Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Еквадор »
Около 1000 души протестираха в Еквадор срещу Нобоа

Около 1000 души протестираха в Еквадор срещу Нобоа

8 Ноември, 2026 10:00 571 1

  • еквадор-
  • даниел нобоа-
  • луиса гонсалес-
  • протести

Демонстрации се проведоха в 12 града с искания за повече средства за образование и здравеопазване. Участниците поискаха и освобождаването на опозиционната лидерка Луиса Гонсалес

Около 1000 души протестираха в Еквадор срещу Нобоа - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Около 1000 души протестираха в столицата на Еквадор Кито срещу политиките на президента Даниел Нобоа в областта на образованието, здравеопазването и сигурността. Демонстрации се проведоха общо в 12 града, като участниците поискаха повече средства за социалните сектори и оставката на държавния глава.

Шествието в Кито започна от парк „Ла Аламеда“ и премина през централните улици към Конституционния съд и прокуратурата. В него се включиха социални и синдикални организации, студенти и пациенти на диализа. Протестът се състоя при дъжд, но времето не спря демонстрантите, които носеха знамена на Еквадор и плакати в защита на образованието, здравеопазването и социалния бюджет.

„Няма бюджет за образованието и здравеопазването, но има бюджет за водене на големи войни“, заяви участничката Каролина Алмейда, цитирана от агенция ЕФЕ. Пациенти с бъбречни заболявания настояха за по-добър достъп до диализа и за специално внимание към хората с тежки хронични заболявания.

Протести и в Гуаякил и Куенка

В Гуаякил около 200 души се събраха на Малекон дел Саладо. Те поставиха акцент върху проблемите в здравеопазването и поискаха отговори за случаи на насилие и несигурност. В Куенка демонстрацията събра около 100 души, които протестираха основно срещу съкращенията в бюджета за висшето образование.

Председателят на Единния фронт на работниците Едисон Делег заяви, че организаторите настояват за здравеопазване, образование, достойна трудова заетост и защита на социалните права. „Ще продължим да настояваме по улиците и на всички други места за спазване на волята на народа, Конституцията и законите“, каза той.

Луиса Гонсалес остава в предварителен арест

Сред основните искания на протестиращите беше освобождаването на опозиционната лидерка Луиса Гонсалес. Тя се намира в предварителен арест от 23 октомври по дело за предполагаемо изпиране на пари, свързано с финансирането на президентската ѝ кампания през 2023 г. Гонсалес отхвърля обвиненията и определя процеса като политическо преследване.

Защитата ѝ е внесла искане за освобождаване чрез habeas corpus, по което се очаква съдебно решение. Протестите се проведоха три седмици преди местните избори в Еквадор, насрочени за 29 ноември, на фона на засилено противопоставяне между правителството и опозицията.


Еквадор
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    1 0 Отговор
    Защо ни занимават с демонстрация от хиляда души ? Тръмп ли иска да вкарва армия в Еквадор , или победилите на междинните избори демократи ?

    10:40 08.11.2026