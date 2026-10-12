Удар по златна мина в Судан: най-малко 72 жертви

Най-малко 13 миньори са загинали, а 28 са били ранени при въздушен удар по златна мина в граничния район между Судан, Египет и Либия. Данните са на Суданската мрежа на лекарите, която следи жертвите от конфликта в Судан. Правозащитната организация „Адвокати за извънредни ситуации“ съобщи за значително по-висок брой жертви — най-малко 72 загинали цивилни миньори. Организацията уточни, че числото е предварително и все още се проверява.

Ал Джазира съобщи, че според правозащитни групи ранените са повече от 50. Разминаването в данните се обяснява с отдалечеността на района, липсата на медицински екипи и хаоса след удара. Няма независимо потвърждение на най-високия посочен брой жертви.

Свидетели описват пет удара и разрушени лагери

Атаката е била извършена сутринта на 10 октомври в район, известен като Зоната на граничния триъгълник. Местни миньори посочват мината Ал-Укайдат, близо до пазара Ал-Ансари. Според един от тях бойни самолети са нанесли най-малко пет удара. Най-малко 20 ранени са били откарани до пазара за спешна помощ, докато стотици хора са избягали в пустите планински хребети без вода и провизии. „Избягахме нагоре по планината, уплашени от нов удар“, разказва миньорът Абделазиз Юсеф пред АФП.

Свидетели са видели тела на мястото, а според техните разкази част от хората може да са останали затрупани. Ударите са разрушили миньорски лагери, но няма публикувана окончателна оценка на материалните щети. Суданският новинарски сайт „Судан Трибюн“ посочи, че разпространяваните кадри от мястото не са били независимо проверени.

Египет е обвинен, но отговорността не е потвърдена

„Адвокати за извънредни ситуации“ обвини египетските военновъздушни сили и заяви, че атаката е извършена на суданска територия. Египет не е поел отговорност и не е направил официален коментар по обвинението. Не е установено и какъв самолет е използван. Местоположението е част от спорна гранична зона, за която претенции имат Судан и Египет.

През юни египетската армия съобщи за „мащабна операция“ срещу незаконния добив на злато, контрабандата и нелегалното преминаване на границата. Тогава са били задържани 223 души, сред които 136 чужденци. В същия граничен район през юни също са били съобщени жертви сред судански миньори.

Златодобивът е един от малкото източници на доходи за милиони суданци след началото на войната през април 2023 г. Според доклад на експертна група на ООН, цитиран от Асошиейтед прес, повече от половината добито в Судан злато е било изнасяно контрабандно. Засега не е обявено кога ще има окончателен брой на жертвите или независимо разследване на въздушния удар.

Източници: apnews.com, arabnews.com, sudantribune.com