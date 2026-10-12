Германски социалдемократ: Изключването на Герхард Шрьодер от СДПГ едва ли ще успее

Йохан От, водещ кандидат на Германската социалдемократическа партия (СДПГ) за изборите в Северен Рейн – Вестфалия, изрази съмнение, че процедурата за изключване на бившия канцлер Герхард Шрьодер от партията ще бъде успешна, предава News.bg.
„Препятствията за изключване от партията са големи“, заяви От пред вестник Kölner Stadt-Anzeiger. Той добави, че е скептичен относно шансовете за отстраняването на Шрьодер, чиито приятелски отношения с руския президент Владимир Путин го изолират сред социалдемократите.
Дискусията се засили, след като районната организация на СДПГ в Горна Пфалц единодушно прие резолюция с искане за ново разследване срещу бившия канцлер заради неотдавнашното му посещение в Москва.
Според партийния устав за изключване трябва да бъде доказано, че членът умишлено е нанесъл сериозна вреда на СДПГ. Първият опит за отстраняването на Шрьодер се провали през 2023 г. За започването на нова, многоетапна процедура е необходимо одобрение от федералния президиум на партията в Берлин.
По-рано Кремъл публикува снимки от среща между Путин и Шрьодер. Оттам посочиха, че руският президент разбрал от медиите, че бившият канцлер е в Москва по дела на компанията „Глобус“, и го поканил в дома си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
07:52 12.10.2026
2 Прокси
07:52 12.10.2026
3 Винкело
07:52 12.10.2026
4 Точен
Коментиран от #19
07:52 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Здравко Ахилесов
07:54 12.10.2026
7 Ццц
07:55 12.10.2026
8 Да бе,Да...!
07:55 12.10.2026
9 ВЕЧЕ НЕ Е СМЕШНО
Коментиран от #24
07:56 12.10.2026
10 Естествено че
07:56 12.10.2026
11 хихи
07:58 12.10.2026
12 Всички помним!
Сега разбираме,че и той е бил руски агент и шпионин на Путин...!
07:59 12.10.2026
13 Това казва всичко :
Значи всичко е ,,ала-бала" и ,,пунта-мара"...!
08:01 12.10.2026
14 Тъз УФСЪ
08:02 12.10.2026
15 Маринов
А на Шрьодер му пука. Той е на 82 години вече има трета ли, четвърта жена, има си сериозен доходоносен бизнес и сее мир, а не омраза в Русия. В Германия, неговите съпартийци не усещат ли, че бъркат? Че с тези си действия ще отидат при партията на Мерц?
Коментиран от #22
08:08 12.10.2026
16 Колко много злоба
08:16 12.10.2026
17 Лама Калушев
Не плачете за мен защото аз се преродих, нали съм ламата.
Вие продължавате ли да громите Русия от дивана?
08:17 12.10.2026
18 Йода
08:30 12.10.2026
19 Сър Пичук
До коментар #4 от "Точен":Къде в статията се спомена Англия, че не стана ясно? Абе, вие четете ли преди да си изнесете предварително подготвения репертоар?
Коментиран от #21
08:32 12.10.2026
20 Вале-каро
08:43 12.10.2026
21 Статията
До коментар #19 от "Сър Пичук":Беше за Англия преди да я сменят. Чети от първи до 13-ти коментар.
Коментиран от #23
08:49 12.10.2026
22 Една от целите на тая война
До коментар #15 от "Маринов":беше да се раздалечат Германия и Русия.
Щото едните с индустрия, другите с ресурси, един такъв съюз иконмически би бил трудно победим.
08:52 12.10.2026
23 Сър Пичук
До коментар #21 от "Статията":Чета, бре! Ти ли ги написа всичките? Браво!
Коментиран от #25
08:55 12.10.2026
24 Как...
До коментар #9 от "ВЕЧЕ НЕ Е СМЕШНО":Хамит и Мемед са свесни
09:00 12.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ТОЯ ЗАЩО
Към Оная Проруска Фашистка
Партия ?
ФАШИСТКАТА ПАРТИЯ ЗА РУСИЯ
Много ще му приляга .
09:11 12.10.2026
27 Завиждат му
09:15 12.10.2026