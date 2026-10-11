Новини
Свят »
Саудитска Арабия »
Хутите отново предупредиха да не се лети до Саудитска Арабия
  Тема: Иранската криза

Хутите отново предупредиха да не се лети до Саудитска Арабия

11 Октомври, 2026 12:10 824 7

  • хути-
  • саудитска арабия-
  • летище рияд-
  • авиокомпании-
  • близък изток

При нападение срещу летището в Рияд загинаха 12 души и 309 бяха ранени

Хутите отново предупредиха да не се лети до Саудитска Арабия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Йеменските хути подновиха предупреждението си към авиокомпаниите, летищния персонал и пътуващите да не използват летищата в Саудитска Арабия. Групировката заяви, че предупреждението трябва да бъде взето „насериозно“, ден след нападение срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, при което са загинали най-малко 12 души, а 309 са били ранени.

Хутите заявиха още, че Саудитска Арабия носи отговорност за „неуспешните прехващания“ на атакуващите обекти. Твърдението е част от позицията на групировката, която през последните дни предупреждава международните авиокомпании да не извършват полети през саудитското въздушно пространство.

Саудитските власти обвиниха подкрепяните от Иран хути за нападението в Рияд. По данни на саудитската гражданска авиация сред загиналите има четирима саудитски граждани, двама граждани на Бангладеш и по един гражданин на САЩ, Йордания, Палестина, Сирия, Судан и Египет. Част от ранените са били в критично състояние, съобщи Асошиейтед прес.

Трети удар по летището за седмица

Нападението в събота е третото срещу летището в Рияд през същата седмица. При предишните два удара бяха засегнати съоръжения на летището, а саудитските власти съобщиха за загинали и ранени. Хутите поеха отговорност за по-ранните атаки и заявиха, че са използвали ракети и безпилотни летателни апарати.

След последния удар полетите към Рияд бяха преустановени или пренасочени. Преди това авиокомпании като „Еър Индия“, „Флайдубай“, „Луфтханза“ и „Пакистанските международни авиолинии“ бяха сред превозвачите, които отмениха полети до Рияд и други саудитски летища за различни периоди.

Разширени предупреждения за въздушното пространство

Европейската агенция за авиационна безопасност разшири зоната в саудитското въздушно пространство, в която препоръчва на авиокомпаниите да не оперират. Агенцията посочи като рискове ракетните и безпилотните атаки, работата на системите за противовъздушна отбрана, прехващането на цели и падането на отломки.

Организацията OPSGROUP, която обменя информация за рисковете при полети, препоръча на своите членове да избягват изцяло операциите в Саудитска Арабия, включително използването на саудитски летища като резервни. По-рано „Флайдубай“ съобщи, че полетите до Рияд и Янбу са отменени до 10 октомври включително, а тези до Абха - до 11 октомври включително.

Хутите не посочиха срок, в който предупреждението им ще бъде отменено. Не е съобщено и за конкретен график за възстановяване на всички полети до засегнатите саудитски летища.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    В Саудитска Арабия осъдиха на смърт човек за коментар във фейсбук.Много демократична страна.

    Коментиран от #5, #7

    12:11 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 рррр

    5 2 Отговор
    Големият стратек дафи трамп както обеще скоро ще има спад на горивата само че спадът ще е към високите цени.

    12:24 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Крайно време е и България да подходи така с Русофилите подкопаващи Държавността в услуга на русия.

    Коментиран от #6

    12:42 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.