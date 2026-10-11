11 души загинаха при катастрофа с автобус в Турция

11 души са загинали, а 27 са ранени при катастрофа между туристически автобус и камион край град Ахисар в турската провинция Маниса. Сблъсъкът е станал на автомагистралата Гебзе–Орхангази–Измир, близо до пътните такси. Двата автомобила са пътували от Бурса към Измир, съобщи агенция „Анадолу“.

Сигналът за инцидента е подаден в 11:11 часа местно време. На мястото са изпратени линейки, пожарни, спасителни и полицейски екипи, а ранените са транспортирани до болници.

„На място бяха насочени медицински и спасителни екипи, като незабавно започнаха действия по спасяването на пострадалите. При катастрофата загинаха 11 души, а 27 бяха ранени. Ранените са откарани в болници“, се казва в съобщението на губернаторството на Маниса, цитирано от „Анадолу“.

Разследването продължава

Губернаторът на Маниса Вахдетин Йозкан е пристигнал на мястото на катастрофата и е поднесъл съболезнования на семействата на загиналите. Разследването се води под ръководството на прокуратурата.

Към момента няма потвърдена официална версия за причината за сблъсъка. В отделни първоначални съобщения се посочват различни версии за движението на превозните средства преди удара, поради което механизмът на катастрофата остава предмет на проверка.