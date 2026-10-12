ЕС ще настоява за ускорено намаляване на парниковите емисии на климатичната конференция COP31

Европейският съюз ще използва климатичната конференция на ООН COP31 през ноември в Турция, за да настоява за международно споразумение за ускорено намаляване на парниковите емисии. Според вътрешен документ, с който се е запознала агенция „Ройтерс“, Брюксел ще постави акцент върху практическото изпълнение на вече поетите климатични ангажименти, вместо върху нови обещания, предава News.bg.
Едно от основните предложения е програмата на ООН за ограничаване на емисиите - Mitigation Work Programme - да бъде удължена до 2040 г. Настоящият ѝ мандат изтича в края на тази година.
ЕС ще настоява и за международна реакция на заключението на ООН от миналия месец, че светът няма да успее да постигне целта на Парижкото споразумение от 2015 г. за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий.
Документът е изготвен от Ирландия, която в момента председателства Съвета на ЕС. Ирландският министър на климата Дара О'Брайън заяви, че европейските усилия ще бъдат насочени към укрепване на международните партньорства, прехода от изкопаеми горива и електрификацията.
Министрите на околната среда и климата на държавите членки се очаква да обсъдят стратегията за COP31 на заседание в понеделник.
Подготовката за срещата протича на фона на разногласия между развитите и развиващите се икономики. Големи нововъзникващи държави и производители на изкопаеми горива се противопоставят на по-строги ограничения заради опасенията, че те могат да навредят на икономическия растеж. Оттеглянето на САЩ от международните климатични преговори допълнително усложнява усилията.
След като COP30 в Бразилия приключи без по-сериозни ангажименти за намаляване на емисиите, ЕС планира да търси напредък чрез сътрудничество и изпълнение на вече договорените цели.
Основно препятствие остава финансирането. В документа изрично се посочва, че на COP31 не се предвиждат нови финансови ангажименти за борба с климатичните промени. Това може да задълбочи разногласията с по-бедните държави, които настояват за допълнителна подкрепа от развитите икономики за преминаване към чиста енергия и справяне с последиците от климатичните промени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Няма нещо не ликвидирано
08:58 12.10.2026
4 Брюксел , вЕрваме ви !
09:00 12.10.2026
5 Шамани с микрофон
09:02 12.10.2026
6 Енергетик!
Без Марешките ТЕЦ,зимата сме аут...
09:02 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Още санкций
09:10 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 УдоМача
09:14 12.10.2026
11 БСТ
09:14 12.10.2026
12 Луд
Докато не разсипят всичко няма да спрат.
09:15 12.10.2026
13 Ужас
И това е само в Европейския съюз.
Азия Африка Америка са като безопасен остров в сравнение с Европа
А дали с тези глупости не се опитват да ми отклонят от проблемите върху нас
Коментиран от #15
09:17 12.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Че точно те ни
До коментар #13 от "Ужас":ги създават, всичките тези проблеми!
09:20 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Слагайте маски
09:23 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А ПО ЛЕКО
09:24 12.10.2026
20 пътят към свободата
09:25 12.10.2026
21 Нали?
Пари за войни и глобални проекти на глобалистите ,представлявани от крадливите урсули в ЕК.
Тези пари им трябват предварително.
Въобще не им пука за индустриялният упадък на Европа.
09:25 12.10.2026
22 Най-добре е да се намали ЕС
09:26 12.10.2026
23 Дръта чанта
09:31 12.10.2026
24 Ба бааааа
09:32 12.10.2026
25 Суперррр
09:36 12.10.2026