Петима загинали при руски атаки в Украйна, 10 души са ранени

Петима души са загинали, а други 10 са пострадали при две руски атаки срещу Украйна, съобщава украинското издание „Украинска правда“.
При удар по хранителен магазин в предградие на Харков са загинали трима души, а девет са ранени. Информацията за нападението беше разпространена от украинските медии, като подробностите около обстоятелствата и нанесените щети се уточняват.
При отделна атака с руски ударен дрон в Ивано-Франковска област, в западната част на Украйна, са загинали двама души. Един човек е пострадал.
Така общият брой на загиналите при двете атаки достига петима души, а на ранените – 10.
Към момента не са предоставени допълнителни подробности за самоличността на жертвите и състоянието на пострадалите.
Източници: ukrinform.ua, radiosvoboda.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папата
20:48 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Оффф
Коментиран от #6
20:50 11.10.2026
4 Пич
20:50 11.10.2026
5 Косвени жертви
20:50 11.10.2026
6 Мдаа
До коментар #3 от "Оффф":От които 5 са 0мрели от раните нанесени от ТЦК.
20:51 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ъххх
20:53 11.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Стоянчо Пуканката
20:55 11.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Лопатар
Коментиран от #35
20:55 11.10.2026
17 Истината
Какво показват мeтриките на Gеmius за сайта:
Аудитория: Сайтът се води един от така наречените "4- xилядници" от руcките xибридни caйтове в България
Реални потребители: Системата на Gеmius Аudienсе отчита т.нар. Reаl Usеrs (дедyпликирани реални хора, а не просто брой импрeсии или устройcтва), което дава реална представа за мащаба на читатeлската мaca която е една от най ниcките от новинарските сайтове в България.
Коментиран от #18
20:55 11.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сатана Z
Коментиран от #22, #33
20:59 11.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Докажи че не е вярно
До коментар #24 от "Хайде пък":Тениските да не са станали пак 10 евро?
Коментиран от #29
21:01 11.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 мдааааа
21:03 11.10.2026
29 Напротив
До коментар #26 от "Докажи че не е вярно":Ти си обвинението, ти трябва да доказваш.
21:03 11.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 вбесен
Стига с тази евтина пропаганда!
Тук е София,не е Киев
21:07 11.10.2026
35 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #16 от "Лопатар":Една лоза за да даде добър плод трябва да се реже пръска окопава тори полива Иначе подивява и не дава добър плод Подивялата вече лоза първо се реже след това се тори пръска и полива Ако ме разбирате какво искам да кажа
21:20 11.10.2026
36 Анонимен
21:23 11.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Двама души са загинали,
22:07 11.10.2026