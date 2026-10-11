Путин отпразнува рождения си ден в тесен кръг

Владимир Путин е отпразнувал 74-ия си рожден ден в тесен кръг, след като е посветил по-голямата част от деня на работни ангажименти. Това съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Съвсем малко хора, съвсем. Искам да ви напомня, че на рождения си ден Путин проведе почти десет международни телефонни разговора. Едва вечерта неговите роднини, близки и приятели успяха да го поздравят за рождения му ден“, заяви Песков, цитиран от РБК.

Почти десет международни разговора

Путин е разговарял с чуждестранни лидери, които са го поздравили за рождения му ден. В част от телефонните разговори са били засегнати и въпроси извън протоколните пожелания, посочи по-рано Песков.

Сред събеседниците са били президентите на Турция Реджеп Тайип Ердоган, Беларус Александър Лукашенко, Иран Масуд Пезешкиан, Азербайджан Илхам Алиев, Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, Киргизстан Садир Жапаров, Таджикистан Емомали Рахмон, Туркменистан Сердар Бердимухамедов и Узбекистан Шавкат Мирзийоев, както и премиерът на Армения Никол Пашинян.

Шрьодер е бил сред гостите

Сред малкото гости на вечерното празнуване е бил бившият германски канцлер Герхард Шрьодер. Кремъл публикува снимки на двамата мъже, на които на заден план се виждат руска печка и самовар.

По думите на Песков Путин е разбрал за присъствието на Шрьодер в Москва, след като го е видял по телевизионните новини. Президентът го е поканил в резиденцията си, където двамата са отбелязали рождения ден.

Шрьодер е пристигнал в Москва по делови повод. Той се е срещнал със служители на хипермаркет „Глобус“, а в началото на октомври е бил назначен за член на надзорния съвет на руското дружество „Хиперглобус“, което развива бизнеса на веригата в Русия.