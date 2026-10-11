Херсонска област остана без ток заради авария в мрежата

Херсонска област остана без електрозахранване заради технологично нарушение в електроенергийната система. Това съобщи „Херсоненерго“, като уточни, че специалисти работят по възстановяването на подаването на ток.

„Специалистите усилено работят за възстановяване на електрозахранването в най-кратки срокове за максимален брой абонати“, се посочва в съобщението на дружеството. От „Херсоненерго“ не са уточнили какъв е характерът на повредата и кога се очаква аварията да бъде отстранена. Компанията се е извинила на потребителите за причинените неудобства.

Поредица от прекъсвания

Прекъсването е поредното сериозно нарушение на електроснабдяването в областта. На 10 октомври „Херсоненерго“ съобщи за ограничения заради недостиг на мощност в Геническия, Чаплинския и Новотроицкия общински окръг. Аналогично прекъсване е имало и на 8 октомври в част от Чаплинския окръг.

Енергетиците са предупредили и за прекъсвания между 13 и 15 октомври в селата Любимовка, Тимофеевка и Попелак заради неотложни аварийни работи. През септември в областта бяха планирани спирания на тока заради ремонт на мрежи и съоръжения преди есенно-зимния сезон.