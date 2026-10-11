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Путин отпразнува рождения си ден в тесен кръг

Путин отпразнува рождения си ден в тесен кръг

11 Октомври, 2026 15:41 1 704 88

  • владимир путин-
  • дмитрий песков-
  • герхард шрьодер-
  • кремъл

Руският президент е провел почти десет международни разговора, преди вечерта да бъде поздравен от близки и приятели

Путин отпразнува рождения си ден в тесен кръг - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин е отпразнувал 74-ия си рожден ден в тесен кръг, след като е посветил по-голямата част от деня на работни ангажименти. Това съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Съвсем малко хора, съвсем. Искам да ви напомня, че на рождения си ден Путин проведе почти десет международни телефонни разговора. Едва вечерта неговите роднини, близки и приятели успяха да го поздравят за рождения му ден“, заяви Песков, цитиран от РБК.

Почти десет международни разговора

Путин е разговарял с чуждестранни лидери, които са го поздравили за рождения му ден. В част от телефонните разговори са били засегнати и въпроси извън протоколните пожелания, посочи по-рано Песков.

Сред събеседниците са били президентите на Турция Реджеп Тайип Ердоган, Беларус Александър Лукашенко, Иран Масуд Пезешкиан, Азербайджан Илхам Алиев, Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, Киргизстан Садир Жапаров, Таджикистан Емомали Рахмон, Туркменистан Сердар Бердимухамедов и Узбекистан Шавкат Мирзийоев, както и премиерът на Армения Никол Пашинян.

Шрьодер е бил сред гостите

Сред малкото гости на вечерното празнуване е бил бившият германски канцлер Герхард Шрьодер. Кремъл публикува снимки на двамата мъже, на които на заден план се виждат руска печка и самовар.

По думите на Песков Путин е разбрал за присъствието на Шрьодер в Москва, след като го е видял по телевизионните новини. Президентът го е поканил в резиденцията си, където двамата са отбелязали рождения ден.

Шрьодер е пристигнал в Москва по делови повод. Той се е срещнал със служители на хипермаркет „Глобус“, а в началото на октомври е бил назначен за член на надзорния съвет на руското дружество „Хиперглобус“, което развива бизнеса на веригата в Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 М.АТ.

    28 14 Отговор
    Да е жив и здрав.

    15:44 11.10.2026

  • 2 У0400 Ямбол е градът

    11 10 Отговор
    Копейкин защо не сте го сложили. Той се беше маскирал на стол.

    15:44 11.10.2026

  • 3 Помак Джамбазов

    9 10 Отговор
    Да хиляди.

    15:45 11.10.2026

  • 4 Българин

    16 17 Отговор
    А българските му слуги Радев и Йотава дали са го поздравили.

    Коментиран от #19

    15:45 11.10.2026

  • 5 Мимч

    12 1 Отговор
    А ,не вярвам Кирчо да не го е поздравил,но вие не пишете за него.Нещо сте го пропуснали..

    15:45 11.10.2026

  • 6 М. Ганев

    16 11 Отговор
    За многая лета.

    15:45 11.10.2026

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    15 21 Отговор
    и аз скоро чуквам 50ка...ще го изпразнувам с приятели , не в бункера с милиони животи на съвестта , и когато оная с косата дойде за мен , не бих се изплашил

    Коментиран от #14, #17

    15:46 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Е.Стоянова

    16 10 Отговор
    Да продължава да чупи бандерски кратунки.

    15:47 11.10.2026

  • 10 Най великият

    21 12 Отговор
    Да е жив и здрав !

    Коментиран от #15

    15:48 11.10.2026

  • 11 Сатана Z

    15 8 Отговор
    Честит рожден ден Ваше величество

    15:48 11.10.2026

  • 12 Костадинов

    9 11 Отговор
    Когато умрял Ленин се оказало, че вторият човек в партията Троцки е предател. Каменев, Зиновиев и Сталин свалили Троцки и го изпратили в изгнание, където му сцепили главата с пикел. Съвсем скоро се оказало, че Каменев, Зиновиев и Бухарин също са врагове и вредители. Тогава доблестният другар Ягода ги разстрелял, а след това Ежов разстрелва доблестният другар Ягода. След смъртта на Сталин всички разбрали, че Берия също е предател и вражески агент. Тогава Жуков не се подвоумил и го застрелял. Скоро Хрушчов разбрал, че и Жуков е враг на народа и предател и го пратил в Урал. Изненадващо се оказало, че и самият Сталин е враг, вредител и предател, а заедно с него и голяма част от политбюро. Тогава изнесли Сталин от мавзолея и разгонили всички партийци начело с Хрушчов. Станало ясно , че Хрушчов също е волунтарист, авантюрист и враг на народа. Брежнев го пратил в пенсия. След смъртта на Брежнев станало ясно, че и той е вредител и виновника за застоя.Имало още двама вредители, но те толкова бързо умрели, че никой не ги запомнил. Дошъл енергичният Горбачов, който установил, че цялата партия е от вредители и врагове на народа и той сега ще оправи всичко. В този момент обаче СССР се разпаднал и веднага се установило, че Горбачов е предателя и врага на народа! Още е жив защото нямало кой да го застреля :) За Путин не се очакват някакви изненади !

    15:48 11.10.2026

  • 13 М.Богданова

    13 4 Отговор
    Да е здрав и корав,че на негов гръб си изкарваме заплатите.

    15:49 11.10.2026

  • 14 Колко скоро?

    11 6 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Нали се сещаш ,че не ти решаваш дали ще празнуваш 50 ,а някой друг.

    15:49 11.10.2026

  • 15 Соломон

    14 18 Отговор

    До коментар #10 от "Най великият":

    Най великия убиец на токчета

    Коментиран от #25

    15:50 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дали

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    А лъжите. Грях са.

    Коментиран от #27, #33

    15:50 11.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Радев и Йотова са българи

    20 7 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    И защо да не поздравят Путин. Рожден ден има. Нещо не се разбра с лъжите си какво искаш да вмениш.

    Коментиран от #30

    15:52 11.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анатоли Стайков

    14 8 Отговор
    Честит рожден ден, любими мой вожде!

    15:53 11.10.2026

  • 22 Двойника

    8 8 Отговор
    в широк кръг!

    15:53 11.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Подигравка

    10 10 Отговор
    Тръмп изобщо не го е търсил за да го поздрави.

    Коментиран от #28

    15:54 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лудия дъртаке

    12 17 Отговор
    Един от най кръвожадните зверове на 21 век.

    15:55 11.10.2026

  • 27 К.О.Т..А.К 🐱

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Дали":

    който е светец да хвърли камък по мен!! и аз не съм свят особено , но никога не съм лъгал тук специално и в живота...както и да е , мисля че Петър ще ми отвори портала и съм се изкупил за прегрешенията

    Коментиран от #39

    15:55 11.10.2026

  • 28 СМЕЕЕЕХ

    7 14 Отговор

    До коментар #24 от "Подигравка":

    А Ердоган му се обадил и го напсувал за двата кораба.

    15:55 11.10.2026

  • 29 нека секо русямилчи

    4 8 Отговор
    бъди цункано по пъпчиту!

    15:56 11.10.2026

  • 30 Българин

    19 19 Отговор

    До коментар #19 от "Радев и Йотова са българи":

    Никой нормален българин няма да тръгне да поздравява един главорез и военнопрестъпник.

    Коментиран от #42, #43, #44, #45, #47, #60, #88

    15:56 11.10.2026

  • 31 Вова

    7 8 Отговор
    може ли да брои до толкова?

    15:56 11.10.2026

  • 32 Кадирката

    9 9 Отговор
    подари ли му коза?

    15:57 11.10.2026

  • 33 Пак ли лазиш

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Дали":

    Пар ц ал.

    Коментиран от #37

    15:57 11.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Няма край путинското унижение

    8 10 Отговор
    Няма.
    Рожден ден в мазата.

    Коментиран от #41

    15:59 11.10.2026

  • 36 Бункера

    9 8 Отговор
    е тесен...

    16:00 11.10.2026

  • 37 Аз не съм видял

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Пак ли лазиш":

    да си спрял. 😄

    16:01 11.10.2026

  • 38 Брат Пит

    7 7 Отговор
    Децата от Кабаева,извънбрачни ли са?

    Коментиран от #58

    16:02 11.10.2026

  • 39 Дори това е лъжа

    8 9 Отговор

    До коментар #27 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    с ежедневните лъжи срещу Русия !

    Коментиран от #50

    16:03 11.10.2026

  • 40 А Кирил

    1 5 Отговор
    е поканил хиляди гости от цял свят!

    16:04 11.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Това е безспорен

    3 5 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Факт.

    16:05 11.10.2026

  • 45 Никой нормален

    6 5 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Ами българите не се занимават с лъжи по форумите.

    16:06 11.10.2026

  • 46 То па

    6 2 Отговор
    едно празненво!

    16:07 11.10.2026

  • 47 Затова българите

    12 12 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    биха поздравили Путин, а не продажници като урсулите и зеленски.

    Коментиран от #56, #69, #85

    16:08 11.10.2026

  • 48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 9 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговорите!

    16:08 11.10.2026

  • 49 Митя

    5 7 Отговор
    Само 7 шотчета ми дадоха!

    16:08 11.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Авитохол

    3 4 Отговор
    Един младеж на средна възраст!

    16:10 11.10.2026

  • 53 И какво го интересува

    11 7 Отговор
    Целокупният български народ рожденият ден на едно жалко,отиващо си диктатор че?

    16:11 11.10.2026

  • 54 Маша

    8 4 Отговор
    Още съм в делириум!Търся си прашките!

    16:11 11.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Колко тесен

    5 9 Отговор
    Колкото и да е тесен би следвало на празника да покани и нашият кандидат президент Коцето К. Макар, че Путин ще губи в България щом това плямпало му е защитника. Хубавото е, че народа обича Русия и загубата му ще е по малка.

    16:12 11.10.2026

  • 58 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #38 от "Брат Пит":

    Децата в България извънбрачни ли са ? Не зная сега да се сключва брак или ако сключват ,това се единици двойки...Последни със сключването на брак май бяхме моето поколение ,сега вече 40+ години...

    Коментиран от #61

    16:13 11.10.2026

  • 59 Сергей

    5 5 Отговор
    Останах гладен!По-стиснат човек не познавам!

    16:13 11.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Има термин

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    ,,припознаване",ама ти от къде да знаеш!

    Коментиран от #65

    16:14 11.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Алипиперов

    4 3 Отговор
    Кой е финансирал празненството?

    16:16 11.10.2026

  • 65 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "Има термин":

    А ти от къде да знаеш,че Путин не ги е припознал?

    Коментиран от #68, #70

    16:16 11.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Не е духал

    4 5 Отговор
    свещи,от съобажения за сигурност!

    16:17 11.10.2026

  • 68 Само ти

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "Атина Палада":

    не знаеш!

    16:18 11.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Шматко

    2 4 Отговор

    До коментар #65 от "Атина Палада":

    не носят фамилия Путин!

    Коментиран от #75

    16:19 11.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 На един ПЛЪХ

    4 5 Отговор
    Какво ли

    Може да му пожелаем?

    РАТИМОР

    СЪС СВЕЩИЧКА.

    16:21 11.10.2026

  • 74 Голям праз

    4 4 Отговор
    Че вашия любимец убиец на деца имал рожден ден

    16:23 11.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Дзинпин

    2 1 Отговор
    му е подарил Кайкен ....

    16:24 11.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Атина Палада

    4 2 Отговор
    Докато смахнатия дъртак празнува , много млади хора загиват на фронта.

    16:26 11.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    и Владимир Спиридонови!

    16:32 11.10.2026

  • 82 Луд

    2 3 Отговор
    Единственото което ме впечатлява е Руската печка.Ядене и пиене е ежедневие но Руска печка се гради наи малко 7месеца и е шедьовър на кинетиката и законите за обян на температурата.Да си жив и много здрав президенте на славяните .

    16:48 11.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ами

    1 2 Отговор
    През по-голямата част от деня у лочил кръв,едва вечерта се е срещнал с другарите си човекоядци.

    16:50 11.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Биби

    0 1 Отговор
    Путилифона бати Пунди каза каде на путевден пак че почерпи деа!

    17:08 11.10.2026

  • 87 Звездоброец

    0 1 Отговор
    Добре е кръгът да се стеснява и накрая ТОЙ "в раиран костюм сам да остава" !

    17:18 11.10.2026

  • 88 Аве мишкар

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Истинските българи винаги са подкрепяли Русия,и винаги ще е така,а предатели като тебе трябва да се чистят!

    17:39 11.10.2026

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