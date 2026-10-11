Путин отпразнува рождения си ден в тесен кръг

Владимир Путин е отпразнувал 74-ия си рожден ден в тесен кръг, след като е посветил по-голямата част от деня на работни ангажименти. Това съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.
„Съвсем малко хора, съвсем. Искам да ви напомня, че на рождения си ден Путин проведе почти десет международни телефонни разговора. Едва вечерта неговите роднини, близки и приятели успяха да го поздравят за рождения му ден“, заяви Песков, цитиран от РБК.
Почти десет международни разговора
Путин е разговарял с чуждестранни лидери, които са го поздравили за рождения му ден. В част от телефонните разговори са били засегнати и въпроси извън протоколните пожелания, посочи по-рано Песков.
Сред събеседниците са били президентите на Турция Реджеп Тайип Ердоган, Беларус Александър Лукашенко, Иран Масуд Пезешкиан, Азербайджан Илхам Алиев, Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, Киргизстан Садир Жапаров, Таджикистан Емомали Рахмон, Туркменистан Сердар Бердимухамедов и Узбекистан Шавкат Мирзийоев, както и премиерът на Армения Никол Пашинян.
Шрьодер е бил сред гостите
Сред малкото гости на вечерното празнуване е бил бившият германски канцлер Герхард Шрьодер. Кремъл публикува снимки на двамата мъже, на които на заден план се виждат руска печка и самовар.
По думите на Песков Путин е разбрал за присъствието на Шрьодер в Москва, след като го е видял по телевизионните новини. Президентът го е поканил в резиденцията си, където двамата са отбелязали рождения ден.
Шрьодер е пристигнал в Москва по делови повод. Той се е срещнал със служители на хипермаркет „Глобус“, а в началото на октомври е бил назначен за член на надзорния съвет на руското дружество „Хиперглобус“, което развива бизнеса на веригата в Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 М.АТ.
15:44 11.10.2026
2 У0400 Ямбол е градът
15:44 11.10.2026
3 Помак Джамбазов
15:45 11.10.2026
4 Българин
Коментиран от #19
15:45 11.10.2026
5 Мимч
15:45 11.10.2026
6 М. Ганев
15:45 11.10.2026
7 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #14, #17
15:46 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Е.Стоянова
15:47 11.10.2026
10 Най великият
Коментиран от #15
15:48 11.10.2026
11 Сатана Z
15:48 11.10.2026
12 Костадинов
15:48 11.10.2026
13 М.Богданова
15:49 11.10.2026
14 Колко скоро?
До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":Нали се сещаш ,че не ти решаваш дали ще празнуваш 50 ,а някой друг.
15:49 11.10.2026
15 Соломон
До коментар #10 от "Най великият":Най великия убиец на токчета
Коментиран от #25
15:50 11.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дали
До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":А лъжите. Грях са.
Коментиран от #27, #33
15:50 11.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Радев и Йотова са българи
До коментар #4 от "Българин":И защо да не поздравят Путин. Рожден ден има. Нещо не се разбра с лъжите си какво искаш да вмениш.
Коментиран от #30
15:52 11.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анатоли Стайков
15:53 11.10.2026
22 Двойника
15:53 11.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Подигравка
Коментиран от #28
15:54 11.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Лудия дъртаке
15:55 11.10.2026
27 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #17 от "Дали":който е светец да хвърли камък по мен!! и аз не съм свят особено , но никога не съм лъгал тук специално и в живота...както и да е , мисля че Петър ще ми отвори портала и съм се изкупил за прегрешенията
Коментиран от #39
15:55 11.10.2026
28 СМЕЕЕЕХ
До коментар #24 от "Подигравка":А Ердоган му се обадил и го напсувал за двата кораба.
15:55 11.10.2026
29 нека секо русямилчи
15:56 11.10.2026
30 Българин
До коментар #19 от "Радев и Йотова са българи":Никой нормален българин няма да тръгне да поздравява един главорез и военнопрестъпник.
Коментиран от #42, #43, #44, #45, #47, #60, #88
15:56 11.10.2026
31 Вова
15:56 11.10.2026
32 Кадирката
15:57 11.10.2026
33 Пак ли лазиш
До коментар #17 от "Дали":Пар ц ал.
Коментиран от #37
15:57 11.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Няма край путинското унижение
Рожден ден в мазата.
Коментиран от #41
15:59 11.10.2026
36 Бункера
16:00 11.10.2026
37 Аз не съм видял
До коментар #33 от "Пак ли лазиш":да си спрял. 😄
16:01 11.10.2026
38 Брат Пит
Коментиран от #58
16:02 11.10.2026
39 Дори това е лъжа
До коментар #27 от "К.О.Т..А.К 🐱":с ежедневните лъжи срещу Русия !
Коментиран от #50
16:03 11.10.2026
40 А Кирил
16:04 11.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Това е безспорен
До коментар #30 от "Българин":Факт.
16:05 11.10.2026
45 Никой нормален
До коментар #30 от "Българин":Ами българите не се занимават с лъжи по форумите.
16:06 11.10.2026
46 То па
16:07 11.10.2026
47 Затова българите
До коментар #30 от "Българин":биха поздравили Путин, а не продажници като урсулите и зеленски.
Коментиран от #56, #69, #85
16:08 11.10.2026
48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговорите!
16:08 11.10.2026
49 Митя
16:08 11.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Авитохол
16:10 11.10.2026
53 И какво го интересува
16:11 11.10.2026
54 Маша
16:11 11.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Колко тесен
16:12 11.10.2026
58 Атина Палада
До коментар #38 от "Брат Пит":Децата в България извънбрачни ли са ? Не зная сега да се сключва брак или ако сключват ,това се единици двойки...Последни със сключването на брак май бяхме моето поколение ,сега вече 40+ години...
Коментиран от #61
16:13 11.10.2026
59 Сергей
16:13 11.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Има термин
До коментар #58 от "Атина Палада":,,припознаване",ама ти от къде да знаеш!
Коментиран от #65
16:14 11.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Алипиперов
16:16 11.10.2026
65 Атина Палада
До коментар #61 от "Има термин":А ти от къде да знаеш,че Путин не ги е припознал?
Коментиран от #68, #70
16:16 11.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Не е духал
16:17 11.10.2026
68 Само ти
До коментар #65 от "Атина Палада":не знаеш!
16:18 11.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Шматко
До коментар #65 от "Атина Палада":не носят фамилия Путин!
Коментиран от #75
16:19 11.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 На един ПЛЪХ
Може да му пожелаем?
РАТИМОР
СЪС СВЕЩИЧКА.
16:21 11.10.2026
74 Голям праз
16:23 11.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Дзинпин
16:24 11.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Атина Палада
16:26 11.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Иван
До коментар #75 от "Атина Палада":и Владимир Спиридонови!
16:32 11.10.2026
82 Луд
16:48 11.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Ами
16:50 11.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Биби
17:08 11.10.2026
87 Звездоброец
17:18 11.10.2026
88 Аве мишкар
До коментар #30 от "Българин":Истинските българи винаги са подкрепяли Русия,и винаги ще е така,а предатели като тебе трябва да се чистят!
17:39 11.10.2026