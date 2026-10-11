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Иран: Отговорът на САЩ за преговори е недостатъчен
  Тема: Иранската криза

Иран: Отговорът на САЩ за преговори е недостатъчен

11 Октомври, 2026 20:15 518 3

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  • преговори

Вашингтон е приел част от условията на Техеран, но според Мохсен Резаи по други въпроси остават неясноти

Иран: Отговорът на САЩ за преговори е недостатъчен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран смята отговора на САЩ на поставените от Техеран условия за начало на преговори за недостатъчен. Вашингтон е приел част от условията, но по други въпроси остават неясноти, заяви секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Мохсен Резаи в интервю за Press TV.

„Американците ни дадоха отговор. В него те приеха някои от нашите условия, но по някои въпроси остават неясноти. Затова ние смятаме отговора им за недостатъчен“, каза Резаи. По думите му следва да се види дали Вашингтон ще успее да изясни спорните въпроси, за да започнат следващите етапи от дипломатическия процес.

Седем условия и три посреднически канала

Според Резаи през последните два месеца САЩ неколкократно са предавали предложения на Иран чрез посредници. Той посочи Пакистан, Катар и Ирак като каналите, използвани от Вашингтон за възобновяване на дипломатическите контакти.

„Предадохме на американците седем условия и заявихме, че ако не ги изпълнят, Ормузкият проток няма да бъде отворен и няма да има преговори“, каза Резаи.

По-рано иранският представител заяви, че движението през протока ще остане ограничено, докато САЩ не предприемат практически стъпки за изпълнение на изискванията на Техеран. Пълният списък на седемте условия, както и съдържанието на американския отговор, не са оповестени публично.

Техеран отхвърля стария модел

Резаи заяви, че Иран е променил подхода си към контактите със САЩ и няма да се върне към предишния модел на преговори. Според него двете страни са провели три кръга разговори, които Вашингтон е прекъсвал преди постигането на договореност.

„Нашата дипломация се промени и повече няма да се върнем към предишния модел. При всеки от трите кръга американците прекъсваха преговорите по средата и нападаха Иран“, каза секретарят на съвета.

Източници: nournews.ir


Иран (Ислямска Република)
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пазешкиян

    2 0 Отговор
    Тръмп трябва да подаде оставка!

    Коментиран от #2, #3

    20:20 11.10.2026

  • 2 Яздещия Дракон

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пазешкиян":

    Кога някой луд получил власт се отказва от нея. Той ще направи всичко да остане на трона до самия си край. Лошото е, че може да подпали света. А има и много луди като него които са готови на всичко.

    20:30 11.10.2026

  • 3 ТРЪМП ПОДОБНО

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пазешкиян":

    НА БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ ПУТИН
    НЯМА ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА.

    ДЪРТИТЕ НЕНОРМАЛНИЦИ
    ВЕЧЕ НЕ ЗНАЯТ КЪДЕ СЕ НАМИРАТ .

    20:48 11.10.2026

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