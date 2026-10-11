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Херсонска област остана без ток заради авария в мрежата
  Тема: Украйна

Херсонска област остана без ток заради авария в мрежата

11 Октомври, 2026 09:56 566 9

  • херсонска област-
  • електрозахранване-
  • херсоненерго-
  • авария-
  • украйна

„Херсоненерго“ не посочи срок за възстановяване на електрозахранването. Енергетиците работят по отстраняването на технологичното нарушение

Херсонска област остана без ток заради авария в мрежата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Херсонска област остана без електрозахранване заради технологично нарушение в електроенергийната система. Това съобщи „Херсоненерго“, като уточни, че специалисти работят по възстановяването на подаването на ток.

„Специалистите усилено работят за възстановяване на електрозахранването в най-кратки срокове за максимален брой абонати“, се посочва в съобщението на дружеството. От „Херсоненерго“ не са уточнили какъв е характерът на повредата и кога се очаква аварията да бъде отстранена. Компанията се е извинила на потребителите за причинените неудобства.

Поредица от прекъсвания

Прекъсването е поредното сериозно нарушение на електроснабдяването в областта. На 10 октомври „Херсоненерго“ съобщи за ограничения заради недостиг на мощност в Геническия, Чаплинския и Новотроицкия общински окръг. Аналогично прекъсване е имало и на 8 октомври в част от Чаплинския окръг.

Енергетиците са предупредили и за прекъсвания между 13 и 15 октомври в селата Любимовка, Тимофеевка и Попелак заради неотложни аварийни работи. През септември в областта бяха планирани спирания на тока заради ремонт на мрежи и съоръжения преди есенно-зимния сезон.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    2 8 Отговор
    Украйна е безинтересна, както предвидих, така си върви!!!
    Да опитаме да надникнем след като приключи това!!!
    Нещо което все още никой не вижда в ЕС - ЕС е най големия приятел на Китай!!! Но САЩ и Русия го виждат!!!
    Защо?!
    Защото Европа е най големият и богат потребител на Китай!!!
    Очаквам - за да ударят Китай, САЩ и Русия да разпарчетосат Европа в стар стил - две влияния!!! Не мога да кажа засега ние къде ще бъдем позиционирани.

    Коментиран от #6, #8

    10:02 11.10.2026

  • 3 И във Варна има авария

    3 1 Отговор
    Има ремонт на мрежи и съоръжения преди зимния сезон.

    10:02 11.10.2026

  • 4 Ти обратно

    0 0 Отговор
    В Курило.

    10:10 11.10.2026

  • 5 Фен

    4 1 Отговор
    Предполагам фактът, че целокупното НАТО остана без ПВО и руските ракети и дронове разкостват Украйна както либералите Либия, няма отношение към авариите по електрото?🤣

    10:14 11.10.2026

  • 6 Накратко

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Това са възможностите на фашисткия агресор.

    10:26 11.10.2026

  • 7 МАНИПУЛАТОРИИИ

    2 1 Отговор
    Забравихте да кажете, че това са окупираните части на Херсонска област.

    И малоумните ви българофоби се хванаха.

    Това е само предизвестие, какво ги чака предателите и руснаците тази Зима.

    10:28 11.10.2026

  • 8 Пичунга

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    И като ти е безинтересна, защо по цял ден я коментираш?

    Коментиран от #9

    10:28 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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