МАЕ обсъжда ново освобождаване на петролни резерви

Международната агенция за енергията (МАЕ) обсъжда ново освобождаване на гориво от стратегическите резерви, като приоритет да бъде даден на дизела. Изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол е предложил на страните членки да преценят дали са необходими допълнителни количества и, ако отговорът е положителен, да определят техния обем, срокове и начин на освобождаване.

Предложението идва на фона на рекордни цени на горивата и нарушения в доставките, свързани с войната в Иран. В съобщение на МАЕ Бирол посочва, че „настоящата пазарна ситуация изисква незабавно внимание“ и че тя може да бъде управлявана най-добре чрез продължаващо сътрудничество между държавите членки.

Приоритет за вече обещаните количества

МАЕ призова страните, които все още не са изпълнили изцяло поетите ангажименти, да ускорят оставащите освобождавания, като насочат по-голяма част от тях към дизеловото гориво. Това трябва да стане преди заседанието на управителния съвет на агенцията на 15 октомври.

През март държавите членки се договориха да освободят общо 400 млн. барела петрол в отговор на нарушенията в доставките. До началото на октомври са били освободени около 325 млн. барела, а пълното изпълнение на останалите ангажименти би добавило на пазара приблизително 100 млн. барела.

В резервите има над 200 млн. барела дизел

На 7 октомври държавите членки подкрепиха ускоряването на вече договорените освобождавания и приоритизирането на дизеловите запаси заради затегнатия пазар. МАЕ съобщи, че публичните аварийни запаси на страните членки се равняват на около 1,1 млрд. барела, включително над 200 млн. барела дизелово гориво.

На заседанието си на 15 октомври управителният съвет ще оцени напредъка по настоящите доставки и необходимостта от допълнителни действия. Засега предложението на Бирол не представлява окончателно решение за конкретен нов обем, а призив държавите да направят оценка и да представят възможните количества и срокове.

Източници: dariknews.bg, brecorder.com