Индиец загина след атаката срещу летището в Рияд

Индийски гражданин е починал от раните си след атаката срещу международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица Рияд. Новината беше съобщена от индийското посолство в Саудитска Арабия, което заяви, че поддържа връзка със семейството на загиналия.

„Поддържаме връзка със семейството и ще окажем цялото необходимо съдействие за своевременно изпращане на тленните му останки у дома“, заявиха от дипломатическата мисия.

Смъртта на индийския гражданин увеличава броя на жертвите от нападението срещу летището предишния ден. Тогава загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени. Саудитските власти съобщиха, че сред пострадалите има хора в тежко състояние.

Ново нападение срещу летището

При новата атака срещу „Крал Халид“ също има ранени, съобщи Франс прес, позовавайки се на саудитската Агенция за гражданско въздухоплаване. По-рано водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила крилата ракета в района на летището.

След нападението йеменските хуси поеха официално отговорност за няколко атаки срещу саудитски обекти. Говорителят на движението „Ансар Аллах“ Яхия Сария заяви, че нападенията са били извършени на три етапа.

По думите му са били атакувани международното летище в Рияд, газово съоръжение и нефтена рафинерия, принадлежащи на компанията „Сауди Арамко“, както и международното летище в Дамам.

Ескалация на нападенията

Хусите са подкрепяни от Иран и воюват срещу силите, подкрепящи международно признатото правителство на Йемен. Саудитска Арабия оглавява коалиция, която се намесва във войната на страната през 2015 г.

Последните нападения засегнаха гражданската авиация и енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. При предишния удар срещу летището в Рияд бяха нанесени материални щети, а полетите временно бяха преустановени. Саудитската коалиция определи атаката като военно престъпление и заяви, че ще отговори решително.

Хусите не представиха независимо потвърждение за пораженията по всички набелязани от тях обекти. Саудитските власти потвърдиха прехващането на ракетата край Рияд и съобщиха за пострадали при новото нападение.

Източници: bta.bg