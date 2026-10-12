Новини
Свят »
Германия »
Германски социалдемократ: Изключването на Герхард Шрьодер от СДПГ едва ли ще успее

Германски социалдемократ: Изключването на Герхард Шрьодер от СДПГ едва ли ще успее

12 Октомври, 2026 07:49 1 596 27

  • герхард шрьодер-
  • сдпг-
  • германия

Йохан От смята, че процедурата срещу бившия канцлер среща сериозни пречки, въпреки недоволството в партията заради близките му отношения с Владимир Путин

Германски социалдемократ: Изключването на Герхард Шрьодер от СДПГ едва ли ще успее - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Йохан От, водещ кандидат на Германската социалдемократическа партия (СДПГ) за изборите в Северен Рейн – Вестфалия, изрази съмнение, че процедурата за изключване на бившия канцлер Герхард Шрьодер от партията ще бъде успешна, предава News.bg.

„Препятствията за изключване от партията са големи“, заяви От пред вестник Kölner Stadt-Anzeiger. Той добави, че е скептичен относно шансовете за отстраняването на Шрьодер, чиито приятелски отношения с руския президент Владимир Путин го изолират сред социалдемократите.

Дискусията се засили, след като районната организация на СДПГ в Горна Пфалц единодушно прие резолюция с искане за ново разследване срещу бившия канцлер заради неотдавнашното му посещение в Москва.

Според партийния устав за изключване трябва да бъде доказано, че членът умишлено е нанесъл сериозна вреда на СДПГ. Първият опит за отстраняването на Шрьодер се провали през 2023 г. За започването на нова, многоетапна процедура е необходимо одобрение от федералния президиум на партията в Берлин.

По-рано Кремъл публикува снимки от среща между Путин и Шрьодер. Оттам посочиха, че руският президент разбрал от медиите, че бившият канцлер е в Москва по дела на компанията „Глобус“, и го поканил в дома си.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    35 4 Отговор
    Хаха, пълни откачалки!

    07:52 12.10.2026

  • 2 Прокси

    31 4 Отговор
    Болни мозъци

    07:52 12.10.2026

  • 3 Винкело

    27 4 Отговор
    Велика държава! Избира президенти, решава референдуми, насочва антициклони... Аде спрете се бе!

    07:52 12.10.2026

  • 4 Точен

    28 3 Отговор
    Къде беше Англия преди 100 г, къде е сега... Сигурно Русия им е виновна, че от световен лидер вече са регионална сила...

    Коментиран от #19

    07:52 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Здравко Ахилесов

    14 4 Отговор
    Да видим и този колко ще изкара. Май няма да е много.

    07:54 12.10.2026

  • 7 Ццц

    21 4 Отговор
    Щом така е казал човекът, на нас ни трябват доказателства. Важното е, че той си ги има! Ние знаем, че според англосаксонците зад всяка идиотска идея стоят руснаците. Даже те са дали идеята изобщо за създаването на Англия! 🤣🤣🤣

    07:55 12.10.2026

  • 8 Да бе,Да...!

    14 4 Отговор
    На калпава ракета-космосът и пречел!

    07:55 12.10.2026

  • 9 ВЕЧЕ НЕ Е СМЕШНО

    20 4 Отговор
    При тези не остана един нормален.

    Коментиран от #24

    07:56 12.10.2026

  • 10 Естествено че

    17 4 Отговор
    Русия е платила по 50 паунда на всеки мизерник във Великобритания. ЧИ как?

    07:56 12.10.2026

  • 11 хихи

    12 3 Отговор
    На калпав демократ вълната му пречи...

    07:58 12.10.2026

  • 12 Всички помним!

    21 4 Отговор
    Как Борис Джонсън усилено прокламираше Брекзит...!
    Сега разбираме,че и той е бил руски агент и шпионин на Путин...!

    07:59 12.10.2026

  • 13 Това казва всичко :

    13 4 Отговор
    ,,...но не представи доказателства; доклад на британския парламент от 2020 г. не е успял да установи дали такава е имало..."
    Значи всичко е ,,ала-бала" и ,,пунта-мара"...!

    08:01 12.10.2026

  • 14 Тъз УФСЪ

    12 4 Отговор
    смени заглавието

    08:02 12.10.2026

  • 15 Маринов

    16 4 Отговор
    Щели да го изключат от партията, СДПГ. Която беше на върха, а той президент и немците си спомнят доброто старо време. Сега тази партия се отклони и вече губи позиции.
    А на Шрьодер му пука. Той е на 82 години вече има трета ли, четвърта жена, има си сериозен доходоносен бизнес и сее мир, а не омраза в Русия. В Германия, неговите съпартийци не усещат ли, че бъркат? Че с тези си действия ще отидат при партията на Мерц?

    Коментиран от #22

    08:08 12.10.2026

  • 16 Колко много злоба

    15 4 Отговор
    от гостуването на Шрьодер. Явно е че той е хапнал и пийнал на далавера а управленската върхушка от Брюксел никой не я счита за фактор и няма да бъде поканена по смъртно

    08:16 12.10.2026

  • 17 Лама Калушев

    12 5 Отговор
    Как сте петроханци?
    Не плачете за мен защото аз се преродих, нали съм ламата.
    Вие продължавате ли да громите Русия от дивана?

    08:17 12.10.2026

  • 18 Йода

    2 3 Отговор
    Продажни политици има не само в България.

    08:30 12.10.2026

  • 19 Сър Пичук

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Точен":

    Къде в статията се спомена Англия, че не стана ясно? Абе, вие четете ли преди да си изнесете предварително подготвения репертоар?

    Коментиран от #21

    08:32 12.10.2026

  • 20 Вале-каро

    2 2 Отговор
    Ако не го изключат,това означава ,че по голямата част от членовете на СДПГ одобряват действията на Шрьодер.

    08:43 12.10.2026

  • 21 Статията

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сър Пичук":

    Беше за Англия преди да я сменят. Чети от първи до 13-ти коментар.

    Коментиран от #23

    08:49 12.10.2026

  • 22 Една от целите на тая война

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Маринов":

    беше да се раздалечат Германия и Русия.
    Щото едните с индустрия, другите с ресурси, един такъв съюз иконмически би бил трудно победим.

    08:52 12.10.2026

  • 23 Сър Пичук

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Статията":

    Чета, бре! Ти ли ги написа всичките? Браво!

    Коментиран от #25

    08:55 12.10.2026

  • 24 Как...

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "ВЕЧЕ НЕ Е СМЕШНО":

    Хамит и Мемед са свесни

    09:00 12.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ТОЯ ЗАЩО

    0 1 Отговор
    Не Се Присъедини
    Към Оная Проруска Фашистка
    Партия ?

    ФАШИСТКАТА ПАРТИЯ ЗА РУСИЯ
    Много ще му приляга .

    09:11 12.10.2026

  • 27 Завиждат му

    0 0 Отговор
    Социалдемократ мултимилионер. Живее в замък. На 82 години милва манекенки. Направи германците богати. Но пуста завист...

    09:15 12.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания