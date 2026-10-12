Рияд отчете 1 загинал и 11 ранени при последната атака срещу летището

Един човек е загинал, а 11 са ранени при новата атака срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд. Саудитската Агенция за гражданско въздухоплаване съобщи, че нападението е причинило материални щети, които все още се оценяват.

Атаката е била насочена срещу пътнически терминал № 4, където е възникнал пожар. Генерал Турки Ал Малики, говорител на военната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен, е заявил, че е използван неидентифициран снаряд.

След новото нападение йеменските хуси официално са поели отговорност за няколко атаки срещу летищата в Рияд и Дамам, както и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. Твърдението е част от съобщенията, цитирани от БТА, докато саудитските власти съобщават за щетите и жертвите при ударите.

Саудитска Арабия и Иран обсъдиха диалог

На фона на ескалацията саудитският външен министър принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд е разговарял с иранския си колега Абас Арагчи. Според саудитската новинарска агенция СПА, цитирана от Ройтерс, двамата са обсъдили последните събития в региона и усилията за намаляване на напрежението.

Това е първият публично оповестен контакт между външните министри на Саудитска Арабия и Иран, откакто подкрепяните от Техеран йеменски хуси са засилили ударите срещу кралството. Абас Арагчи е заявил, че Иран е готов да помогне за започването на диалог между Саудитска Арабия и Йемен.

„Техеран е готов да окаже всякаква помощ за улесняване на диалога между Саудитска Арабия и Йемен“, е заявил Абас Арагчи.

Разговорът между двамата министри се състоя след поредица от нападения, при които саудитските власти съобщават за жертви, ранени и материални щети по ключова гражданска инфраструктура.

Източници: bta.bg