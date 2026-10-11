Петима загинали при руски атаки в Украйна, 10 души са ранени

Петима души са загинали, а други 10 са пострадали при две руски атаки срещу Украйна, съобщава украинското издание „Украинска правда“.

При удар по хранителен магазин в предградие на Харков са загинали трима души, а девет са ранени. Информацията за нападението беше разпространена от украинските медии, като подробностите около обстоятелствата и нанесените щети се уточняват.

При отделна атака с руски ударен дрон в Ивано-Франковска област, в западната част на Украйна, са загинали двама души. Един човек е пострадал.

Така общият брой на загиналите при двете атаки достига петима души, а на ранените – 10.

Към момента не са предоставени допълнителни подробности за самоличността на жертвите и състоянието на пострадалите.

Източници: ukrinform.ua, radiosvoboda.org