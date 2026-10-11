Скандинавия намалява зависимостта от САЩ като увеличава отбранителната си мощ

Дания и Швеция увеличават разходите за отбрана и предприемат мерки за ограничаване на зависимостта си от американски технологии, платежни системи и военни доставки. Промените са част от по-широко преструктуриране на скандинавските държави в условията на нараснали рискове от Русия, напрежение с Китай и несигурност около ролята на САЩ в европейската сигурност.

В материал на Грег Ип за The Wall Street Journal Швеция е посочена като пример за държава, която укрепва устойчивостта на критичната си инфраструктура. От юли шведските потребители могат да купуват стоки от първа необходимост с карти Visa и Mastercard и без мрежова връзка. Централната банка Риксбанк иска да разшири тази възможност и чрез Swish – местна система за мобилни разплащания.

„Цялата тази геополитическа ситуация показа, че трябва да имаш резервни варианти в дейността си“, заяви управителят на Риксбанк Ерик Тедеен.

Той посочи, че шведската платежна система разчита на две основни картови мрежи, които произхождат от една и съща държава – САЩ. Според Тедеен това трябва да бъде отчетено при планирането на устойчивостта на финансовата инфраструктура.

Повече пари и хора за отбрана

Скандинавските държави увеличават военните си бюджети на фона на близостта на Русия до Балтийско море. Според данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира през 2025 г. Дания и Норвегия са отделили по-голям дял от брутния си вътрешен продукт за отбрана от САЩ. Преди десетилетие техните разходи са били три пъти по-ниски.

В Дания и Швеция увеличаването на военните разходи получава подкрепа както от леви, така и от десни партии. Датското военно разузнаване оценява, че Русия може да бъде готова за война в Балтийския регион до две години след прекратяване на огъня в Украйна и за мащабна война в Европа до пет години. Прогнозата е направена при допускане за бавно превъоръжаване на НАТО и липса на американска намеса.

Швеция ще призове през 2026 г. 9000 новобранци спрямо 3500 през 2018 г., когато наборната служба беше възстановена. В страната се обсъжда и възможността наборни военнослужещи да бъдат изпращани извън националните граници.

„Как определяте къде се защитава Швеция? Това може да бъде в Латвия“, заяви вицеадмирал Ева Скуг Хаслум, началник на съвместните операции на шведските въоръжени сили.

Дания вече включва жените в наборната служба и удължава срока ѝ от четири на 11 месеца. На домакинствата е препоръчано да поддържат тридневен запас от храна, вода, лекарства и радио със соларно или батерийно захранване.

Опит за изграждане на собствена отбранителна индустрия

Промяната засяга и военното производство. Дания предприема първи стъпки към изграждане на собствена отбранителна индустрия, включително чрез производство на дронове за Украйна с украинска експертиза. Министърът на бизнеса и конкурентоспособността Мартин Лидегор планира през следващите месеци да представи стратегия за стимулиране на военното производство.

Швеция вече разполага със значителна отбранителна промишленост, но насърчава съвместни поръчки с европейските си съюзници и Канада. Страната купува фрегати от Франция, докато Париж придобива от шведската компания Saab самолета за радарно наблюдение GlobalEye.

Дания и Швеция същевременно търсят нови търговски партньори извън САЩ и задълбочават сътрудничеството си в Северния регион. Нов Северен алианс за растеж ще работи по общи инициативи в квантовите технологии, центровете за данни и космическите технологии.

Източници: bgnes.bg