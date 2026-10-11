Херсонска област остана без ток заради авария в мрежата

Херсонска област остана без електрозахранване заради технологично нарушение в електроенергийната система. Това съобщи „Херсоненерго“, като уточни, че специалисти работят по възстановяването на подаването на ток.
„Специалистите усилено работят за възстановяване на електрозахранването в най-кратки срокове за максимален брой абонати“, се посочва в съобщението на дружеството. От „Херсоненерго“ не са уточнили какъв е характерът на повредата и кога се очаква аварията да бъде отстранена. Компанията се е извинила на потребителите за причинените неудобства.
Поредица от прекъсвания
Прекъсването е поредното сериозно нарушение на електроснабдяването в областта. На 10 октомври „Херсоненерго“ съобщи за ограничения заради недостиг на мощност в Геническия, Чаплинския и Новотроицкия общински окръг. Аналогично прекъсване е имало и на 8 октомври в част от Чаплинския окръг.
Енергетиците са предупредили и за прекъсвания между 13 и 15 октомври в селата Любимовка, Тимофеевка и Попелак заради неотложни аварийни работи. През септември в областта бяха планирани спирания на тока заради ремонт на мрежи и съоръжения преди есенно-зимния сезон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Да опитаме да надникнем след като приключи това!!!
Нещо което все още никой не вижда в ЕС - ЕС е най големия приятел на Китай!!! Но САЩ и Русия го виждат!!!
Защо?!
Защото Европа е най големият и богат потребител на Китай!!!
Очаквам - за да ударят Китай, САЩ и Русия да разпарчетосат Европа в стар стил - две влияния!!! Не мога да кажа засега ние къде ще бъдем позиционирани.
Коментиран от #6, #8
10:02 11.10.2026
3 И във Варна има авария
10:02 11.10.2026
4 Ти обратно
10:10 11.10.2026
5 Фен
10:14 11.10.2026
6 Накратко
До коментар #2 от "Пич":Това са възможностите на фашисткия агресор.
10:26 11.10.2026
7 МАНИПУЛАТОРИИИ
И малоумните ви българофоби се хванаха.
Това е само предизвестие, какво ги чака предателите и руснаците тази Зима.
10:28 11.10.2026
8 Пичунга
До коментар #2 от "Пич":И като ти е безинтересна, защо по цял ден я коментираш?
Коментиран от #9
10:28 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.