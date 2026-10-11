Испанската полиция разгони последния лагер в Сеута

Испанската национална полиция разгони последния останал лагер на мигранти в Сеута. Около 400 души са били настанени на плажа Гуано, а операцията по освобождаването на терена е започнала малко след 8:00 часа, съобщава Euronews.

В акцията са участвали служители на Националната полиция, специални подразделения за борба с безредиците, имиграционната служба, Гражданската гвардия и местната полиция. Мигрантите са били събрани и откарани с автобуси в Центъра за временно настаняване на чужденци, където предстои регистрация на данните им.

След регистрацията те ще бъдат настанени в един от лагерите, създадени от испанското правителство, включително в обекта в пристанището. Част от мигрантите са напуснали плажа още преди пристигането на полицията и са се укрили в околните хълмове. При две предишни операции други хора също са се оттегляли в планинската местност и са се връщали при раздаването на храна.

Непълнолетните са отделени от възрастните

По време на операцията са открити множество непълнолетни. Те са били събрани отделно и ще бъдат превозени независимо от възрастните. Някои от децата са държали плакати с надпис: „Откарайте ни в център за непълнолетни“. По данни на местни медии част от тях вече са се опитвали да се регистрират, но са напускали района.

След освобождаването на плажа са започнали демонтажът на палатките, извозването на отпадъците и почистването на терена. Лагерът беше последният от временните места за настаняване на мигранти, останали след миграционната вълна от Мароко.

Кралското посещение е насрочено за 13 октомври

Операцията се проведе два дни преди посещението на испанския крал Фелипе VI и кралица Летисия в Сеута. На 13 октомври кралската двойка ще оглави церемония в памет на хората, загинали в морето при масовото преминаване на границата край Тарахал.

След нощувката си в автономния град Фелипе VI и Летисия ще отпътуват за Мелиля. Това ще бъде първият случай, в който испански монарх прекарва нощ в Сеута след посещенията на Алфонсо XIII през 1904 и 1927 г.

На фона на миграционния натиск Европейската комисия представи петточков план за предотвратяване, прогнозиране и овладяване на внезапни масови влизания в Европейския съюз. Планът е свързан с предишни събития в Сеута, когато в анклава са влезли повече от 72 000 мигранти.

Източници: eurointegration.com, euronews.com