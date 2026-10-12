Германски социалдемократ: Изключването на Герхард Шрьодер от СДПГ едва ли ще успее

Йохан От, водещ кандидат на Германската социалдемократическа партия (СДПГ) за изборите в Северен Рейн – Вестфалия, изрази съмнение, че процедурата за изключване на бившия канцлер Герхард Шрьодер от партията ще бъде успешна, предава News.bg.

„Препятствията за изключване от партията са големи“, заяви От пред вестник Kölner Stadt-Anzeiger. Той добави, че е скептичен относно шансовете за отстраняването на Шрьодер, чиито приятелски отношения с руския президент Владимир Путин го изолират сред социалдемократите.

Дискусията се засили, след като районната организация на СДПГ в Горна Пфалц единодушно прие резолюция с искане за ново разследване срещу бившия канцлер заради неотдавнашното му посещение в Москва.

Според партийния устав за изключване трябва да бъде доказано, че членът умишлено е нанесъл сериозна вреда на СДПГ. Първият опит за отстраняването на Шрьодер се провали през 2023 г. За започването на нова, многоетапна процедура е необходимо одобрение от федералния президиум на партията в Берлин.

По-рано Кремъл публикува снимки от среща между Путин и Шрьодер. Оттам посочиха, че руският президент разбрал от медиите, че бившият канцлер е в Москва по дела на компанията „Глобус“, и го поканил в дома си.