият пакт и Турция са върха на демокрацията . На "българските турци" много му хареса .

    09:19 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Умнокрасив

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Кажи им и за доставчиците на пици !

    Коментиран от #12

    09:22 11.10.2026

  • 12 К.О.Т..А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Умнокрасив":

    аз съм на ранчото в момента и ям пържоли//в едно китно селце Добруджа-самодостатъчни сме си , не виждам смисъл да хрантутя президенти , премиери и други въшки!!! имам кладенец..ти си яж пиците

    09:30 11.10.2026

  • 13 Някой

    0 0 Отговор
    Колкото повече се отива на изток, толкова по-твърда ръка трябва!
    Справка - Крумовите закони.

    09:40 11.10.2026

  • 14 Гюро Михайлов

    0 0 Отговор
    Такъв разграден двор, като България надали има по света, краде се поголовно, а нямам спомен поне един кмет да е в кауша.

    09:45 11.10.2026

  • 15 БАТЕ ЕРДО

    0 0 Отговор
    ПОЧНА ДА ПРАВИ
    НОМЕРАТА НА ПУТИН.

    ЗАЩО ЛИ ?

    09:48 11.10.2026

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