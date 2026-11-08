Новини
Свят »
Китай »
Китай заплаши Япония с двойно дипломатическо отмъщение

Китай заплаши Япония с двойно дипломатическо отмъщение

8 Ноември, 2026 09:55 1 064 12

  • япония-
  • китай-
  • дипломати-
  • санае такаичи

Токио се отказал да експулсира китайски дипломат след предупреждение от Пекин, че ще изгони двама японски представители в отговор

Китай заплаши Япония с двойно дипломатическо отмъщение - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Япония е обмисляла експулсирането на китайския генерален консул в Осака заради заплашителни изказвания срещу премиера Санае Такаичи, но се е отказала от намерението си след предупреждение от Пекин за двойни ответни мерки. Това разкрива японският вестник „Йомиури Шимбун“ в публикация от 8 ноември, посветена на продължаващото влошаване на отношенията между двете държави.

Дипломатическият конфликт започнал през ноември 2025 г., след като Такаичи заявила пред японския парламент, че евентуално китайско военно нападение срещу Тайван може да представлява заплаха за съществуването на Япония и да създаде основания за упражняване на правото на колективна самоотбрана.

Изказването предизвикало остра реакция в Пекин. Китайският генерален консул в Осака Сюе Цзян публикувал в социалните мрежи заплашително послание, в което заявил, че „мръсната глава“ трябва да бъде отсечена. Думите му били възприети в Япония като недопустима заплаха срещу министър-председателя.

Около седмица след парламентарното изказване Такаичи събрала главния секретар на кабинета Минору Кихара и високопоставени представители на външното министерство. По време на срещата тя наредила китайската страна да бъде предупредена, че ако дипломатът не бъде отзован своевременно, Япония ще го обяви за персона нон грата и ще го експулсира.

Подобна мярка е допустима съгласно международното дипломатическо право, но се смята за крайна стъпка, която може да предизвика ответни действия.

Японското правителство първоначално очаквало, че Пекин ще отговори с експулсирането на един японски генерален консул, след което двете страни ще могат да приемат случая за приключен.

При посещение в Пекин обаче директорът на департамента за Азия и Океания в японското външно министерство Масааки Канай получил категорично предупреждение от китайския си колега Лю Дзинсун.

„Ако изгоните един, ние ще изгоним двама“, заявил китайският дипломат, като посочил конкретни японски генерални консули в Китай.

След като била информирана за позицията на Пекин, Санае Такаичи решила да не пристъпва към експулсиране. Според източник от японското правителство, цитиран от „Йомиури Шимбун“, решението било взето в последния възможен момент, за да се запази пространство за дипломатически диалог и да се предотврати нова ескалация.

В основата на конфликта остава въпросът за Тайван. От възстановяването на дипломатическите отношения между Япония и Китай през 1972 г. японските правителства традиционно избягват категорични изявления за евентуална военна намеса при конфликт около острова.

Такаичи обаче заявила, че ако Китай използва военна сила срещу американските въоръжени сили, действащи в района на Тайван, ситуацията би могла да бъде определена като екзистенциална заплаха за Япония. Подобна квалификация би позволила на страната да упражни правото си на колективна самоотбрана при предвидените в законодателството условия.

Пекин възприел изказването като сигнал за възможна японска военна намеса по тайванския въпрос и настоял премиерът да оттегли думите си.

Година по-късно японското правителство продължава да отказва подобна отстъпка, въпреки желанието на Такаичи за подобряване на двустранните отношения.

Според „Йомиури Шимбун“ високата обществена подкрепа за японския премиер и одобрението на твърдата ѝ позиция спрямо Китай допълнително ограничават възможностите за компромис. В проучване на изданието от края на ноември 2025 г. близо 60% от анкетираните подкрепили позицията ѝ.

От своя страна Китай продължава да настоява за оттегляне на изказването относно Тайван, докато Токио не желае да демонстрира отстъпчивост пред засилващата се антияпонска реторика.

Така дипломатическото противопоставяне между двете водещи азиатски икономики постепенно се превръща в трайна характеристика на отношенията им, без към момента да се очертава възможност за бързо преодоляване на разногласията.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    ИРАНЦИТЕ ВЕЧЕ КАЗАХА ЧЕ АЯТОЛАХА ИМ РАЗВЪРЗАЛ РЪЦЕТЕ ЗА УДАРИ ПО НАТОВСКАТА БАЗА ЖЕШУВ В ПОЛША
    .....
    ОСТАВА И КИТАЙЦИТЕ ДА ПУСНАТ КИМ ОТ КАИШКАТА ... И ЯПОНИЯ НЯМА ДА Я ИМА:)

    10:00 08.11.2026

  • 2 Гост

    9 0 Отговор
    Панта рей /всичко тече, всичко се променя/ казали римляните!Япония беше водеща азиатска икономика, но отдавна е изпреварена от Китай, Индия, дори от Корея!

    10:02 08.11.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    тия не мое ги различиш кой китаец, кореец, японец

    Коментиран от #7

    10:13 08.11.2026

  • 4 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 0 Отговор
    ЯПОНЦИТЕ СА НАШИ
    (НА БЪЛГАРИТЕ)
    ПЪРВИ БРАТОВЧЕДИ

    ЯПОНСКИЯТ И БЪЛГАРСКИЯ
    СА НАЙ-ВЕЛИКИТЕ НАРОДИ

    10:18 08.11.2026

  • 5 Санае ТакаКвичи

    10 0 Отговор
    Най-лошият японски премиер за цялата им история.. Може да седи с гордост до Бербок и Кая!

    10:20 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 2 Отговор
    ПРЕДИ АГЕНТИТЕ НА ХОМОГРАФ ИГНАТИЕВ ДА ПРЕДАДАТ НА ТУРЦИТЕ АПОСТОЛА И СЛЕД ТОВА И ВЪСТАНИЕТО

    ЯПОНСКИ САМОРАЙ СА ИМАЛИ КОНТАКТ С АПОСТОЛА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

    10:26 08.11.2026

  • 9 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 2 Отговор
    АГЕНТУРАТА НА ПЪРВИЯ ПРИЯТЕЛ НА ПАДИШАХА ХОМОГРАФ ИГНАТИЕВ ПОСЛАНИК НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО И ПОЛЗВАЩ СЕ С ПОЧЕСТИ НА ВЕЛИК ВЕЗИР Е ТОЛКОВА МНОГОБРОЙНА В ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ ЧЕ ЧАК Е ТРУДНО ДА СЕ ПОВЯРВА

    ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
    БЕНКОВСКИ
    ДАЖЕ БОТЕВ ПЪРВОНАЧАЛНО И МНОГО МНОГО ДРУГИ
    ЛИКАНОВ Е ПРЕДАЛ АПОСТОЛА ФАКТ

    10:34 08.11.2026

  • 10 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 0 Отговор
    ДНЕШНАТА ИСТЕРИЯ НА
    ОСТАТЪЧНА БЪКГАРИЯ
    Е СКАЛЪПЕНА ОТ РОССИ

    ПОЛОВИНАТА Е ЛЪЖА
    ПОЛОВИНАТА Е ИЗМИСЛИЦА

    РОССИ НЕ ЛЪЖЕ
    ТАКА СИ ДИША

    10:38 08.11.2026

  • 11 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 2 Отговор
    ЗАЩО РОССИ КРИЕ
    ПРОТОКОЛИТЕ ОТ ПРОЦЕСА

    КЪДЕТО АПОСТОЛА ЗАЯВЯВА
    ЧЕ ПРАКТИЧЕСКИ Е НЕВЪЗМОЖНО ПОПА
    И САМО ЛУКАНОВ Е ЗНАЕЛ КЪДЕ Е

    БЕНКОВСКИ ОБИРА ДЕ ЩО Е ГОДНО И БЕЗЦЕЛНО ГИ РАЗИГРАВА УВЕДОМЯВАЙКИ ЗА ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ КОНСОЛА НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО В ПЛОВДИВ А КОНСУЛА ДОКЛАДВА НА ТУРЦИТЕ

    10:46 08.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания