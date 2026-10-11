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Нетаняху осъди удара по летището в Рияд
  Тема: Иранската криза

Нетаняху осъди удара по летището в Рияд

11 Октомври, 2026 18:36 452 1

  • бинямин нетаняху-
  • рияд-
  • летище „крал халид“-
  • хуси-
  • саудитска арабия

Израелският премиер изрази съболезнования на семействата на 12-те загинали и пожела възстановяване на над 300-те ранени

Нетаняху осъди удара по летището в Рияд - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бинямин Нетаняху осъди удара по международното летище „Крал Халид“ в Рияд и изрази съболезнования на семействата на загиналите. Нападението отне живота на 12 души, а над 300 бяха ранени, съобщиха саудитските авиационни власти.

„Осъждам с най-категорични думи ужасната терористична атака на летището в Рияд. От името на гражданите на Израел изразявам най-дълбоките си съболезнования на семействата на загиналите и пожелавам на ранените пълно възстановяване“, заяви Нетаняху, цитиран от израелската медия Ynet.

Ракетата е поразила част от комплекса с терминали 3 и 4, които обслужват вътрешни полети. Сред жертвите са четирима саудитски граждани, двама граждани на Бангладеш и по един гражданин на Палестина, САЩ, Египет, Йордания, Сирия и Судан. Някои от ранените са в критично състояние.

Саудитската водена от Рияд коалиция обвини подкрепяните от Иран хуси в Йемен за удара, но групировката не е поела официално отговорност за нападението. Според Асошиейтед прес летището не разполага с военни съоръжения. Саудитските власти определиха атаката като най-смъртоносната в държава от Персийския залив от началото на войната с Иран.

Работата на летището е преустановена, а част от полетите са пренасочени към други аеропорти. Затварянето е удължено до 21:00 часа в неделя местно време. По-късно в неделя нов снаряд е поразил пътнически терминал на летищния комплекс, но за него не бяха съобщени незабавни данни за жертви.

Атаката е поредната от серия удари по саудитски летища и инфраструктура през последната седмица. Напрежението се увеличи след подновяването на бойните действия между хусите и подкрепяните от Саудитска Арабия йеменски правителствени сили.

Източници: apnews.com, ynetnews.com, saudigazette.com.sa


Саудитска Арабия
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