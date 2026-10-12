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ЕС ще настоява за ускорено намаляване на парниковите емисии на климатичната конференция COP31

ЕС ще настоява за ускорено намаляване на парниковите емисии на климатичната конференция COP31

12 Октомври, 2026 08:52, обновена 12 Октомври, 2026 08:53 637 25

  • европейски съюз-
  • конференция-
  • парникови емисии

Брюксел иска конкретни действия по вече поетите ангажименти, но изключва нови финансови обещания на срещата в Турция

ЕС ще настоява за ускорено намаляване на парниковите емисии на климатичната конференция COP31 - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз ще използва климатичната конференция на ООН COP31 през ноември в Турция, за да настоява за международно споразумение за ускорено намаляване на парниковите емисии. Според вътрешен документ, с който се е запознала агенция „Ройтерс“, Брюксел ще постави акцент върху практическото изпълнение на вече поетите климатични ангажименти, вместо върху нови обещания, предава News.bg.

Едно от основните предложения е програмата на ООН за ограничаване на емисиите - Mitigation Work Programme - да бъде удължена до 2040 г. Настоящият ѝ мандат изтича в края на тази година.

ЕС ще настоява и за международна реакция на заключението на ООН от миналия месец, че светът няма да успее да постигне целта на Парижкото споразумение от 2015 г. за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий.

Документът е изготвен от Ирландия, която в момента председателства Съвета на ЕС. Ирландският министър на климата Дара О'Брайън заяви, че европейските усилия ще бъдат насочени към укрепване на международните партньорства, прехода от изкопаеми горива и електрификацията.

Министрите на околната среда и климата на държавите членки се очаква да обсъдят стратегията за COP31 на заседание в понеделник.

Подготовката за срещата протича на фона на разногласия между развитите и развиващите се икономики. Големи нововъзникващи държави и производители на изкопаеми горива се противопоставят на по-строги ограничения заради опасенията, че те могат да навредят на икономическия растеж. Оттеглянето на САЩ от международните климатични преговори допълнително усложнява усилията.

След като COP30 в Бразилия приключи без по-сериозни ангажименти за намаляване на емисиите, ЕС планира да търси напредък чрез сътрудничество и изпълнение на вече договорените цели.

Основно препятствие остава финансирането. В документа изрично се посочва, че на COP31 не се предвиждат нови финансови ангажименти за борба с климатичните промени. Това може да задълбочи разногласията с по-бедните държави, които настояват за допълнителна подкрепа от развитите икономики за преминаване към чиста енергия и справяне с последиците от климатичните промени.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Няма нещо не ликвидирано

    33 2 Отговор
    Няма нещо, което тия малоумници да не ликвидираха. Давайте перки и фотоволтаиците и за още 2 години европа става пустиня.

    08:58 12.10.2026

  • 4 Брюксел , вЕрваме ви !

    36 2 Отговор
    Нали автопарка в ЕС щеше да се подменя с електрически ? Къде отиде Китай в електрическия градски автотранспорт и частните електроавтомибили , къде останаха Урсула и Кая ( под кривата круша ) ?!

    09:00 12.10.2026

  • 5 Шамани с микрофон

    24 1 Отговор
    Извънземни, които обедняват населението си прогресивно, докато всички останали имат три пъти по-висок стандарт на живот, защото нямат квотите на Корупцията за въглероден диоксид.

    09:02 12.10.2026

  • 6 Енергетик!

    24 2 Отговор
    ,,Зелената сделка" е пълна глупост!
    Без Марешките ТЕЦ,зимата сме аут...

    09:02 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Още санкций

    13 0 Отговор
    При консумация на криви краставици и банани, пържени скакалци и хлебарки и жито от Чернобил се отделят изключително вредни и миризливи емисии, особено в градския транспорт.

    09:10 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 УдоМача

    14 1 Отговор
    Скапани лицемери :(

    09:14 12.10.2026

  • 11 БСТ

    15 0 Отговор
    Това ЕС няма ли най сетне да се разпадне ?

    09:14 12.10.2026

  • 12 Луд

    14 1 Отговор
    умора няма.
    Докато не разсипят всичко няма да спрат.

    09:15 12.10.2026

  • 13 Ужас

    9 1 Отговор
    Нови регулации и по-високи цени на енергията.
    И това е само в Европейския съюз.
    Азия Африка Америка са като безопасен остров в сравнение с Европа
    А дали с тези глупости не се опитват да ми отклонят от проблемите върху нас

    Коментиран от #15

    09:17 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Че точно те ни

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ужас":

    ги създават, всичките тези проблеми!

    09:20 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Слагайте маски

    0 4 Отговор
    До сега вятъра беше югозападен,хубав чист,от днес идва северняка мръсен тъпкан с радиоактивни вещества от русия

    09:23 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А ПО ЛЕКО

    6 0 Отговор
    С ВЕТЪРНИ ПЕРКИ ГОЛЯМА ИНДУСТРИЯ Е НЕМИСЛИМА......!

    09:24 12.10.2026

  • 20 пътят към свободата

    5 0 Отговор
    Пълно икономическо и финансово разрушение..Всичко друго е пак същото.

    09:25 12.10.2026

  • 21 Нали?

    9 0 Отговор
    Продължаваме в този дух във фашистка Европа.
    Пари за войни и глобални проекти на глобалистите ,представлявани от крадливите урсули в ЕК.
    Тези пари им трябват предварително.
    Въобще не им пука за индустриялният упадък на Европа.

    09:25 12.10.2026

  • 22 Най-добре е да се намали ЕС

    3 0 Отговор
    до степен да изчезне

    09:26 12.10.2026

  • 23 Дръта чанта

    1 0 Отговор
    Урсула и кая в затвора

    09:31 12.10.2026

  • 24 Ба бааааа

    0 0 Отговор
    Ек съсипа ЕС

    09:32 12.10.2026

  • 25 Суперррр

    0 0 Отговор
    Евроатлантиците са щастливи ще има споделено къпане и ще стоят на хладно ще хапват бръмбари и ще пръцкатекологично

    09:36 12.10.2026

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