Китай заплаши Япония с двойно дипломатическо отмъщение

Япония е обмисляла експулсирането на китайския генерален консул в Осака заради заплашителни изказвания срещу премиера Санае Такаичи, но се е отказала от намерението си след предупреждение от Пекин за двойни ответни мерки. Това разкрива японският вестник „Йомиури Шимбун“ в публикация от 8 ноември, посветена на продължаващото влошаване на отношенията между двете държави.

Дипломатическият конфликт започнал през ноември 2025 г., след като Такаичи заявила пред японския парламент, че евентуално китайско военно нападение срещу Тайван може да представлява заплаха за съществуването на Япония и да създаде основания за упражняване на правото на колективна самоотбрана.

Изказването предизвикало остра реакция в Пекин. Китайският генерален консул в Осака Сюе Цзян публикувал в социалните мрежи заплашително послание, в което заявил, че „мръсната глава“ трябва да бъде отсечена. Думите му били възприети в Япония като недопустима заплаха срещу министър-председателя.

Около седмица след парламентарното изказване Такаичи събрала главния секретар на кабинета Минору Кихара и високопоставени представители на външното министерство. По време на срещата тя наредила китайската страна да бъде предупредена, че ако дипломатът не бъде отзован своевременно, Япония ще го обяви за персона нон грата и ще го експулсира.

Подобна мярка е допустима съгласно международното дипломатическо право, но се смята за крайна стъпка, която може да предизвика ответни действия.

Японското правителство първоначално очаквало, че Пекин ще отговори с експулсирането на един японски генерален консул, след което двете страни ще могат да приемат случая за приключен.

При посещение в Пекин обаче директорът на департамента за Азия и Океания в японското външно министерство Масааки Канай получил категорично предупреждение от китайския си колега Лю Дзинсун.

„Ако изгоните един, ние ще изгоним двама“, заявил китайският дипломат, като посочил конкретни японски генерални консули в Китай.

След като била информирана за позицията на Пекин, Санае Такаичи решила да не пристъпва към експулсиране. Според източник от японското правителство, цитиран от „Йомиури Шимбун“, решението било взето в последния възможен момент, за да се запази пространство за дипломатически диалог и да се предотврати нова ескалация.

В основата на конфликта остава въпросът за Тайван. От възстановяването на дипломатическите отношения между Япония и Китай през 1972 г. японските правителства традиционно избягват категорични изявления за евентуална военна намеса при конфликт около острова.

Такаичи обаче заявила, че ако Китай използва военна сила срещу американските въоръжени сили, действащи в района на Тайван, ситуацията би могла да бъде определена като екзистенциална заплаха за Япония. Подобна квалификация би позволила на страната да упражни правото си на колективна самоотбрана при предвидените в законодателството условия.

Пекин възприел изказването като сигнал за възможна японска военна намеса по тайванския въпрос и настоял премиерът да оттегли думите си.

Година по-късно японското правителство продължава да отказва подобна отстъпка, въпреки желанието на Такаичи за подобряване на двустранните отношения.

Според „Йомиури Шимбун“ високата обществена подкрепа за японския премиер и одобрението на твърдата ѝ позиция спрямо Китай допълнително ограничават възможностите за компромис. В проучване на изданието от края на ноември 2025 г. близо 60% от анкетираните подкрепили позицията ѝ.

От своя страна Китай продължава да настоява за оттегляне на изказването относно Тайван, докато Токио не желае да демонстрира отстъпчивост пред засилващата се антияпонска реторика.

Така дипломатическото противопоставяне между двете водещи азиатски икономики постепенно се превръща в трайна характеристика на отношенията им, без към момента да се очертава възможност за бързо преодоляване на разногласията.