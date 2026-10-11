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Петима загинали при руски атаки в Украйна, 10 души са ранени
  Тема: Украйна

Петима загинали при руски атаки в Украйна, 10 души са ранени

11 Октомври, 2026 20:36, обновена 11 Октомври, 2026 20:50 730 38

  • харков-
  • ивано-франковск-
  • руски удари-
  • дронова атака-
  • украйна

Трима души загинаха при ракетен удар по хранителен магазин край Харков, а други двама бяха убити при атака с руски дрон в Ивано-Франковска област.

Петима загинали при руски атаки в Украйна, 10 души са ранени - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са загинали, а други 10 са пострадали при две руски атаки срещу Украйна, съобщава украинското издание „Украинска правда“.

При удар по хранителен магазин в предградие на Харков са загинали трима души, а девет са ранени. Информацията за нападението беше разпространена от украинските медии, като подробностите около обстоятелствата и нанесените щети се уточняват.

При отделна атака с руски ударен дрон в Ивано-Франковска област, в западната част на Украйна, са загинали двама души. Един човек е пострадал.

Така общият брой на загиналите при двете атаки достига петима души, а на ранените – 10.

Към момента не са предоставени допълнителни подробности за самоличността на жертвите и състоянието на пострадалите.

Източници: ukrinform.ua, radiosvoboda.org


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папата

    10 1 Отговор
    Белия бакрак.

    20:48 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оффф

    9 1 Отговор
    И 18 са ранени от ТЦК

    Коментиран от #6

    20:50 11.10.2026

  • 4 Пич

    8 1 Отговор
    Вече имаме чуваемост.....

    20:50 11.10.2026

  • 5 Косвени жертви

    8 1 Отговор
    Ее, в сравнение с 1900 на денонощие дето според думите на Зеления дава Русия, нищо не е.

    20:50 11.10.2026

  • 6 Мдаа

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Оффф":

    От които 5 са 0мрели от раните нанесени от ТЦК.

    20:51 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъххх

    7 0 Отговор
    11 загинаха от катастрофа в Турция.

    20:53 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стоянчо Пуканката

    7 1 Отговор
    Тия-загиналите и ранените, случайно да са англо и/или испаноговорящи? А да имат някакви военни чинове...

    20:55 11.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лопатар

    1 11 Отговор
    Изумяват ме тези от вас, които се русначите и поддържате Путин. Защо подкрепяте тези масови убийства?

    Коментиран от #35

    20:55 11.10.2026

  • 17 Истината

    3 7 Отговор
    През последните години сайтa ФAKTИ.БГ регистрира oтлив от поceтитeли и изпaда от Топ 50 на най-поcещaваните новинарски caйтoве в бългaрското интернeт пространcтво, като в определени месеци достига само до няколкостотин на брой реални потребители на месечна база
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    Коментиран от #18

    20:55 11.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сатана Z

    1 7 Отговор
    Рашисткия тролей съм един с 19 ника плюс 4-мата дежурни когато още не бяха пратени на борсата и даваха служебни плюсове и минуси за което им плащаха. Но поради намаляването на финансовите потоци от руското посолство са пратени на борсата и остана един който се появява вече периодично тук.

    Коментиран от #22, #33

    20:59 11.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Докажи че не е вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хайде пък":

    Тениските да не са станали пак 10 евро?

    Коментиран от #29

    21:01 11.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 мдааааа

    1 3 Отговор
    " Освободителите" се заеха сериозно ...

    21:03 11.10.2026

  • 29 Напротив

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Докажи че не е вярно":

    Ти си обвинението, ти трябва да доказваш.

    21:03 11.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 вбесен

    8 0 Отговор
    Днес при катастрофа в Турция , загиналите са 11 души!
    Стига с тази евтина пропаганда!
    Тук е София,не е Киев

    21:07 11.10.2026

  • 35 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лопатар":

    Една лоза за да даде добър плод трябва да се реже пръска окопава тори полива Иначе подивява и не дава добър плод Подивялата вече лоза първо се реже след това се тори пръска и полива Ако ме разбирате какво искам да кажа

    21:20 11.10.2026

  • 36 Анонимен

    1 3 Отговор
    ТРЪМП ЗАПЛАШВАЙ ПУТИН УБИЕЦЪТ НА НЕВИННИ ТРЪМП

    21:23 11.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Двама души са загинали,

    1 0 Отговор
    а десет са ранени при атака с дронове срещу Лисичанск, съобщи ръководителят на контролираната от Русия администрация на Луганска област Леонид Пасечник. По думите му основно е засегнат частният жилищен сектор на града.

    22:07 11.10.2026

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