Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
МАЕ обсъжда ново освобождаване на петролни резерви

МАЕ обсъжда ново освобождаване на петролни резерви

12 Октомври, 2026 06:34, обновена 12 Октомври, 2026 06:37 489 1

  • мае-
  • фатих бирол-
  • дизелово гориво-
  • петролни резерви-
  • иранската криза

Фатих Бирол призова за приоритетно ускоряване на доставките на дизел. Управителният съвет на агенцията ще обсъди ситуацията на 15 октомври

МАЕ обсъжда ново освобождаване на петролни резерви - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международната агенция за енергията (МАЕ) обсъжда ново освобождаване на гориво от стратегическите резерви, като приоритет да бъде даден на дизела. Изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол е предложил на страните членки да преценят дали са необходими допълнителни количества и, ако отговорът е положителен, да определят техния обем, срокове и начин на освобождаване.

Предложението идва на фона на рекордни цени на горивата и нарушения в доставките, свързани с войната в Иран. В съобщение на МАЕ Бирол посочва, че „настоящата пазарна ситуация изисква незабавно внимание“ и че тя може да бъде управлявана най-добре чрез продължаващо сътрудничество между държавите членки.

Приоритет за вече обещаните количества

МАЕ призова страните, които все още не са изпълнили изцяло поетите ангажименти, да ускорят оставащите освобождавания, като насочат по-голяма част от тях към дизеловото гориво. Това трябва да стане преди заседанието на управителния съвет на агенцията на 15 октомври.

През март държавите членки се договориха да освободят общо 400 млн. барела петрол в отговор на нарушенията в доставките. До началото на октомври са били освободени около 325 млн. барела, а пълното изпълнение на останалите ангажименти би добавило на пазара приблизително 100 млн. барела.

В резервите има над 200 млн. барела дизел

На 7 октомври държавите членки подкрепиха ускоряването на вече договорените освобождавания и приоритизирането на дизеловите запаси заради затегнатия пазар. МАЕ съобщи, че публичните аварийни запаси на страните членки се равняват на около 1,1 млрд. барела, включително над 200 млн. барела дизелово гориво.

На заседанието си на 15 октомври управителният съвет ще оцени напредъка по настоящите доставки и необходимостта от допълнителни действия. Засега предложението на Бирол не представлява окончателно решение за конкретен нов обем, а призив държавите да направят оценка и да представят възможните количества и срокове.

Източници: dariknews.bg, brecorder.com


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    1 0 Отговор
    МАЕ да се не омае ?

    06:47 12.10.2026