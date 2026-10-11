Макрон: Русия отказва истинско енергийно примирие

Франция „безрезервно подкрепя всеки призив за истинско енергийно примирие, на което Украйна е готова“, заяви президентът Еманюел Макрон по повод обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня по енергийната инфраструктура между Украйна и Русия.

„На този етап Русия продължава да отказва едно такова примирие, като засилва ударите си срещу украинската инфраструктура през последните часове“, отбеляза Макрон, цитиран от Франс прес.

Франция остава зад Украйна

Френският президент заяви, че страната му ще продължи да подкрепя Украйна и нейния президент Володимир Зеленски. Изявлението му поставя акцент върху предложението за ограничаване на ударите по енергийните обекти, докато бойните действия между двете страни продължават.

Макрон не направи пряка препратка към призивите на Доналд Тръмп за смяна на президента на Украйна. Той не коментира и споразумението между американския президент и Русия за дизелово гориво.

Енергийното примирие е част от дипломатическите усилия за ограничаване на последствията от войната върху енергийните системи. По-рано Макрон заяви, че прекратяването на ударите срещу енергийната инфраструктура би било цел, която си струва да бъде преследвана, но подчерта необходимостта първо да обсъди въпроса с Володимир Зеленски.

Източници: bta.bg