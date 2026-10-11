Новини
Свят »
Украйна »
Макрон: Русия отказва истинско енергийно примирие
  Тема: Украйна

Макрон: Русия отказва истинско енергийно примирие

11 Октомври, 2026 20:00 1 051 30

  • еманюел макрон-
  • енергийно примирие-
  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп

Френският президент заяви, че Украйна е готова да приеме прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. По думите му Русия е засилила атаките през последните часове

Макрон: Русия отказва истинско енергийно примирие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция „безрезервно подкрепя всеки призив за истинско енергийно примирие, на което Украйна е готова“, заяви президентът Еманюел Макрон по повод обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня по енергийната инфраструктура между Украйна и Русия.

„На този етап Русия продължава да отказва едно такова примирие, като засилва ударите си срещу украинската инфраструктура през последните часове“, отбеляза Макрон, цитиран от Франс прес.

Франция остава зад Украйна

Френският президент заяви, че страната му ще продължи да подкрепя Украйна и нейния президент Володимир Зеленски. Изявлението му поставя акцент върху предложението за ограничаване на ударите по енергийните обекти, докато бойните действия между двете страни продължават.

Макрон не направи пряка препратка към призивите на Доналд Тръмп за смяна на президента на Украйна. Той не коментира и споразумението между американския президент и Русия за дизелово гориво.

Енергийното примирие е част от дипломатическите усилия за ограничаване на последствията от войната върху енергийните системи. По-рано Макрон заяви, че прекратяването на ударите срещу енергийната инфраструктура би било цел, която си струва да бъде преследвана, но подчерта необходимостта първо да обсъди въпроса с Володимир Зеленски.

Източници: bta.bg


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жик так

    33 1 Отговор
    До сега стреляше по рафинериите , сега искал енергийно примирие !
    А два купона за хляб иска ли ?

    Коментиран от #9

    20:04 11.10.2026

  • 2 Овчар

    29 2 Отговор
    Войната ще приключи когато половин Украйна стане руска провинция ..!

    Коментиран от #16

    20:05 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 2 Отговор
    БРАТУШКИТЕ СЛОЖИХА 4 МИЛИОНА МИНУСА
    ПОД СТАТИИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ В РУСКИТЕ САЙТОВЕ
    .....
    А ПУТИН , ЗА РАЗЛИКА ОТ МИКРОН , НЕ БИЕ РУСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ , А ГИ СЛУША :)

    20:06 11.10.2026

  • 5 Коста

    29 1 Отговор
    Макарона да оправи собствената си държа тогава да оправя украйна. Че там по улиците боеве по улиците и протестиращите пеят " Катюша " !!

    Коментиран от #18, #25

    20:06 11.10.2026

  • 6 дядо поп

    21 2 Отговор
    Макарончо , един път се лъже кон с бъз.

    20:06 11.10.2026

  • 7 Томов

    21 2 Отговор
    бЕгай да биеш учениците бе.......

    20:06 11.10.2026

  • 8 Фен

    18 2 Отговор
    Какво примирие бе, желаещите? Бой до край.

    20:07 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соваж бейби

    12 1 Отговор
    Малко са проблемите в Франция макарон трътнал за Украйна се обяснява,хората не се вълнува от Украйна и как Русия отвръща на удара..Хората ги интересува инфлация, ниски заплати, идва зима сметката за парно и топла вода.

    20:10 11.10.2026

  • 12 Милен

    11 1 Отговор
    Ами пълномащабно те военни действия включват у удари срещу енергийната система. Та нали още от началото на конфликта ни убеждаваха, че нападението е пълномащабно, що сега се учудват, че има такива удари?

    20:10 11.10.2026

  • 13 Стоянчо Пуканката

    9 0 Отговор
    Обаче снимката към статията кефи! Зелю така се е вторачил във вратлето на галското петле, че си мисли: " Сега ако му перна една"... Тъй де, няма само Бриджитката да го шамари, я!...

    20:11 11.10.2026

  • 14 И Киев е Руски

    12 1 Отговор
    Колкото повече помощ за Украйна толкова по малко украинци.ФАКТ

    20:11 11.10.2026

  • 15 Рейтингът на френския президент

    10 0 Отговор
    Еманюел Макрон е спаднал до рекордно ниските 15% положителни оценки и 82% отрицателна подкрепа за него - показва новият барометър на Ipsos bva-CESI за La Tribune Dimanche.

    20:12 11.10.2026

  • 16 И Киев е Руски

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Грешшшшишшш цяла Украйна е и ще бъде руска

    20:12 11.10.2026

  • 17 Кой това

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Марин":

    Ти ли ?

    20:12 11.10.2026

  • 18 Соваж бейби

    1 7 Отговор

    До коментар #5 от "Коста":

    Кога ги чу да пеят Катюша? Да не си гледал ИИ видео ?

    20:13 11.10.2026

  • 19 Бат Вальо

    5 0 Отговор
    Тия и двамата са вече на гарата с билет в ръка и само чакат да дойде влака ... ще пътуват ...

    20:13 11.10.2026

  • 20 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Георги Русев :Тука мир няма да има

    20:15 11.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Щом Русия продължава да отказва

    2 1 Отговор
    "едно такова примирие" значи Тръмп е лъжец

    Коментиран от #28

    20:18 11.10.2026

  • 23 Отреазвяващ

    4 0 Отговор
    Опря ти да коментираш това.

    20:20 11.10.2026

  • 24 След зимата може

    6 0 Отговор
    "енергийно примирие" да има с тези които са оцеляли

    20:21 11.10.2026

  • 25 Соваж бейби

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Коста":

    Дай ми отговор че ми стана интересно и трябва да ставам да вечерям ? Когато чуеш че има протести си пусни френски канал bfm direct или cnews direct и после пиши глупости .Протестиращите във Франция използват традиционни френски синдикални и революционни песни, а не съветски или руски военни маршове нали гледам телевизия. Обаче има манипулация в социалните мрежи: В платформи като Facebook, TikTok и Telegram се споделят реални кадри от протести в Париж, но с подменено аудио (върху видеото е монтиран запис на „Катюша“) или с невярно заглавие, което твърди, че френските младежи пеят руска музика в знак на бунт срещу НАТО и правителството.
    Има рап версия която няма общо с протестите
    Soso Maness - Petrouchka (Clip officiel) ft. PLK

    20:25 11.10.2026

  • 26 Удри евраста с лопатЕто

    5 0 Отговор
    А някой знае ли във война, кво точно означава истинско енергийно примирие, то въ война първо енергетиката и инфраструктурата унищожаваш, Путин грешно ги остави за накрая като мислеше, че ще мирясат, но еврастите урсулианци не го допуснаха и сега макароня и еврастите щели да измислят нов тип война с някви енергийни примирия, а после може и примирие за до тоалетна да сложим, кво па зависи от вас в ЕС, вие вече сте никой за наша най голяма жалост и нищо не можете да искате или налагате, този момент отдавна отмина, лошото е, че народите в ЕС ще ядем хурката.

    20:29 11.10.2026

  • 27 Картаген

    5 0 Отговор
    Дядо Дончо каза изрично на зелко да не стреля по рафинериите,защото това вреди на неговите интереси.Но Макарони,Мерцелони и Урсуляци искат да изтъргуват тази заповед в полза на Укра.
    Не ви ли стана ясно , че след като Вл.Вл. ви предложи всички области да останат в границите на Укра срещу неутралитет,а вие горделиво отхвърлихте ,прошка няма да има.

    20:29 11.10.2026

  • 28 Удри евраста с лопатЕто

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Щом Русия продължава да отказва":

    Хахахаха, че кво па зависи от тръмполиното за някви примирия ве, тоя си направи договори за дизела и друго кво да каже, ми каза за някво примирие и да се оправят, човека купи нафтата и каза ша видим хахахахаха.

    20:32 11.10.2026

  • 29 ЦСКА Москва

    2 0 Отговор
    Примирие след като територия 404 стане територия Русия,а това ще е скоро,а до тогава бой и смъ...

    20:35 11.10.2026

  • 30 МИКРОН МИКРОПЕДАЛЧЕТО

    0 0 Отговор
    И МАКРОГЛУПЕНДЕР

    20:54 11.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания