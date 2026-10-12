ЕС ще настоява за ускорено намаляване на парниковите емисии на климатичната конференция COP31

Европейският съюз ще използва климатичната конференция на ООН COP31 през ноември в Турция, за да настоява за международно споразумение за ускорено намаляване на парниковите емисии. Според вътрешен документ, с който се е запознала агенция „Ройтерс“, Брюксел ще постави акцент върху практическото изпълнение на вече поетите климатични ангажименти, вместо върху нови обещания, предава News.bg.

Едно от основните предложения е програмата на ООН за ограничаване на емисиите - Mitigation Work Programme - да бъде удължена до 2040 г. Настоящият ѝ мандат изтича в края на тази година.

ЕС ще настоява и за международна реакция на заключението на ООН от миналия месец, че светът няма да успее да постигне целта на Парижкото споразумение от 2015 г. за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий.

Документът е изготвен от Ирландия, която в момента председателства Съвета на ЕС. Ирландският министър на климата Дара О'Брайън заяви, че европейските усилия ще бъдат насочени към укрепване на международните партньорства, прехода от изкопаеми горива и електрификацията.

Министрите на околната среда и климата на държавите членки се очаква да обсъдят стратегията за COP31 на заседание в понеделник.

Подготовката за срещата протича на фона на разногласия между развитите и развиващите се икономики. Големи нововъзникващи държави и производители на изкопаеми горива се противопоставят на по-строги ограничения заради опасенията, че те могат да навредят на икономическия растеж. Оттеглянето на САЩ от международните климатични преговори допълнително усложнява усилията.

След като COP30 в Бразилия приключи без по-сериозни ангажименти за намаляване на емисиите, ЕС планира да търси напредък чрез сътрудничество и изпълнение на вече договорените цели.

Основно препятствие остава финансирането. В документа изрично се посочва, че на COP31 не се предвиждат нови финансови ангажименти за борба с климатичните промени. Това може да задълбочи разногласията с по-бедните държави, които настояват за допълнителна подкрепа от развитите икономики за преминаване към чиста енергия и справяне с последиците от климатичните промени.