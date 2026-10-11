Макрон: Русия отказва истинско енергийно примирие

Франция „безрезервно подкрепя всеки призив за истинско енергийно примирие, на което Украйна е готова“, заяви президентът Еманюел Макрон по повод обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня по енергийната инфраструктура между Украйна и Русия.
„На този етап Русия продължава да отказва едно такова примирие, като засилва ударите си срещу украинската инфраструктура през последните часове“, отбеляза Макрон, цитиран от Франс прес.
Франция остава зад Украйна
Френският президент заяви, че страната му ще продължи да подкрепя Украйна и нейния президент Володимир Зеленски. Изявлението му поставя акцент върху предложението за ограничаване на ударите по енергийните обекти, докато бойните действия между двете страни продължават.
Макрон не направи пряка препратка към призивите на Доналд Тръмп за смяна на президента на Украйна. Той не коментира и споразумението между американския президент и Русия за дизелово гориво.
Енергийното примирие е част от дипломатическите усилия за ограничаване на последствията от войната върху енергийните системи. По-рано Макрон заяви, че прекратяването на ударите срещу енергийната инфраструктура би било цел, която си струва да бъде преследвана, но подчерта необходимостта първо да обсъди въпроса с Володимир Зеленски.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жик так
А два купона за хляб иска ли ?
Коментиран от #9
20:04 11.10.2026
2 Овчар
Коментиран от #16
20:05 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОД СТАТИИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ В РУСКИТЕ САЙТОВЕ
.....
А ПУТИН , ЗА РАЗЛИКА ОТ МИКРОН , НЕ БИЕ РУСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ , А ГИ СЛУША :)
20:06 11.10.2026
5 Коста
Коментиран от #18, #25
20:06 11.10.2026
6 дядо поп
20:06 11.10.2026
7 Томов
20:06 11.10.2026
8 Фен
20:07 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соваж бейби
20:10 11.10.2026
12 Милен
20:10 11.10.2026
13 Стоянчо Пуканката
20:11 11.10.2026
14 И Киев е Руски
20:11 11.10.2026
15 Рейтингът на френския президент
20:12 11.10.2026
16 И Киев е Руски
До коментар #2 от "Овчар":Грешшшшишшш цяла Украйна е и ще бъде руска
20:12 11.10.2026
17 Кой това
До коментар #9 от "Марин":Ти ли ?
20:12 11.10.2026
18 Соваж бейби
До коментар #5 от "Коста":Кога ги чу да пеят Катюша? Да не си гледал ИИ видео ?
20:13 11.10.2026
19 Бат Вальо
20:13 11.10.2026
20 И Киев е Руски
20:15 11.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Щом Русия продължава да отказва
Коментиран от #28
20:18 11.10.2026
23 Отреазвяващ
20:20 11.10.2026
24 След зимата може
20:21 11.10.2026
25 Соваж бейби
До коментар #5 от "Коста":Дай ми отговор че ми стана интересно и трябва да ставам да вечерям ? Когато чуеш че има протести си пусни френски канал bfm direct или cnews direct и после пиши глупости .Протестиращите във Франция използват традиционни френски синдикални и революционни песни, а не съветски или руски военни маршове нали гледам телевизия. Обаче има манипулация в социалните мрежи: В платформи като Facebook, TikTok и Telegram се споделят реални кадри от протести в Париж, но с подменено аудио (върху видеото е монтиран запис на „Катюша“) или с невярно заглавие, което твърди, че френските младежи пеят руска музика в знак на бунт срещу НАТО и правителството.
Има рап версия която няма общо с протестите
Soso Maness - Petrouchka (Clip officiel) ft. PLK
20:25 11.10.2026
26 Удри евраста с лопатЕто
20:29 11.10.2026
27 Картаген
Не ви ли стана ясно , че след като Вл.Вл. ви предложи всички области да останат в границите на Укра срещу неутралитет,а вие горделиво отхвърлихте ,прошка няма да има.
20:29 11.10.2026
28 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #22 от "Щом Русия продължава да отказва":Хахахаха, че кво па зависи от тръмполиното за някви примирия ве, тоя си направи договори за дизела и друго кво да каже, ми каза за някво примирие и да се оправят, човека купи нафтата и каза ша видим хахахахаха.
20:32 11.10.2026
29 ЦСКА Москва
20:35 11.10.2026
30 МИКРОН МИКРОПЕДАЛЧЕТО
20:54 11.10.2026