Около 1000 души протестираха в Еквадор срещу Нобоа

Около 1000 души протестираха в столицата на Еквадор Кито срещу политиките на президента Даниел Нобоа в областта на образованието, здравеопазването и сигурността. Демонстрации се проведоха общо в 12 града, като участниците поискаха повече средства за социалните сектори и оставката на държавния глава.

Шествието в Кито започна от парк „Ла Аламеда“ и премина през централните улици към Конституционния съд и прокуратурата. В него се включиха социални и синдикални организации, студенти и пациенти на диализа. Протестът се състоя при дъжд, но времето не спря демонстрантите, които носеха знамена на Еквадор и плакати в защита на образованието, здравеопазването и социалния бюджет.

„Няма бюджет за образованието и здравеопазването, но има бюджет за водене на големи войни“, заяви участничката Каролина Алмейда, цитирана от агенция ЕФЕ. Пациенти с бъбречни заболявания настояха за по-добър достъп до диализа и за специално внимание към хората с тежки хронични заболявания.

Протести и в Гуаякил и Куенка

В Гуаякил около 200 души се събраха на Малекон дел Саладо. Те поставиха акцент върху проблемите в здравеопазването и поискаха отговори за случаи на насилие и несигурност. В Куенка демонстрацията събра около 100 души, които протестираха основно срещу съкращенията в бюджета за висшето образование.

Председателят на Единния фронт на работниците Едисон Делег заяви, че организаторите настояват за здравеопазване, образование, достойна трудова заетост и защита на социалните права. „Ще продължим да настояваме по улиците и на всички други места за спазване на волята на народа, Конституцията и законите“, каза той.

Луиса Гонсалес остава в предварителен арест

Сред основните искания на протестиращите беше освобождаването на опозиционната лидерка Луиса Гонсалес. Тя се намира в предварителен арест от 23 октомври по дело за предполагаемо изпиране на пари, свързано с финансирането на президентската ѝ кампания през 2023 г. Гонсалес отхвърля обвиненията и определя процеса като политическо преследване.

Защитата ѝ е внесла искане за освобождаване чрез habeas corpus, по което се очаква съдебно решение. Протестите се проведоха три седмици преди местните избори в Еквадор, насрочени за 29 ноември, на фона на засилено противопоставяне между правителството и опозицията.