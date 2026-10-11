Нетаняху свика спешно съвещание за Иран и Ормузкия проток

Израелският премиер Бенямин Нетаняху свика съвещание по сигурността в комплекса „Кирия“ на израелското военно министерство в Тел Авив. На срещата се обсъждат ситуацията около Иран, секторът Газа и Ливан, съобщи The Times of Israel, позовавайки се на израелски представител.

В съвещанието участват министърът на отбраната Израел Кац и високопоставени представители на силовите ведомства. Срещата се провежда на фона на атаки на хусите срещу Саудитска Арабия и нарастващи опасения от разширяване на конфликта между САЩ и Иран.

Иран отправи предупреждение към корабите

Военноморските сили на Корпуса на стражите на ислямската революция предупредиха, че всички плавателни съдове в Ормузкия проток, които изключат навигационните и идентификационните си системи, ще бъдат считани за враждебни.

„Всички плавателни съдове в Ормузкия проток, които изключват навигационните и идентификационните си системи, ще бъдат квалифицирани като враждебни“,

се посочва в изявление на иранските военноморски сили, цитирано от Асошиейтед прес. В съобщението се добавя, че при подобни случаи корабите ще бъдат подложени на „решително наказание“.

Иранската страна твърди още, че от 10 октомври три танкера, които са нарушили установените от Техеран правила за преминаване през протока, са се взривили след попадане на морски мини и са се запалили. Твърдението не е потвърдено независимо.

Нов инцидент с танкер край Оман

Междувременно британският Център за координация на морските търговски превози съобщи за инцидент с танкер при излизане от Ормузкия проток. Според UKMTO корабът е бил ударен от неизвестен снаряд по левия борд, което е предизвикало пожар. Екипажът е в безопасност, но оценката на щетите и евентуалното въздействие върху околната среда все още не са известни, съобщи Ройтерс.

Друг сигнал на UKMTO посочва инцидент в близост до котвена стоянка край град Сохар, на брега на Оман. Подробности за случилото се, щетите по плавателния съд и състоянието на екипажа не са обявени.

На 10 и 11 октомври UKMTO информира за два атакувани танкера при излизане от протока. При единия кораб е избухнал пожар, а при другия са установени повреди. По данни на британския център няма пострадали.

Източници: timesofisrael.com, gmanetwork.com, apnews.com