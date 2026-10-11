Хутите отново предупредиха да не се лети до Саудитска Арабия

Йеменските хути подновиха предупреждението си към авиокомпаниите, летищния персонал и пътуващите да не използват летищата в Саудитска Арабия. Групировката заяви, че предупреждението трябва да бъде взето „насериозно“, ден след нападение срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, при което са загинали най-малко 12 души, а 309 са били ранени.

Хутите заявиха още, че Саудитска Арабия носи отговорност за „неуспешните прехващания“ на атакуващите обекти. Твърдението е част от позицията на групировката, която през последните дни предупреждава международните авиокомпании да не извършват полети през саудитското въздушно пространство.

Саудитските власти обвиниха подкрепяните от Иран хути за нападението в Рияд. По данни на саудитската гражданска авиация сред загиналите има четирима саудитски граждани, двама граждани на Бангладеш и по един гражданин на САЩ, Йордания, Палестина, Сирия, Судан и Египет. Част от ранените са били в критично състояние, съобщи Асошиейтед прес.

Трети удар по летището за седмица

Нападението в събота е третото срещу летището в Рияд през същата седмица. При предишните два удара бяха засегнати съоръжения на летището, а саудитските власти съобщиха за загинали и ранени. Хутите поеха отговорност за по-ранните атаки и заявиха, че са използвали ракети и безпилотни летателни апарати.

След последния удар полетите към Рияд бяха преустановени или пренасочени. Преди това авиокомпании като „Еър Индия“, „Флайдубай“, „Луфтханза“ и „Пакистанските международни авиолинии“ бяха сред превозвачите, които отмениха полети до Рияд и други саудитски летища за различни периоди.

Разширени предупреждения за въздушното пространство

Европейската агенция за авиационна безопасност разшири зоната в саудитското въздушно пространство, в която препоръчва на авиокомпаниите да не оперират. Агенцията посочи като рискове ракетните и безпилотните атаки, работата на системите за противовъздушна отбрана, прехващането на цели и падането на отломки.

Организацията OPSGROUP, която обменя информация за рисковете при полети, препоръча на своите членове да избягват изцяло операциите в Саудитска Арабия, включително използването на саудитски летища като резервни. По-рано „Флайдубай“ съобщи, че полетите до Рияд и Янбу са отменени до 10 октомври включително, а тези до Абха - до 11 октомври включително.

Хутите не посочиха срок, в който предупреждението им ще бъде отменено. Не е съобщено и за конкретен график за възстановяване на всички полети до засегнатите саудитски летища.