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Нетаняху свика спешно съвещание за Иран и Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Нетаняху свика спешно съвещание за Иран и Ормузкия проток

11 Октомври, 2026 21:57 1 381 19

  • иран-
  • бенямин нетаняху-
  • ормузки проток-
  • танкери-
  • израел

Израелският премиер обсъжда Иран, Газа и Ливан, докато Иран заплашва корабите с изключени системи за идентификация. UKMTO съобщи за нов инцидент с танкер край Оман

Нетаняху свика спешно съвещание за Иран и Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху свика съвещание по сигурността в комплекса „Кирия“ на израелското военно министерство в Тел Авив. На срещата се обсъждат ситуацията около Иран, секторът Газа и Ливан, съобщи The Times of Israel, позовавайки се на израелски представител.

В съвещанието участват министърът на отбраната Израел Кац и високопоставени представители на силовите ведомства. Срещата се провежда на фона на атаки на хусите срещу Саудитска Арабия и нарастващи опасения от разширяване на конфликта между САЩ и Иран.

Иран отправи предупреждение към корабите

Военноморските сили на Корпуса на стражите на ислямската революция предупредиха, че всички плавателни съдове в Ормузкия проток, които изключат навигационните и идентификационните си системи, ще бъдат считани за враждебни.

„Всички плавателни съдове в Ормузкия проток, които изключват навигационните и идентификационните си системи, ще бъдат квалифицирани като враждебни“,

се посочва в изявление на иранските военноморски сили, цитирано от Асошиейтед прес. В съобщението се добавя, че при подобни случаи корабите ще бъдат подложени на „решително наказание“.

Иранската страна твърди още, че от 10 октомври три танкера, които са нарушили установените от Техеран правила за преминаване през протока, са се взривили след попадане на морски мини и са се запалили. Твърдението не е потвърдено независимо.

Нов инцидент с танкер край Оман

Междувременно британският Център за координация на морските търговски превози съобщи за инцидент с танкер при излизане от Ормузкия проток. Според UKMTO корабът е бил ударен от неизвестен снаряд по левия борд, което е предизвикало пожар. Екипажът е в безопасност, но оценката на щетите и евентуалното въздействие върху околната среда все още не са известни, съобщи Ройтерс.

Друг сигнал на UKMTO посочва инцидент в близост до котвена стоянка край град Сохар, на брега на Оман. Подробности за случилото се, щетите по плавателния съд и състоянието на екипажа не са обявени.

На 10 и 11 октомври UKMTO информира за два атакувани танкера при излизане от протока. При единия кораб е избухнал пожар, а при другия са установени повреди. По данни на британския център няма пострадали.

Източници: timesofisrael.com, gmanetwork.com, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 😈😈😈😈😈

    7 3 Отговор
    👹👹👹👹👹

    22:07 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да,бе

    7 6 Отговор
    Хитлер трябва да благодари на Нетаняху,че довършва делото му...

    22:14 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Горски

    17 5 Отговор
    Изключително важно е да се разбере защо на Тръмп му е толкова важен Ормузския проток, защото едва ли вече има съмнение, че цялата работа около Иран не е и никога не е имала за причина иранска ядрена програма или управлението на Иран. Истинската причина е желанието на Тръмп, вероятно и на много други преди него, да овладеят и контролират Ормузския проток. Колкото и сега да говорят тръмпистите, дирижирани от самия Тръмп понякога, че Ормуз бил незначителен, те щели да намерят алтернативни пътища, все повече явни официални доказателства има, че американската икономика зависи от Ормуз най-малко в размер 40%. Въпреки всички технологии за нови форми на енергия, петролът на Близкия Изток, и на Иран, остава толкова важен, че почти целият фокус на Тръмп, на САЩ, е там. Петролът на Венецуела е друг вид и аз писах вече, че главната причина да иска да превземе Куба е че само Куба има рафинерия, разбира се строена от руснаците, която може да рафинира венецуелски петрол.

    Коментиран от #13

    22:19 11.10.2026

  • 7 КОГАТО ТРЪМП

    5 7 Отговор
    ЗАЕДНО С НЕТАНЯХУ
    ЗАПОЧНАТ УДАРИТЕ ПО ИРАН

    ПАК ЛИ ЩЕ ВИКАМЕ ТРЪМП НАШ?

    ПИТАМ ЗА ЕДНА РАЗДВОЕНА КУПЕЙКА.

    22:19 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    10 4 Отговор
    Наследника на Хиштлер Сатаняху да ходи на доживотна присъда в затвора!

    22:27 11.10.2026

  • 10 Израел изработва собствена позиция ,

    6 4 Отговор
    съобразена с пълната безпомощност на Тръмп!

    Много е вероятно Израел да окаже помощ на Саудитска Арабия стещу хусите.
    Така ще отвори алтернатива на Ормуз.

    Нещо, което аматьорът Тръмп трябваше да стори далеч преди всичко!

    22:47 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тоя престъпник

    6 1 Отговор
    Кога ще го пакетират за МНС ? Нещо не се ли чака много

    23:19 11.10.2026

  • 15 Гошо

    1 4 Отговор
    Желаем ти успех, Биби!

    23:26 11.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Спецназ

    7 0 Отговор
    Време е цирея Израел да бъде спукан и Света да се върне към мир!

    ФАКТ!

    23:31 11.10.2026

  • 18 Израел

    1 0 Отговор
    ще продължи да създава проблеми в региона.

    23:43 11.10.2026

  • 19 МакедонецЪТ

    0 0 Отговор
    Ти си, абе, бре...


    "Българин всъщност е балкански циганин, крадлив, страхлив и лъжлив"
    (с) Радой Ралин

    23:55 11.10.2026

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